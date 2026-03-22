Gran actuación del argentino Nico Varrone en una de las carreras más exigentes: se subió al podio en las 12 horas de Sebring

Nicolás Varrone en acción en las 12 Horas de Sebring

Nicolás Varrone extendió su gran presente en la élite del automovilismo internacional al subirse al podio en las 12 Horas de Sebring. Al volante de un Corvette oficial, el argenitno obtuvo el tercer puesto en una de las carreras de resistencia más exigentes del calendario del IMSA WeatherTech SportsCar Championship. El piloto bonaerense, representante oficial de General Motors, completó un mes de marzo que guardará para siempre por su impactante debut en la Fórmula 2.

El equipo comandado por Varrone inició la jornada con la clasificación en la octava posición de la categoría GTD Pro. La primera etapa recayó en Tommy Milner, quien consiguió avanzar desde el inicio y permitió al Corvette acceder al grupo de los cinco primeros antes de ceder el volante al argentino. Luego, tras recuperar posiciones en pista, Varrone mantuvo al equipo dentro del top seis y entregó el auto a Nicky Catsburg, consolidando la estrategia de la escuadra estadounidense Pratt Miller Motorsport.

Dos horas antes de la bandera a cuadros, en plena disputa por los puestos de vanguardia, Varrone recibió una sanción de un pase y siga tras verse involucrado en un contacto con el BMW del Paul Miller Racing, conducido por Max Hesse. A pesar de ese contratiempo, el argentino regresó a los primeros planos tras otra serie de relevos que culminaron con Catsburg al mando en la frenética parte final.

A apenas veinte minutos del cierre, el ingreso del Safety Car redefinió el ritmo de la carrera y eliminó diferencias en la punta. En el relanzamiento, la tripulación de Varrone mantuvo la tercera posición frente a la presión del grupo perseguidor. El Porsche 911 GT3 R (992) a cargo de Thomas Preining, Klaus Bachler y Ricardo Feller se llevó la victoria, mientras que la segunda posición fue para el equipo integrado por Nick Tandy, Harry King y Alessio Picariello.

Nicolás Varrone (izq.) sonríe junto a sus compañeros de equipo, quienes posan con sus trofeos tras ser terceros en las 12 Horas de Sebring (@prattmillerms)

“La 12 Horas de Sebring es una carrera muy dura y conseguir un podio acá es increíble. Estoy muy contento con el trabajo del equipo y con el momento que estamos teniendo”, señaló Varrone, que ganó esta carrera en 2023.

Este resultado llega tras el reciente paso del bonaerense por la fecha de Fórmula 2 en Australia, donde también se mostró competitivo en monoplazas, ya que lideró 13 vueltas en la carrera principal disputada. Hacía seis años que el de Ingeniero Maschwitz no corría en monopostos y es una muestra de su versatilidad para adaptarse tanto a carreras de duración como a categorías de velocidad.

Debido a la cancelación de las carreras en Bahréin y Arabia Saudita por el conflicto en Medio Oriente, la próxima actividad de Nicolás Varrone en la Fórmula 2 será recién el 6 y 7 de junio en Mónaco. En tanto que IMSA con su clase GTD Pro (donde corre Varrone) tendrá dos fechas hasta ese fin de semana, en Laguna Seca (3/5) y en Detroit (30/5).

Mientras tanto, Nicolás Varrone llevará a cabo una ardua preparación en Países Bajos en el simulador del equipo Van Amersfoort Racing de Fórmula 2 para seguir adaptándose de la mejor forma a la categoría antesala de la Fórmula 1.

Un Chevrolet Corvette GT3.R de color azul, blanco y rojo, pilotado por Nicolás Varrone, acelera en la pista de carreras bajo un cielo despejado durante una competición automovilística