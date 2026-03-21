Tras las victorias de Banfield y Atlético Tucumán, así están las posiciones del Torneo Apertura: el cronograma de la fecha 12

Los jugadores de Banfield celebran el gol ante Tigre para la victoria en su estadio (@CAB_Oficial)

La fecha 12 del Torneo Apertura dio su puntapié inicial este viernes con dos partidos en la previa al parate de la Liga Profesional de Fútbol por la fecha FIFA de selecciones, que obligará a frenar la actividad hasta el fin de semana del 5 de abril, aunque varios equipos sí tendrán acción en la Copa Argentina.

En el estadio Florencio Sola, Banfield se impuso 1-0 sobre Tigre con un gol de Tiziano Perrotta y cortó una racha de dos derrotas consecutivas. De esta manera, el Taladro sumó 13 puntos y quedó cerca de los puestos de playoff. Por su parte, el Matador continúa en puestos de octavos de final, con 17 unidades, aunque hace seis fechas que no logra sumar de a tres.

Además, Atlético Tucumán pudo volver a festejar ante su gente luego de cinco partidos tras derrotar 1-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata en el Jardín de la República gracias al solitario gol de Clever Ferreira. Los dirigidos por Julio César Falcioni suman de esta manera 9 puntos y se escapan del fondo de la tabla, mientras que el Lobo quedó con 14, con riesgos de quedarse fuera de los mejores ocho equipos de la Zona B.

Luego de estas dos presentaciones, la máxima categoría del fútbol argentino continuará con cinco partidos durante la jornada del sábado. Vélez buscará ampliar su ventaja en la cima de la Zona A ante Lanús desde las 15:30 en Liniers y la agenda seguirá con un duelo clave en la zona baja entre Newell’s y Gimnasia de Mendoza desde las 17:45 en Rosario. En simultáneo, jugarán Defensa y Justicia y Unión. A continuación, Independiente recibirá a Talleres (20:00) y Belgrano bajará el telón del día a partir de las 22:15 ante Racing.

El domingo seguirá con otros cinco duelos. Sarmiento se medirá a Aldosivi en Junín (15:30), River Plate visitará a Estudiantes de Río Cuarto (17:45), Boca Juniors será local en la Bombonera frente a Instituto (20:00) y habrá dos compromisos al unísono: Independiente Rivadavia de Mendoza-Rosario Central y Argentinos Juniors-Platense (22:15).

El Estudiantes del Cacique Medina saldrá al estadio de UNO en La Plata para enfrentarse a Central Córdoba desde las 19:00. Y a las 21:15, Huracán chocará con Barracas Central en Parque Patricios. El miércoles, San Lorenzo culminará la jornada contra Deportivo Riestra como visitante (19:00).

LA AGENDA COMPLETA DE LA FECHA 12

Viernes 20 de marzo

Banfield 1-0 Tigre

Atlético Tucumán 1-0 Gimnasia

Sábado 21 de marzo

15:30 - Vélez vs. Lanús

17:45 - Newell’s vs. Gimnasia (Mendoza)

17:45 - Defensa y Justicia vs. Unión

20:00 - Independiente vs. Talleres

22:15 - Belgrano vs. Racing

Domingo 22 de marzo

15:30 - Sarmiento vs. Aldosivi

17:45 - Estudiantes de Río Cuarto vs. River Plate

20:00 - Boca Juniors vs. Instituto

22:15 - Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Rosario Central

22:15 - Argentinos Juniors vs. Platense

Lunes 23 de marzo

19:00 - Estudiantes de La Plata vs. Central Córdoba

21:15 - Huracán vs. Barracas Central

Miércoles 25 de marzo

19:00 - Deportivo Riestra vs. San Lorenzo

LAS POSICIONES DEL TORNEO APERTURA