Gorra de Boca, la prueba del mate a una cronista y el divertido diálogo por el mono Punch: el show de Colapinto antes del GP de Australia de F1

El piloto de Alpine habló con la TV de la carrera y contó sobre la bebida argentina

Franco Colapinto está feliz. El piloto argentino afrontará la temporada 2026 como su primera experiencia completa desde el inicio del campeonato, con la expectativa de que Alpine esté entre los protagonistas del grupo medio y la esperanza de cosechar puntos a partir del Gran Premio de Australia. De esa manera fue que el oriundo de Pilar desembarcó en Albert Park, el histórico circuito urbano de Melbourne, para afrontar el Media Day. Y cómo es costumbre, se llevó los flashes por sus momentos particulares.

Colapinto desembarcó en el paddock con su clásica vestimenta de Alpine: pantalón a la mode, una de las remeras del equipo, pero con un detalle que llamó la atención: justo el día después de la goleada del equipo de Claudio Úbeda ante Lanús, Franco se mostró con una gorra de Boca Juniors, el club del cual es fanático y, siempre que puede, lo menciona en sus notas.

Además, vivió otro instante especial cuando fue a saludar a los fanáticos y una cronista de la TV oficial de la carrera le preguntó por el mate que tenía en la mano. “¿Entonces esto tiene mucha cafeína? Porque si es así, vuelvo a meterme ahí”, fue la consulta. “No, tiene, eh, mucha cafeína, sí, pero tomas, como bastante volumen, mucho líquido, así que eso lo hace un poco menos fuerte que el café. Pero son, como, quizá trescientos miligramos de cafeína, que es como cuatro o cinco espressos, pero en mucho volumen, ¿sabes? Así que lo hace un poco mejor”, respondió Colapinto.

Colapinto apareció en el paddock con una gorra de Boca Juniors y su clásico mate (AP Photo/Heath McKinley)

“¿No te pone un poco nervioso cuando te subes al auto, toda esa cafeína?”, repreguntó la entrevistadora, a lo que el argentino contestó: “En realidad, no mucho, estoy acostumbrado. Quizá si tomas tanto como yo y tú sí lo haces. Pero yo... No, yo estoy bien. Realmente me gusta y, ya sabes, es parte de Argentina”.

Por otra parte, Alpine publicó un gracioso juego en sus redes sociales para que tanto Pierre Gasly como Colapinto descubran, por los sonidos, a los animales característicos del país de Oceanía. Allí, además de acertar en algunos casos, Franco mostró que es un fiel seguidor del pequeño mono que se hizo viral porque su madre lo dejó de lado y él tomó un peluche como apego. “Ya sé que nos importan un montón los animales de Australia, pero a mí me importa Punch. No te importa Punch? Es mi imperio romano”, dijo entre risas.

Como parte del Media Day, Colapinto habló con los medios internacionales presentes en el paddock y no dudó en remarcar la intención que tendrá Alpine desde el comienzo de la F1. “Lo que queremos es estar ahí, en el grupo medio, para ser sincero”. El argentino resaltó la dificultad de hacer predicciones antes de la clasificación, dada la incertidumbre que generan los cambios en la normativa y la falta de referencias sólidas: “Hay cuatro equipos con los que hay una brecha bastante grande, eso está bastante claro. Pero en realidad no sabemos dónde está cada uno, esa es la realidad. Es muy complicado tener alguna expectativa o pensar que vamos a estar en tal o cual posición, porque nadie conoce realmente el rendimiento real de los demás”, dijo.

El piloto argentino recordó al mono viral Punch

El argentino de 22 años subrayó la relevancia de la colaboración lograda junto al equipo técnico tras los test en Baréin. “Creo que lo principal es que trabajamos muy bien juntos y que pasamos por todos los elementos de prueba y todas las cosas que queríamos cubrir, y lo hicimos”, afirmó. Con cautela, Colapinto agregó que solo la pista definirá el verdadero orden de las fuerzas en competencia, pero calificó como paso adelante el hecho de poder disputar posiciones de puntos respecto al año anterior.

Durante el diálogo con los medios, Colapinto también hizo hincapié en que, por primera vez, saldrá a pista en circuitos que desconoce, ya que en su estreno en la Máxima disputó los últimos nueve Grandes Premios del calendario en 2024 con Williams y la pasado campaña reemplazó a Jack Doohan en Alpine luego de las primeras seis pruebas. “Creo que algunas carreras van a ser un poco más difíciles, porque no conozco los circuitos. Pero apenas volvamos a Europa, ya conozco todas las pistas. Creo que, por ejemplo, China es un fin de semana con sprint y nunca estuve ahí. Entonces hay circuitos que son más difíciles, un poco más desafiantes con un auto que todavía no conocemos”.

“Tenemos que prepararnos lo mejor posible para esas fechas e intentar maximizar el rendimiento. Estoy seguro de que el equipo ha hecho un gran trabajo hasta ahora. Pasamos por todos los procesos que queríamos y estoy entusiasmado por empezar de nuevo”, agregó.

Consultado sobre la posibilidad de que el nuevo reglamento técnico de los monoplazas iguale las oportunidades para quienes no conocen ciertos trazados, Colapinto expresó: “Puede ser, no lo sé. Eso espero, sí. Quizás incluso sea una ventaja. Para ser sincero, es difícil decirlo. Ojalá que sí. Supongo que cuando nadie conoce los autos, va a haber mucha adaptación. Los autos van a cambiar mucho de un circuito a otro y es complicado saber qué esperar de ellos. Ojalá tengamos un buen año”, concluyó.

La sonrisa de Colapinto antes del GP de Australia (Photo by Martin KEEP / AFP)

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE AUSTRALIA

Jueves 5 de marzo

Práctica Libre 1: 22.30 (Argentina) / 12.30 del viernes 6 (Australia)

Viernes 6 de marzo

Práctica Libre 2: 2.00 (Argentina) / 16.00 (Australia)

Práctica Libre 3: 22.30 (Argentina) / 12.30 del sábado 7 (Australia)

Sábado 7 de marzo

Clasificación: 2.00 (Argentina) / 16.00 (Australia)

Domingo 8 de marzo

Carrera principal a 58 vueltas: 1.00 (Argentina) / 15.00 (Australia)

TV: Disney+ (Latinoamérica) / Fox Sports (Argentina) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV