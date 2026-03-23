Así fue el primer gol de Tomás Aranda en Boca Juniors: la impactante ovación que recibió en el triunfo ante Instituto

Tomás Aranda ya dejó inmortalizado su nombre en la historia de Boca Juniors. El juvenil de 18 años tuvo su estreno en las redes cuando marcó el 1-0 del Xeneize en el duelo frente a Instituto, correspondiente a la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga Profesional, en la Bombonera.

Transcurrían apenas cinco minutos de la segunda etapa cuando Aranda recibió, recostado sobre el sector izquierdo, un pase atrás de Miguel Merentiel. El número 36 de Boca quebró la cintura ante su marcador con una gambeta hacia adentro y quedó perfilado hacia el arco.

Allí, no dudó: sacó un derechazo con el pie abierto que hizo que la pelota se alejara de la humanidad del arquero de la Gloria, Manuel Roffo, que poco pudo hacer para evitar que el 22 de marzo de 2026 fuera la fecha en la que Aranda marcó su primer gol en Primera División, en su décimo partido con los colores azul y oro.

El festejo de Tomás Aranda (Captura de video)

Su participación en el encuentro culminó a los 47 minutos del segundo tiempo cuando fue reemplazado y recibió su primera gran ovación: la Bombonera lo aplaudió para reconocerle la tarea.

El mediocampista, debido a su buen rendimiento, integrará la lista de 26 futbolistas convocados a la selección argentina Sub 20 para entrenar desde este lunes y disputar un amistoso ante Estados Unidos el viernes.

*La ovación de la Bombonera a Aranda

En solo dos meses, Aranda pasó del debut en Primera División —cuando ingresó tres minutos frente a Estudiantes el 28 de enero— al llamado del entrenador Diego Placente para la selección juvenil. Su inclusión en la lista ocurre junto a otros compañeros del club, Santiago Zampieri y Matías Satas, quienes se presentarán en el predio de AFA para comenzar con las prácticas de cara al amistoso con la selección norteamericana.

La proyección de Aranda no es una sorpresa para el cuerpo técnico ni para los directivos de Boca, en especial desde que Mauricio Serna, integrante del Consejo de Fútbol, lo calificó como “el mejor jugador de las inferiores”. A mediados de 2025, el enganche fue figura en el equipo que se consagró bicampeón en la Reserva, contribuyendo con cuatro goles y siete asistencias en 40 partidos, rendimiento que respaldó su salto a la Primera. A pesar de su corta estatura —mide 164 centímetros—, el propio Aranda adaptó su juego y físico a los desafíos de enfrentarse a rivales de mayor experiencia.

Nacido el 9 de mayo de 2007 en Ciudadela, Aranda fue capitán de la Séptima División campeona bajo la dirección técnica de Chipi Barijho en 2023. Días después fue promovido a la Reserva, dirigida por Mariano Herrón, y firmó su primer contrato profesional en septiembre de ese año.

El club extendió su vínculo hasta diciembre de 2029 para blindar su proyección, especialmente luego de que equipos como Colón intentaron sumarlo a préstamo.

Incluso, Diego Chiche Soñora, ex jugador y actual formador de Boca, lo tiene en alta estima. “Siempre pensé que Aranda era el Iniesta de Argentina”, expresó hace unas semanas en diálogo con Radio Continental.

El coordinador detalló que el proceso formativo del jugador incluyó una atención específica tanto en el aspecto técnico como en la preparación psicológica para asumir la presión de un club con la exigencia histórica de Boca. “Con 18 años se puso la camiseta de Boca y era un veterano jugando”, explicó Soñora, señalando la seguridad demostrada por el mediocampista desde su debut en la Primera División.

El próximo compromiso para Boca será por la fecha 13 del Torneo Apertura, cuando tenga que visitar a Talleres de Córdoba, antes del debut en la Copa Libertadores frente a la Universidad Católica de Chile.