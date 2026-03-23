Estudiantes se enfrentará a Central Córdoba por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

La jornada del lunes contará con dos partidos

La fecha 12 del Torneo Apertura continuará en la jornada del lunes con dos partidos. Estudiantes de La Plata abrirá la actividad del día a las 19:00 contra Central Córdoba de Santiago del Estero. Más tarde, desde las 22:15, Huracán recibirá a Barracas Central en Parque Patricios.

Estudiantes (LP) - Central Córdoba (SdE)

Estudiantes recibirá a Central Córdoba

El primer encuentro del lunes será entre Estudiantes y Central Córdoba en La Plata. Nicolás Ramirez será el árbitro principal y la transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

Luego de las derrotas contra Vélez Sarsfield y Lanús, el Pincha volvió a la victoria al imponerse por 2-1 sobre Gimnasia en Mendoza. El elenco de Alexander Medina se acomodó en la tabla y precisa una victoria para acercarse a la cima de la zona A: marcha cuarto con 18 unidades.

Del otro lado, el Ferroviario de Santiago del Estero está obligado a sumar para escalar del undécimo lugar con 12 puntos. El equipo de Lucas Pusineri viene de ganarle por la mínima a Deportivo Riestra.

Posibles formaciones

Estudiantes (LP): Fabricio Iacovich; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Eros Mancuso; Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain, Alexis Castro; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Edwin Cetré. DT: Alexander Medina.

Central Córdoba (SdE): Alan Aguerre; Santiago Moyano, Juan Pablo Pignani, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Diego Barrera; Matías Vera, Juan Cardozo, Lucas González; Horacio Tijanovich y Michael Santos. DT: Lucas Pusineri.

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Álvaro Carranza

Estadio: UNO - Jorge Luis Hirschi

Hora: 19.00

TV: ESPN Premium

Huracán - Barracas Central

Huracán se enfrentará con Barracas Central

El telón del lunes se bajará en Parque Patricios con el duelo entre Huracán y Barracas Central. El árbitro principal será Facundo Tello y se podrá ver por TNT Sports.

Después de la importante victoria por 3-1 sobre Belgrano, el Globo encadenó una caída contra River Plate por 2-1 y un empate sin goles contra Aldosivi. Esto dejó al equipo de Diego Martínez en el décimo puesto de la zona B con 13 unidades.

Por su parte, el Guapo marcha séptimo con 15 unidades y una victoria lo asentará en los puestos de clasificación a los playoffs. El equipo de Rubén Darío Insúa enderezó su presente y no pierde hace cuatro partidos: le ganó 2-1 a Tigre, empató 1-1 con Argentinos Juniors y se impuso por 2-1 sobre Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán.

Posibles formaciones

Huracán: Sebastián Meza; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Leonardo Gil; Thaiel Peralta, Óscar Romero, Óscar Cortés y Luciano Giménez. DT: Diego Martínez.

Barracas Central: Juan Espínola; Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini; Tomás Porra, Dardo Miloc, Iván Tapia, Gonzalo Maroni, Rodrigo Insua; Jhonatan Candia y Gonzalo Morales. DT: Rubén Darío Insúa.

Árbitro: Facundo Tello

VAR: Adrián Franklin

Estadio: Tomás Adolfo Ducó

Hora: 21.15

TV: TNT Sports

POSICIONES DEL TORNEO APERTURA Y DE LA TABLA ANUAL