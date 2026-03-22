Boca Juniors recibirá a Instituto con el objetivo de volver a ganar en el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Bienvenidos al minuto a minuto del partido por la fecha 12 de l Torneo Apertura que jugarán Boca Juniors e Instituto de Córdoba en La Bombonera.

El duelo, que tendrá el arbitraje de Leandro Rey Hilfer, comenzará a las 20 y se podrá seguir por el canal ESPN Premium .

Boca Juniors dio un nuevo paso hacia el sueño de modernizar La Bombonera y el club que preside Juan Román Riquelme informó a sus socios que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) validó el anteproyecto para las obras que se realizarán por encima de las vías del tren.

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