Deportes

Fue socio de Cristiano Ronaldo y en junio puede serlo de Messi: la estrella mundial que busca el Inter Miami

El campeón de la MLS busca reforzarse de cara a mitad de año y tiene en la mira a una figura del fútbol que quedará libre

Guardar
Inter Miami, con Lionel Messi
Inter Miami, con Lionel Messi a la cabeza, celebra un gol en la MLS (Jim Rassol-Imagn Images)

Con miras al mercado de pases de mitad de año, los rumores en base a los traspasos de jugadores comienzan a tomar fuerza y en las últimas horas se intensificó la información de que el Inter Miami de Javier Mascherano estaría en busca de una estrella internacional para sumar a su plantel para asociarla con Lionel Messi.

De acuerdo con lo publicado por el medio italiano La Gazzetta dello Sport, el portugués Bernardo Silva sería el apuntado por las Garzas para la próxima temporada. En el artículo firmado por el periodista Fabio Russo, el mediocampista ofensivo de 31 años tiene tomada la decisión de abandonar el Manchester City (con contrato hasta el 30 de junio de 2026) y uno de los clubes que intentaría cumplir el sueño de contratarlo es el último campeón de la MLS (Major League Soccer).

Bernardo Silva, símbolo del Manchester
Bernardo Silva, símbolo del Manchester City que dejará el club inglés a partir del 30 de junio (Reuters)

Cabe recordar que recientemente el Orlando City anunció la contratación del francés y campeón del mundo Antoine Griezmann, quien dejará el Atlético de Madrid tras diez temporadas. Esto refuerza la idea de la MLS de nutrir la liga estadounidense con figuras del ámbito internacional, como ya lo hizo anteriormente con otras estrellas como Messi, Rodrigo De Paul, Luis Suárez, Hugo Lloris, Thomas Müller, James Rodríguez y Son Heung-min, entre otras.

No obstante, el Inter Miami tendrá otros competidores feroces que también buscan la oportunidad de mercado con Bernardo Silva, quien se quedará con el pase en su poder para elegir un próximo destino que lo seduzca. La opción más concreta, según aporta el artículo, es la de Juventus. El equipo italiano que dirige Luciano Spaletti está atravesando un momento irregular en la Serie A y lucha por el ingreso a la Champions League 2026/27. Lejos del Scudetto (está a 15 puntos del Inter) el objetivo es competir en la máxima liga europea y de eso podría depender el operativo para traer al portugués. De acuerdo con La Gazzetta, el representante del jugador, Jorge Mendes, ya está en marcha buscando un club de Europa o Arabia Saudita y se han iniciado contactos con directivos del cuadro turinés.

Bernardo Silva tendrá varias ofertas
Bernardo Silva tendrá varias ofertas por escuchar a partir del 30 de junio. ¿Se juntará con Messi en el Inter Miami? (Reuters/Jason Cairnduff)

Por lo pronto, además del Inter Miami y Juventus, otros clubes que sueñan con fichar al talento portugués que ganó 19 títulos en el City, con 408 partidos, 74 goles y 78 asistencias (hasta el momento). Uno sería el Galatasaray de Turquía, que ha podido ficha a otras figuras del calibre de Victor Osimhen y Leroy Sané. El otro interesado es el Benfica, que buscaría repatriar al jugador que formó e hizo debutar hace 13 años antes de su salida al AS Mónaco en el fútbol francés.

Lo cierto es que Bernardo Silva tendrá por delante meses de definiciones en cuanto a su futuro profesional. Lejos del Manchester City, con el Mundial 2026 de por medio con la selección de Portugal y con una posibilidad de cruzar el Atlántico y asociarse a Messi en Miami. Ya lo hizo con Cristiano Ronaldo, ¿repetirá con La Pulga?

Temas Relacionados

Bernardo SilvaInter MiamiLionel MessiManchester CityJuventus

Últimas Noticias

Impacto en el fútbol europeo: Mohamed Salah anunció que se irá del Liverpool tras casi una década

El futbolista egipcio de 33 años se marchará de la entidad al final de la temporada

Impacto en el fútbol europeo:

“Simplemente increíble”: el punto ganador con el poste como aliado que causó sensación en el Masters 1000 de Miami

Los estadounidenses Benjamin Kittay y Ryan Seggerman protagonizaron una acción fuera de lo común

“Simplemente increíble”: el punto ganador

El gesto de Enzo Fernández con los hinchas en la puerta del predio de la selección argentina: “Los quiero mucho”

El volante del Chelsea les regaló un momento único a los fanáticos que esperaban en Ezeiza para llevarse un recuerdo de los campeones del mundo

El gesto de Enzo Fernández

Protagonizaron una ruptura escandalosa y ahora se habrían reconciliado: la historia de amor que mantiene en vilo al fútbol europeo

El sueco Viktor Gyokeres se separó de la actriz y modelo Inés Aguiar en 2025 porque no quería quedar atada a ella ante su inminente pase al Arsenal. Los indicios que hablan de un acercamiento

Protagonizaron una ruptura escandalosa y

La AFA publicó los audios del VAR en el triunfo de River Plate ante Estudiantes de Río Cuarto: la polémica del gol anulado

Las conversaciones entre Nazareno Arasa y Salomé Di Iorio durante el duelo válido por el Torneo Apertura

La AFA publicó los audios
DEPORTES
Impacto en el fútbol europeo:

Impacto en el fútbol europeo: Mohamed Salah anunció que se irá del Liverpool tras casi una década

“Simplemente increíble”: el punto ganador con el poste como aliado que causó sensación en el Masters 1000 de Miami

El gesto de Enzo Fernández con los hinchas en la puerta del predio de la selección argentina: “Los quiero mucho”

Protagonizaron una ruptura escandalosa y ahora se habrían reconciliado: la historia de amor que mantiene en vilo al fútbol europeo

La AFA publicó los audios del VAR en el triunfo de River Plate ante Estudiantes de Río Cuarto: la polémica del gol anulado

TELESHOW
Marta y John Fort se

Marta y John Fort se mostraron juntos luego de la pelea familiar: “Hablen”

Lali, Nancy Dupláa, Pablo Echarri y Gloria Carrá: los famosos presentes en la marcha del Día de la Memoria

La insólita actitud de Andrea del Boca a pocas horas de su regreso a Gran Hermano

La historia detrás del homenaje de Jaén a Darín: “Pocos actores no españoles son tan conocidos como él”

La nueva pasión de la China Suárez: se refugia en la espiritualidad con sorprendentes amuletos

INFOBAE AMÉRICA

Rusia lanzó casi 1.000 drones

Rusia lanzó casi 1.000 drones en 24 horas y mató a ocho personas en toda Ucrania

Movilidad inteligente y diseño internacional desde US$ 13,490: nueva marca automotriz debuta en Perú con una red de ocho concesionarios

Donald Trump dijo que Irán aceptó no desarrollar armas nucleares en el marco de las negociaciones para poner fin al conflicto

Cuando Freud le explicó a Einstein por qué es imposible erradicar la guerra completamente

Honduras avanza en su reincorporación al CIADI bajo gestión del procurador Dagoberto Aspra