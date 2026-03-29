El director de Alpine habló tras el GP de Japón de F1 y analizó qué complicó a Franco Colapinto

El director del equipo Alpine, Steve Nielsen, analizó la tarea de los pilotos Franco Colapinto y Pierre Gasly en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1. Terminada la carrera en el Autódromo de Suzuka, el team-manager manifestó su opinión.

En el evento nipón, Colapinto terminó 16º y Gasly fue séptimo, logrando sumar puntos en las tres fechas disputadas. “Suzuka fue un resultado fantástico para el equipo. Realmente una conducción muy sólida por parte de Pierre. Desafortunadamente, Franco estuvo un poco perjudicado por el coche de seguridad, no logró conseguir puntos hoy, lo cual es una lástima”, dijo el británico en un comunicado publicado por el team galo en sus redes sociales.

“Pero una actuación realmente fuerte de Pierre para mantener a Max (Verstappen) detrás durante 25 vueltas, creo que fueron. Mucha presión por parte de un campeón del mundo en cuatro ocasiones. Ahí Pierre realmente no cometió ni un solo error, aunque Max intentó un par de trucos para adelantarlo en la chicana, Pierre realmente se mantuvo firme y consiguió puntos valiosos para el equipo”, añadió.

“Es un resultado muy positivo para el equipo de cara al descanso que tenemos ahora. Tenemos algunas mejoras para Miami. Son características de pista diferentes en Miami, así que somos optimistas de que vamos a lograr lo mismo allí”, concluyó Nielsen.

Steve Nielsen analizó la labor de los pilotos de Alpine

Colapinto cumplió una labor prolija. Largó 15º, tuvo un buen inicio luego de superar a Gabriel Bortoleto (Audi) y a Sergio “Checo” Pérez (Cadillac). Después de su detención en los boxes, donde le pusieron neumáticos duros, regresó a pista en el 17º puesto, avanzó uno por la parada de Alex Albon (Williams) y tuvo un buen ritmo y potencial para poder seguir avanzando, pero el ingreso del auto de seguridad le jugó una mala pasada en su estrategia, ya que pilotos que lo precedieron aprovecharon para cambiar sus neumáticos y el argentino no pudo ganar posiciones. Durante la segunda mitad de la competencia buscó superar a Carlos Sainz (Williams) y, si bien llegó a estar a cuatro décimas del español, no logró superarlo.

Alpine marcha quinto en el Campeonato Mundial de Constructores con 16 puntos, 15 de ellos conseguidos por Gasly y uno por Colapinto por su décima posición en China.

En la carrera de este domingo en Suzuka, el mejor tiempo de Colapinto en la carrera fue de 1m34s512 en la vuelta 41. En tanto que Gasly marcó 1m33s691 en el 39º giro.

La carrera de este domingo tuvo el segundo triunfo al hilo de Kimi Antonelli (Mercedes), que es el piloto más joven en liderar el campeonato en 76 años de historia de la F1. Desde 1953 que no hay dos victorias italianas, con los ferraristas Giuseppe Farina (Suiza) y Alberto Ascari (Alemania), que fue campeón ese año. El podio en Japón lo completaron Oscar Piastri con McLaren y Charles Leclerc, con Ferrari.

La temporada ingresa en un receso de 32 días hasta que los autos vuelvan a salir a pista el viernes 1 de abril en el circuito callejero de Miami, para el Gran Premio de dicha ciudad estadounidense.