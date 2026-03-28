El aplausómetro en La Bombonera con la selección argentina: de la locura por Messi a los 5 más ovacionados antes del Mundial

La Bombonera dio su veredicto y el público eligió a los mejores jugadores de la selección argentina (REUTERS/Agustin Marcarian)

En una Bombonera colmada, pocas cosas importaron más para el público que ver a Lionel Messi y la selección argentina. Los campeones del mundo no tuvieron una presentación de las que tienen acostumbrados a los fanáticos y sólo superaron 2-1 a Mauritania con los goles de Enzo Fernández y una pincelada de Nico Paz en la primera parte del juego. Más allá de la victoria ante el combinado africano, la gente disfrutó desde que los jugadores salieron al campo de juego a hacer el calentamiento previo.

“Messi, Messi”, se escuchó desde los diferentes sectores del estadio Alberto J. Armando. Claro, es que como el capitán no fue titular, sus fieles seguidores aprovecharon para pedirle aunque sea una mirada. Sin importar edad, grandes y chicos, lo mismo que el género, todos estuvieron atentos a cada mueca que hacía el ya histórico número 10 de la Albiceleste, que como era de esperarse, se llevó la ovación más grande en el aplausómetro del público en el momento que la voz del estadio dio la formación titular y anunció a los suplentes.

“Con la 10, Lionel Mesiiiiii”, se escuchó por los altoparlantes y ahí comenzó una catarata de aplausos que fue uno de los puntos destacados de una noche bajo la lluvia en el barrio de La Boca. Los otros que completaron el top 5 de los que se llevaron el mimo de la gente con más fuerza fueron Dibu Martínez –que también durante el segundo tiempo tuvo una atajada decisiva para mantener en el cero en su arco y el público coreó su apodo–, el capitán de la velada Cuti Romero, Julián Álvarez, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. El que se sumó a ellos fue el DT de Pujato, muy querido por los aficionados.

¿Bonus track? Hubo dos que, por ser locales, se llevaron un fuerte aplauso de los hinchas de Boca Juniors que estuvieron presentes en su casa. Leandro Paredes, el 5 del Xeneize y de la Selección, y el otro que se fue hace poco tiempo pero dejó un gran recuerdo por sus actuaciones durante la Copa Libertadores 2023 con la azul y oro fue Valentín Barco, que se quedó con las ganas de entrar al duelo ante los mauritanos.

El público argentino disfrutó reencontrarse con su Selección (REUTERS/Agustin Marcarian)

Si hay algo que destacar es que, a pesar de la intensa llovizna, la gente alentó al equipo y cantó los hits que ya son un clásico. De ayer y de hoy. Se escuchó “el que no salta es un inglés” y la canción que fue sensación en el Mundial de Qatar (“Muchachos…”) Es que sin contar el juego del seleccionado en este encuentro, el público tiene una gran ilusión con ver de nuevo a la Argentina de Messi y compañía ser protagonista en la Copa del Mundo y, por qué no, soñar con un bicampeonato que sería histórico, ya que el último que logró levantar el máxima trofeo para el mundo del fútbol en certámenes consecutivos fue el Brasil de Pelé (Suecia 1958 y Chile 1962).

“Hay cosas para corregir como siempre y es mejor mirarlas ahora. Que pasen ahora es un poco mejor. Un poco por las pruebas, un poco también por ver cosas. No hicimos un buen partido. Eso lo tengo bastante claro. Este equipo puede jugar mucho mejor, es evidente. Hemos jugado mucho mejor que lo de hoy”, fue la primera sensación que dejó Scaloni en su paso por la sala de conferencia de La Bombonera. Pero además de su mirada, el técnico no ocultó la tristeza que tuvo él y todo el plantel por la lesión que sufrió Joaquín Panichelli, que lo dejó fuera de la lucha por un lugar en la lista de los futbolistas que defenderán la celeste y blanca en Estados Unidos, México y Qatar.

“Lo de ayer fue muy triste. Tendría que haber empezado la conferencia con eso. Fue muy triste lo que vivimos ayer. Los compañeros han vivido eso. No sé si influye en esto o no. Te puedo asegurar que fue muy triste y no es justo. Como él dijo, no se lo merecía. No se lo merece ninguno. Pero, particularmente, él se estaba entrenando de una manera increíble, contagiando a todos sus compañeros”, sentenció Scaloni.

El próximo martes, a la misma hora (20.15) y en el mismo escenario, la selección argentina volverá a jugar un amistoso similar al de hoy. El rival de turno será Zambia, otro combinado de África con pocos pergaminos para los tres veces campeones del mundo. Igual, eso no va a ser importante. Porque el público, sea contra un conjunto que esté por encima del puesto 100 del ranking FIFA o contra la Francia de Mbappé, siempre va a estar ahí para alentar.