Deportes

Ganó la carrera, festejó alocadamente y se cayó: la insólita escena en el MotoGP que da la vuelta al mundo

El español Jorge Martín logró una victoria decisiva en el sprint de Estados Unidos, pero perdió el control de su vehículo en la vuelta de honor

Guardar

El español Jorge Martín logró una victoria decisiva en el sprint de MotoGP celebrado en Estados Unidos, recortando una racha de 511 días sin triunfos en sábados desde Malasia 2024 y devolviendo protagonismo a su duelo con Francesco Pecco Bagnaia. La jornada estuvo marcada por un episodio inesperado en la vuelta de honor: mientras ejecutaba un caballito como parte de la celebración, el piloto perdió el control y cayó a gran velocidad, sorprendiendo tanto a su equipo como a los espectadores presentes.

Este resultado reactiva las aspiraciones de Martín y lo posiciona nuevamente en la cima del Mundial, tras un año previo marcado por lesiones y dificultades que lo alejaron del protagonismo. En tanto, el incidente no tuvo consecuencias físicas para el corredor español, aunque sí dejó daños visibles en su indumentaria.

“El mono está reventado, estoy muy agradecido de no haberme hecho nada. Me he caído en cuarta (marcha), muy rápido. Por suerte, yo creo que en la recta no he llegado a tocar ningún muro ni nada. Lo siento por mi equipo, pero hoy estarán contentos de trabajar”, explicó en diálogo con la cadena DAZN. “Estoy muy contento, porque una cosa es ganar y otra es ganar y caerse en la vuelta de honor. Tenía muy claro desde que he probado la media esta mañana que era mi goma. Por mi estilo de pilotaje, siempre consigo calentar las gomas más duras antes que el resto”, añadió.

Jorge Martín celebrando el triunfo (Jerome Miron-Imagn Images)
Jorge Martín celebrando el triunfo (Jerome Miron-Imagn Images)

La temporada 2025 impuso para Martín un desafío físico extremo: sufrió 19 fracturas en el año y sólo pudo competir en ocho fines de semana de carrera sobre los 22 programados. Este dato ilustra la magnitud del obstáculo que enfrentó para regresar al alto nivel. La caída más grave ocurrió en Qatar, donde fue internado en terapia intensiva durante una semana tras un accidente con la moto de Fabio Di Giannantonio. Superar esa etapa resultó determinante para que el madrileño, campeón de 2024, pudiera volver a disputar la tercera fecha del ejercicio 2026 en Austin.

Tras dejar atrás la operación de clavícula y el exhaustivo proceso de rehabilitación —incluido un injerto óseo de cadera a finales de 2025—, Martín reapareció en la primera semana de pruebas de la pretemporada. En la carrera inaugural de Tailandia terminó cuarto, y en la siguiente fecha en Brasil fue segundo detrás de su compañero Marco Bezzecchi.

El sprint de Austin confirmó la recuperación de Martín y renovó el duelo con Bagnaia, quien largó en punta con la Ducati oficial y parecía encaminarse al triunfo. Sin embargo, tanto él como el equipo fallaron al elegir el neumático trasero blando, lo que le hizo perder rendimiento al final. Bagnaia desperdició una ventaja de un segundo y medio en las últimas cuatro vueltas, circunstancia que Martín aprovechó con una maniobra precisa para superarlo en el giro final a bordo de su Aprilia.

La reaparición de este enfrentamiento revive la rivalidad que marcó los campeonatos de 2023 y 2024, ahora en un contexto alterado por los cambios de integrantes y la salida de figuras como Marc Márquez y Bezzecchi debido a encontronazos en la pista. Márquez, tras un dominio absoluto en 2025, quedó fuera de la carrera estadounidense al equivocarse en la largada, mientras que Bezzecchi, luego de superar a Martín, se fue al suelo.

El regreso de Martín adquiere un matiz particular ya que su permanencia en Aprilia parece incierta. ESPN indica que existen rumores de un contrato con un fabricante japonés, pero aún sin confirmación oficial. Por su parte, Bagnaia, casi resignado en 2025 y también de salida en Ducati, vislumbra este resultado como un impulso para reconquistar su mejor rendimiento.

*El resumen de la carrera

Temas Relacionados

Jorge MartínMotoGPmotociclismodeportes-argentina

Últimas Noticias

Se jugará la final argentina en el W35 de Junín I y Nadia Podoroska regresará la próxima semana

Luisina Giovannini y Martina Capurro definen el título este domingo. Hora y cómo ver el partido

Se jugará la final argentina en el W35 de Junín I y Nadia Podoroska regresará la próxima semana

Franco Colapinto largará en el puesto 15° en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1: hora y TV

El piloto argentino de Alpine buscará escalar posiciones en el circuito de Suzuka. Su compañero Pierre Gasly saldrá del séptimo lugar

Franco Colapinto largará en el puesto 15° en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1: hora y TV

La particular frase de una ex figura del fútbol inglés acerca de la “batalla” entre Messi y Cristiano Ronaldo por ser el mejor

Joe Cole reavivó el debate y fue claro al poner al argentino por encima de todos. Qué otra leyenda le pelea el puesto

La particular frase de una ex figura del fútbol inglés acerca de la “batalla” entre Messi y Cristiano Ronaldo por ser el mejor

Román Burruchaga avanzó a la final en San Pablo y consolida su lugar en el top 100

El argentino venció en semifinales al boliviano Juan Carlos Prado por 6-3 y 6-2. En busca del título, enfrentará al portugués Jaime Faria

Román Burruchaga avanzó a la final en San Pablo y consolida su lugar en el top 100

El particular gesto del ex futbolista Eden Hazard tras participar de una exigente carrera de ciclismo

El belga, de 35 años, recorrió 167 kilómetros en una prueba de ciclismo en Mallorca y al terminar se tomó una cerveza

El particular gesto del ex futbolista Eden Hazard tras participar de una exigente carrera de ciclismo
DEPORTES
Se jugará la final argentina en el W35 de Junín I y Nadia Podoroska regresará la próxima semana

Se jugará la final argentina en el W35 de Junín I y Nadia Podoroska regresará la próxima semana

Franco Colapinto largará en el puesto 15° en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1: hora y TV

La particular frase de una ex figura del fútbol inglés acerca de la “batalla” entre Messi y Cristiano Ronaldo por ser el mejor

Román Burruchaga avanzó a la final en San Pablo y consolida su lugar en el top 100

El particular gesto del ex futbolista Eden Hazard tras participar de una exigente carrera de ciclismo

TELESHOW
Daniela Christiansson mostró el detrás de escena del cumpleaños de su hija: unicornios, disfraces y tortas

Daniela Christiansson mostró el detrás de escena del cumpleaños de su hija: unicornios, disfraces y tortas

Gerardo Romano habló del Parkinson y destacó ser de los pocos actores que trabaja a pesar de la enfermedad: “No sé de ninguno”

Se conoció cuál fue el participante que provocó un reclamo escatológico en Gran Hermano: “No lo hice a propósito”

La condición que puso Mavinga para tomar un café con Carmiña y aceptar sus disculpas: "No al racismo"

El angustiante momento de Natalia Oreiro luego de perder a su perro

INFOBAE AMÉRICA

El ‘Guernica’ genera tensión cultural en España: el gobierno vasco y el Museo Reina Sofía, envueltos en la polémica

El ‘Guernica’ genera tensión cultural en España: el gobierno vasco y el Museo Reina Sofía, envueltos en la polémica

Las autoridades de Guatemala sancionan a 151 motociclistas por carreras clandestinas

El Salvador y Panamá establecen acuerdo en beneficio de la agricultura, medio ambiente y la regulación financiera

EEUU afirmó que Irán divulga mentiras “para esconder” el debilitamiento de su capacidad militar tras un mes de conflicto

Cuánto tarda el trámite de la Green Card en Estados Unidos en 2026: plazos según cada caso