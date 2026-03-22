Boca Juniors recibirá a Instituto con el objetivo de volver a ganar en el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Boca Juniors dio un nuevo paso hacia el sueño de modernizar La Bombonera y el club que preside Juan Román Riquelme informó a sus socios que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) validó el anteproyecto para las obras que se realizarán por encima de las vías del tren.
Así están las posiciones en el Torneo Apertura:
Posibles formaciones:
Boca Juniors: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Ander Herrera, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.
Instituto: Manuel Roffo; Giuliano Cerato, Agustín Massaccesi, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Diego Sosa; Gastón Lodico, Gustavo Abregú, Alex Luna; Franco Jara y Jhon Córdoba. DT: Diego Flores.
A qué hora jugarán Boca-Instituto:
El duelo, que tendrá el arbitraje de Leandro Rey Hilfer, comenzará a las 20 y se podrá seguir por el canal ESPN Premium.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido por la fecha 12 del Torneo Apertura que jugarán Boca Juniors e Instituto de Córdoba en La Bombonera.