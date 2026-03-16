La verdad sobre la posible exhibición de Colapinto con un F1 en Buenos Aires: cómo está la negociación y dónde y cuándo sería

Franco Colapinto podría girar con un Alpine en las calles de la Ciudad de Buenos Aires (@AlpineF1Team)

El sueño de los fanáticos argentinos de ver a Franco Colapinto a bordo de un Alpine de Fórmula 1 en las calles de Buenos Aires podría hacerse realidad el mes próximo. Así lo adelantó el Secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires, Fabián Turnes, quien afirmó que existen posibilidades concretas de llevar a cabo una exhibición. Infobae indagó sobre el tema con distintas fuentes y este es el panorama.

Ante la consulta sobre una posible fecha de F1 en Buenos Aires, el ex Puma respondió: “Lo de Franco es un condimento. Creo que a él le vaya bien hace que todos nos ilusionemos, así que ese trabajo con Colapinto vamos a empezar a hacerlo ahora”, dijo en diálogo con Marketing Registrado. “Posiblemente el mes próximo venga Franco con Alpine a la Argentina. Estamos terminando de verlo con Alpine y con el equipo de Franco. Son todos procesos para intentar llegar a la F1″, amplió el Chino.

La chance de verlo el piloto bonaerense de 22 años fue analizada el año pasado y la fecha que se había planteado era entre los Grandes Premios de México y Brasil, aprovechando la presencia del corredor y de su equipo en el continente. Cuestiones de logísticas por la cercanía de fechas impidieron que se realizara.

Para dicha exhibición fue Renault Argentina el que inició las gestiones, debido a que el grupo empresarial global de la marca del Rombo es dueña de la marca Alpine y del 76 % de las acciones del equipo de F1.

Fabián Turnes adelantó la posible exhibición de Colapinto

Ahora es el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA). mediante la cartera a cargo de Turnes, el que comenzó las negociaciones con Alpine. Según pudo averiguar este medio, el tema comenzó hace varios meses y esto echa por tierra la especulación de que la exhibición podría plasmarse ante la cancelación de las carreras en Bahréin (12/4) y Arabia Saudita (19/4) por el conflicto en Medio Oriente.

La baja de Bahréin sí facilita el asunto con una fecha alternativa: este medio pudo saber que el domingo 19 y el 26 de abril son los posibles días para que se desarrolle el evento. Según afirman, el tema está muy avanzado. La negociación estaría encaminada con la escudería de Enstone, pero aún falta que Alpine, la marca deportiva de Renault, lo confirme.

Infobae también consultó al equipo de Colapinto y la respuesta fue: “Hay algunos eventos y diversas actividades planeadas a lo largo del año en diferentes regiones. Latinoamérica es una de ellas. Hay conversaciones en curso sobre la posibilidad de hacer algo allí (Buenos Aires), pero todavía hay muchos detalles por definir, así que es demasiado pronto para decir o confirmar algo”. En tanto que desde Renault Argentina respondieron “no tenemos nada oficial al respecto”.

Sobre las posibles sedes, se analizan tres opciones que son de baja densidad de población para evitar que los cortes de calles y avenidas perjudiquen a los vecinos. ¿Cuáles podrían ser? La conjetura inicial podría ser la Avenida del Libertador en la zona del Monumento a los Españoles, que es donde se llevó a cabo la última exhibición de un F1 en nuestro país, que fue en diciembre de 2012, con un Red Bull conducido por Daniel Ricciardo.

Colapinto con los fanáticos argentinos. Es posible que esa escena se repita en Buenos Aires (@AlpineF1Team)

Cabe recordar que Colapinto nunca corrió en autos en la Argentina. Fue campeón nacional de karting en 2018, pero en monopostos se subió por primera vez a los 12 años a un Fórmula 4 Sudamericana en Uruguay y luego comenzó a correr en la Fórmula 4 Española. En agosto de 2024 participó de un evento comercial y giró con un Shelby Cobra por Palermo.

Poder montar una exhibición con un auto de F1 requiere de algunas condiciones. La primera, la económica: no solo viaja el auto, sino que también un equipo de mecánicos que suele trabajar en estos eventos; no son los que están en las carreras. Por caso, cuando Williams mandó sus autos en los 200 Kilómetros de Buenos Aires del TC 2000 entre 2004 y 2007, vino personal que no estuvo afectado al Gran Premio de Brasil.

Los coches que se usan son denominados showcar y suelen ser modelos de años anteriores, con motores y prestaciones que no son las mismas de una carrera. Por ende, si prospera el evento, no se usará un Alpine A526 de este año. Por ejemplo, las últimas exhibiciones que hubo fueron gracias a Red Bull Argentina, que logró organizarlas en dos ocasiones en las calles Buenos Aires. Primero, en la zona del Obelisco, con David Coulthard en 2008 sobre un monoposto de 2006. Luego, en 2012, la mencionada con Ricciardo, con un coche de 2011.

Además de lo económico, está la logística, tanto de la parte operativa de Alpine como de la Ciudad en función de la organización por los cortes de calle y, sobre todo, la seguridad, ya que se espera una multitud debido al furor por el corredor pilarense.

Colapinto viene de sumar su primer punto en Alpine luego de resultar décimo este domingo en China, donde cumplió una gran labor ya que peleó en los puestos de punta.

En las próximas semanas habrá más novedades sobre la realización del evento. Ante la ausencia -por ahora- de un Gran Premio de F1 en Argentina, poder verlo a Franco Colapinto sobre un Alpine en las calles de Buenos Aires genera ilusión en los fanáticos.