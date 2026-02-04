Deportes

“No soy trans, soy una chica”: la campeona olímpica Imane Khelif volvió a responder a los cuestionamientos sobre su género

La boxeadora, medalla de oro en París 2024, advirtió que intentará volver a competir en Los Ángeles 2028. Y reveló que se sometió a un tratamiento hormonal

La argentina, con la medalla de oto que obtuvo en París 2024 (REUTERS/Peter Cziborra/File Photo)

Imane Khelif, campeona olímpica de boxeo femenino en París 2024, volvió a responder a las críticas a partir de los cuestionamientos sobre su género, luego de haber sido vetada por la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) en los últimos dos Mundiales por lo pasar las pruebas de género. “Tengo hormonas femeninas. Y la gente no lo sabe, pero tomé tratamientos hormonales para bajar mi nivel de testosterona para las competiciones”, afirmó la argelina de 26 años en una entrevista con L’Équipe.

La boxeadora explicó que sometió su cuerpo a tratamiento hormonal bajo supervisión médica antes del clasificatorio olímpico. “Estoy rodeada de médicos y un profesor me sigue. Para el torneo de clasificación para los Juegos de París, que se celebraba en Dakar, reduje mi nivel de testosterona a cero”, indicó.

Khelif confirmó la presencia del gen SRY en su perfil genético. “Sí, y es natural”, declaró, subrayando que toda su documentación clínica y hormonal fue entregada a las autoridades. “Para los próximos Juegos, si hay que pasar una prueba, me someteré. No tengo ningún problema con eso. Esa prueba ya la hice. Contacté con World Boxing, les envié mi historial médico, mis pruebas hormonales, todo. Pero no recibí ninguna respuesta. No me escondo, no me niego a las pruebas”, aseguró a L’Équipe.

La polémica sobre su participación ganó magnitud internacional cuando figuras como Donald Trump, Elon Musk y J.K. Rowling pusieron en duda su género públicamente. “Yo respeto a todo el mundo, y respeto a Trump. Porque es el presidente de Estados Unidos. Pero no puede tergiversar la verdad. No soy trans, soy una chica. Me criaron como una chica, crecí como una chica, la gente de mi pueblo siempre me conoció como una chica”, aclaró Khelif, reafirmando su identidad en L’Équipe.

Las reiteradas acusaciones y el debate mediático han dejado huella en su día a día y en su carrera. “No soy transgénero. Soy una mujer. Quiero vivir mi vida… Por favor, no me utilicen en sus agendas políticas”, sostuvo en declaraciones a CNN.

La nueva normativa de elegibilidad femenina promovida por World Boxing incluyó su nombre, lo que supuso para Khelif una “nueva crisis”. Rememoró su exclusión provisional de la categoría femenina hasta completar las pruebas exigidas. “Cuando publicaron mi nombre, me generaron otra crisis. Generaron más controversia y otra campaña en mi contra”, relató a CNN. Por ello, llevó su caso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo en busca de justicia.

Al abordar la implantación de nuevas pruebas de sexo y la presión política y mediática, Khelif defendió la protección de la categoría femenina sin vulnerar derechos. “Deben proteger a las mujeres, pero tienen que tener cuidado de que, al proteger a las mujeres, no perjudiquen a otras mujeres”, remarcó en CNN. Su situación y la de la taiwanesa Lin Yu-ting -también campeona olímpica- ha revivido el debate sobre las condiciones intersexuales y las diferencias en el desarrollo sexual (DSD), mientras los organismos procuran salvaguardar la categoría femenina sin discriminación.

Su mensaje se dirige tanto a políticos como a la opinión pública con firmeza: “Por favor, no me utilicen en sus agendas políticas”, reiteró en CNN. En el gimnasio de París donde entrena, Khelif inspira a jóvenes deportistas y recibe el apoyo cotidiano de su entorno. “Muchas chicas ven sus propias aspiraciones reflejadas en mi recorrido”, admitió.

Con la mirada puesta en el futuro, Khelif prepara su camino para disputar los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Su rutina en París muestra la determinación de una atleta que no permite que la controversia desvíe su objetivo. Siente que, por encima del debate internacional, la justicia acabará pesando más que cualquier acusación.

