Sigue la fecha 12 del Torneo Apertura: la agenda de los partidos del domingo

La jornada del domingo del Torneo Apertura contará con cinco partidos

La jornada de este domingo en el Torneo Apertura 2026 contará con cinco partidos por la fecha 12. Además de los platos fuertes con la visita de River Plate a Estudiantes de Río Cuarto y choque entre Boca Juniors con Instituto, Sarmiento recibirá a Aldosivi en el primer turno. Por su parte, en simultáneo desde las 22:15, Argentinos Juniors se medirá ante Platense en el clásico e Independiente Rivadavia se enfrentará con Rosario Central.

SARMIENTO-ALDOSIVI

Sarmiento recibe a Aldosivi por la fecha 12 del Torneo Apertura

Sarmiento enfrentará a Aldosivi desde las 15:30 en el Estadio Eva Perón de Junín, con arbitraje de Bruno Amiconi y la transmisión de ESPN Premium. Ambos equipos atraviesan un presente delicado en la tabla del campeonato, además de ubicarse en los últimos puestos de la clasificación anual. Por esa razón, el encuentro representa la posibilidad de sumar puntos vitales para escapar de la zona de descenso.

El equipo de Junín llega tras una derrota por 2-0 ante River Plate, acumula 10 puntos y queda fuera de la zona de clasificación. En las últimas cuatro fechas, Sarmiento obtuvo un triunfo, dos empates y una caída, con cinco goles recibidos y dos convertidos.

Aldosivi, por su parte, todavía no consiguió victorias en el torneo. Con cinco puntos, se ubica penúltimo en su zona. En la fecha pasada, igualó 0-0 frente a Huracán y, en sus últimos cuatro compromisos, alternó dos empates y dos derrotas, con un gol a favor y cuatro en contra. La ubicación en la tabla de promedios lo deja en el puesto 27, únicamente superando a Estudiantes de Río Cuarto y Newell’s.

Posibles formaciones

Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamaria, Juan Manuel Insaurralde, Agustín Seyral, Nicolás Pasquini; Manuel García, Cristian Zabala, Carlos Villalba, Julián Contrera, Jonathan Gómez y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Aldosivi: Axel Werner; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Santiago Moya, Fernando Román, Rodriguez; Franco Leys, Federico Gino, Martín García; Agustín Palavecino y Junior Arias. DT: Facundo Oreja.

Árbitro: Bruno Amiconi

Hora: 15:30

Estadio: Eva Perón de Junín

TV: ESPN Premium

ARGENTINOS JUNIORS-PLATENSE

Argentinos Juniors se enfrenta a Platense

Argentinos Juniors recibirá a Platense a las 22:15 en el Estadio Diego Armando Maradona. El clásico estará bajo la dirección de Fernando Echenique y transmisión de TNT Sports.

El conjunto local buscará hacerse fuerte en casa ante Platense tras empatar 1-1 frente a Tigre en la jornada anterior. El conjunto de la Paternal suma un triunfo y tres empates en sus cuatro presentaciones más recientes, con tres goles marcados y dos recibidos.

Platense llega a este compromiso sin victorias en las últimas cuatro fechas. En la última jornada, cayó 2-0 frente a Vélez y, en los encuentros previos, registró empates. El equipo solo marcó un gol y sufrió tres en contra en ese periodo, situación que lo obliga a buscar un resultado positivo para mejorar su rendimiento.

Posibles formaciones

Argentinos Juniors: Bryan Cortés; Sebastián Prieto, Román Riquelme, Francisco Álvarez, Leandro Lozano; Nicolás Oroz, Federico Fattori, Lucas Gómez, Emiliano Viveros, Alan Lescano e Iván Moreles. DT: Nicolás Diez.

Platense: Matías Borgogno; Celías Ingenthron, Víctor Cuesta, Ignacio Vázquez, Juan Saborido; Maximiliano Amarfil, Iván Gómez o Leonardo Heredia, Juan Gauto, Franco Zapiola; Kevin Retamar y Gonzalo Lencina. DT: Walter Zunino.

Árbitro: Fernando Echenique

Hora: 15:30

Estadio: Diego Armando Maradona

TV: TNT Sports

INDEPENDIENTE RIVADAVIA-ROSARIO CENTRAL

Independiente Rivadavia juega ante Rosario Central

Independiente Rivadavia se medirá con Rosario Central en el Estadio Bautista Gargantini, desde las 22:15 con televisación por TNT Sports y el arbitraje de Pablo Echavarría.

Independiente Rivadavia y Rosario Central protagonizan uno de los duelos de mayor atractivo de la fecha, ya que ambos llegan posicionados entre los mejores de la Zona B y buscan asegurarse un lugar en los playoffs. El equipo mendocino, dirigido por Alfredo Berti, figura como líder con 20 puntos tras vencer 3-2 a Gimnasia de La Plata y solo perdió uno de sus últimos cinco partidos. Entre sus jugadores destacados se encuentran Fabrizio Sartori Prieto, José Florentín, Tomás Bottari y Matías Fernández.

Rosario Central, bajo la conducción de Jorge Almirón, suma 18 unidades y viene de superar 2-1 a Banfield. El club rosarino acumula cuatro jornadas sin derrotas y cuenta en sus filas con figuras como Ángel Di María, Jáminton Campaz, Franco Ibarra y Alejo Veliz. Ambos equipos tienen buenas perspectivas de avanzar a la fase final del torneo.

Posibles formaciones

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gomez; José Florentin, Gonzalo Ríos, Matías Fernández; Sebastián Villa y Fabricio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Ignacio Ovando, Facundo Mallo, Gastón Avila, Agustín Sandez; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.

Árbitro: Pablo Echavarría

Hora: 22:15

Estadio: Bautista Gargantini

TV: TNT Sports

TABLA DE POSICIONES