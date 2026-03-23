Estudiantes se enfrentará a Central Córdoba por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

La fecha 12 del Torneo Apertura continuará en la jornada del lunes con dos partidos. Estudiantes de La Plata abrirá la actividad del día a las 19:00 contra Central Córdoba de Santiago del Estero. Más tarde, desde las 22:15, Huracán recibirá a Barracas Central en Parque Patricios.
Estudiantes (LP) - Central Córdoba (SdE)
El primer encuentro del lunes será entre Estudiantes y Central Córdoba en La Plata. Nicolás Ramirez será el árbitro principal y la transmisión estará a cargo de ESPN Premium.
Luego de las derrotas contra Vélez Sarsfield y Lanús, el Pincha volvió a la victoria al imponerse por 2-1 sobre Gimnasia en Mendoza. El elenco de Alexander Medina se acomodó en la tabla y precisa una victoria para acercarse a la cima de la zona A: marcha cuarto con 18 unidades.
Del otro lado, el Ferroviario de Santiago del Estero está obligado a sumar para escalar del undécimo lugar con 12 puntos. El equipo de Lucas Pusineri viene de ganarle por la mínima a Deportivo Riestra.
Posibles formaciones
Estudiantes (LP): Fabricio Iacovich; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Eros Mancuso; Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain, Alexis Castro; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Edwin Cetré. DT: Alexander Medina.
Central Córdoba (SdE): Alan Aguerre; Santiago Moyano, Juan Pablo Pignani, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Diego Barrera; Matías Vera, Juan Cardozo, Lucas González; Horacio Tijanovich y Michael Santos. DT: Lucas Pusineri.
Árbitro: Nicolás Ramírez
VAR: Álvaro Carranza
Estadio: UNO - Jorge Luis Hirschi
Hora: 19.00
TV: ESPN Premium
Huracán - Barracas Central
El telón del lunes se bajará en Parque Patricios con el duelo entre Huracán y Barracas Central. El árbitro principal será Facundo Tello y se podrá ver por TNT Sports.
Después de la importante victoria por 3-1 sobre Belgrano, el Globo encadenó una caída contra River Plate por 2-1 y un empate sin goles contra Aldosivi. Esto dejó al equipo de Diego Martínez en el décimo puesto de la zona B con 13 unidades.
Por su parte, el Guapo marcha séptimo con 15 unidades y una victoria lo asentará en los puestos de clasificación a los playoffs. El equipo de Rubén Darío Insúa enderezó su presente y no pierde hace cuatro partidos: le ganó 2-1 a Tigre, empató 1-1 con Argentinos Juniors y se impuso por 2-1 sobre Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán.
Posibles formaciones
Huracán: Sebastián Meza; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Leonardo Gil; Thaiel Peralta, Óscar Romero, Óscar Cortés y Luciano Giménez. DT: Diego Martínez.
Barracas Central: Juan Espínola; Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini; Tomás Porra, Dardo Miloc, Iván Tapia, Gonzalo Maroni, Rodrigo Insua; Jhonatan Candia y Gonzalo Morales. DT: Rubén Darío Insúa.
Árbitro: Facundo Tello
VAR: Adrián Franklin
Estadio: Tomás Adolfo Ducó
Hora: 21.15
TV: TNT Sports