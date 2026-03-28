Ganó la carrera, festejó alocadamente y se cayó: la insólita escena en el MotoGP que da la vuelta al mundo

El español Jorge Martín logró una victoria decisiva en el sprint de MotoGP celebrado en Estados Unidos, recortando una racha de 511 días sin triunfos en sábados desde Malasia 2024 y devolviendo protagonismo a su duelo con Francesco Pecco Bagnaia. La jornada estuvo marcada por un episodio inesperado en la vuelta de honor: mientras ejecutaba un caballito como parte de la celebración, el piloto perdió el control y cayó a gran velocidad, sorprendiendo tanto a su equipo como a los espectadores presentes.

Este resultado reactiva las aspiraciones de Martín y lo posiciona nuevamente en la cima del Mundial, tras un año previo marcado por lesiones y dificultades que lo alejaron del protagonismo. En tanto, el incidente no tuvo consecuencias físicas para el corredor español, aunque sí dejó daños visibles en su indumentaria.

“El mono está reventado, estoy muy agradecido de no haberme hecho nada. Me he caído en cuarta (marcha), muy rápido. Por suerte, yo creo que en la recta no he llegado a tocar ningún muro ni nada. Lo siento por mi equipo, pero hoy estarán contentos de trabajar”, explicó en diálogo con la cadena DAZN. “Estoy muy contento, porque una cosa es ganar y otra es ganar y caerse en la vuelta de honor. Tenía muy claro desde que he probado la media esta mañana que era mi goma. Por mi estilo de pilotaje, siempre consigo calentar las gomas más duras antes que el resto”, añadió.

Jorge Martín celebrando el triunfo (Jerome Miron-Imagn Images)

La temporada 2025 impuso para Martín un desafío físico extremo: sufrió 19 fracturas en el año y sólo pudo competir en ocho fines de semana de carrera sobre los 22 programados. Este dato ilustra la magnitud del obstáculo que enfrentó para regresar al alto nivel. La caída más grave ocurrió en Qatar, donde fue internado en terapia intensiva durante una semana tras un accidente con la moto de Fabio Di Giannantonio. Superar esa etapa resultó determinante para que el madrileño, campeón de 2024, pudiera volver a disputar la tercera fecha del ejercicio 2026 en Austin.

Tras dejar atrás la operación de clavícula y el exhaustivo proceso de rehabilitación —incluido un injerto óseo de cadera a finales de 2025—, Martín reapareció en la primera semana de pruebas de la pretemporada. En la carrera inaugural de Tailandia terminó cuarto, y en la siguiente fecha en Brasil fue segundo detrás de su compañero Marco Bezzecchi.

El sprint de Austin confirmó la recuperación de Martín y renovó el duelo con Bagnaia, quien largó en punta con la Ducati oficial y parecía encaminarse al triunfo. Sin embargo, tanto él como el equipo fallaron al elegir el neumático trasero blando, lo que le hizo perder rendimiento al final. Bagnaia desperdició una ventaja de un segundo y medio en las últimas cuatro vueltas, circunstancia que Martín aprovechó con una maniobra precisa para superarlo en el giro final a bordo de su Aprilia.

La reaparición de este enfrentamiento revive la rivalidad que marcó los campeonatos de 2023 y 2024, ahora en un contexto alterado por los cambios de integrantes y la salida de figuras como Marc Márquez y Bezzecchi debido a encontronazos en la pista. Márquez, tras un dominio absoluto en 2025, quedó fuera de la carrera estadounidense al equivocarse en la largada, mientras que Bezzecchi, luego de superar a Martín, se fue al suelo.

El regreso de Martín adquiere un matiz particular ya que su permanencia en Aprilia parece incierta. ESPN indica que existen rumores de un contrato con un fabricante japonés, pero aún sin confirmación oficial. Por su parte, Bagnaia, casi resignado en 2025 y también de salida en Ducati, vislumbra este resultado como un impulso para reconquistar su mejor rendimiento.

*El resumen de la carrera