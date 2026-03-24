Fue socio de Cristiano Ronaldo y en junio puede serlo de Messi: la estrella mundial que busca el Inter Miami

Inter Miami, con Lionel Messi a la cabeza, celebra un gol en la MLS (Jim Rassol-Imagn Images)

Con miras al mercado de pases de mitad de año, los rumores en base a los traspasos de jugadores comienzan a tomar fuerza y en las últimas horas se intensificó la información de que el Inter Miami de Javier Mascherano estaría en busca de una estrella internacional para sumar a su plantel para asociarla con Lionel Messi.

De acuerdo con lo publicado por el medio italiano La Gazzetta dello Sport, el portugués Bernardo Silva sería el apuntado por las Garzas para la próxima temporada. En el artículo firmado por el periodista Fabio Russo, el mediocampista ofensivo de 31 años tiene tomada la decisión de abandonar el Manchester City (con contrato hasta el 30 de junio de 2026) y uno de los clubes que intentaría cumplir el sueño de contratarlo es el último campeón de la MLS (Major League Soccer).

Bernardo Silva, símbolo del Manchester City que dejará el club inglés a partir del 30 de junio (Reuters)

Cabe recordar que recientemente el Orlando City anunció la contratación del francés y campeón del mundo Antoine Griezmann, quien dejará el Atlético de Madrid tras diez temporadas. Esto refuerza la idea de la MLS de nutrir la liga estadounidense con figuras del ámbito internacional, como ya lo hizo anteriormente con otras estrellas como Messi, Rodrigo De Paul, Luis Suárez, Hugo Lloris, Thomas Müller, James Rodríguez y Son Heung-min, entre otras.

No obstante, el Inter Miami tendrá otros competidores feroces que también buscan la oportunidad de mercado con Bernardo Silva, quien se quedará con el pase en su poder para elegir un próximo destino que lo seduzca. La opción más concreta, según aporta el artículo, es la de Juventus. El equipo italiano que dirige Luciano Spaletti está atravesando un momento irregular en la Serie A y lucha por el ingreso a la Champions League 2026/27. Lejos del Scudetto (está a 15 puntos del Inter) el objetivo es competir en la máxima liga europea y de eso podría depender el operativo para traer al portugués. De acuerdo con La Gazzetta, el representante del jugador, Jorge Mendes, ya está en marcha buscando un club de Europa o Arabia Saudita y se han iniciado contactos con directivos del cuadro turinés.

Bernardo Silva tendrá varias ofertas por escuchar a partir del 30 de junio. ¿Se juntará con Messi en el Inter Miami? (Reuters/Jason Cairnduff)

Por lo pronto, además del Inter Miami y Juventus, otros clubes que sueñan con fichar al talento portugués que ganó 19 títulos en el City, con 408 partidos, 74 goles y 78 asistencias (hasta el momento). Uno sería el Galatasaray de Turquía, que ha podido ficha a otras figuras del calibre de Victor Osimhen y Leroy Sané. El otro interesado es el Benfica, que buscaría repatriar al jugador que formó e hizo debutar hace 13 años antes de su salida al AS Mónaco en el fútbol francés.

Lo cierto es que Bernardo Silva tendrá por delante meses de definiciones en cuanto a su futuro profesional. Lejos del Manchester City, con el Mundial 2026 de por medio con la selección de Portugal y con una posibilidad de cruzar el Atlántico y asociarse a Messi en Miami. Ya lo hizo con Cristiano Ronaldo, ¿repetirá con La Pulga?