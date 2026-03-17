El Chelsea de Enzo Fernández buscará la épica frente al PSG en la vuelta de los octavos de la Champions League: la agenda completa

Enzo Fernández en acción durante el partido de ida entre Chelsea y PSG, en Parque de los Príncipes, por los octavos de final de la Champions League (REUTERS/Stephane Mahe)

La Champions League conocerá este martes a los primeros cuatro equipos clasificados a los cuartos de final de la competencia más importante de Europa a nivel clubes con duelos importantes correspondientes a las revanchas de las llaves de octavos de final.

En primer turno, el Sporting Lisboa recibirá en Portugal al Bodo Glimt de Noruega desde las 14.45 (hora de Argentina). Luego, a partir de las 17.00 habrá acción en Inglaterra con Chelsea (2)-PSG (5) y Arsenal (1)-Bayer Leverkusen (1) y Manchester City (1)-Real Madrid (4).

El miércoles será el turno de los siguientes cruces: Barcelona (1)-Newcastle (1), Liverpool (0)-Galatasaray (1), Tottenham (2)-Atlético de Madrid (5) y Bayern Múnich (6)-Atalanta (1).

CHELSEA VS PSG

Enzo Fernández será protagonista en el duelo revancha entre Chelsea y PSG por la Champions League (REUTERS/Jaimi Joy)

Chelsea tendrá una dura prueba en su estadio frente al París Saint Germain para avanzar a los cuartos de final de la Champions League. El conjunto inglés, que tendrá a Enzo Fernández entre los titulares, deberá remontar una desventaja de 5-2 que sufrió en la ida, en Parque de los Príncipes.

PSG, campeón defensor de la competencia más importante a nivel clubes de la UEFA, fue muy contundente en el primer partido y sacó una diferencia de tres goles para viajar tranquilo a Londres. Los dirigidos por Luis Enrique, que marchan punteros en la Ligue 1 de Francia, tuvieron descanso el fin de semana, ya que postergaron su partido con Nantes y llegan frescos al duelo en Stamford Bridge.

Por su parte, el Chelsea de Liam Rosenior, viene de perder como local el sábado por 1-0 frente al Newcastle por la Premier League, en la que están sextos, a tres unidades de los puestos de clasificación a la Champions League 2026/27.

Estadio: Stamford Bridge

Árbitro: Slavko Vincic

Hora: 17.00

TV: Fox Sports

SPORTING LISBOA VS BODO GLIMT

Bodo Glimt va por la clasificación en Portugal ante Sporting Lisboa (NTB via REUTERS)

En Portugal, Sporting Lisboa deberá revertir un duro 0-3 sufrido en su visita a Noruega frente al sorprendente Bodo Glimt, que está a un paso de seguir haciendo historia en la Champions League.

El conjunto nórdico, que está haciendo su estreno en el certamen internacional más importante del continente, viene de eliminar al Inter de Milán en la instancia previa y dio el primer paso como local ante el Sporting Lisboa gracias a los goles de Sondre Brustand Fet, Ole Didrik Blomberg y Ksaper Hogh.

Estadio: José Alvalade

Árbitro: Sandro Schärer

Hora: 14.45

TV: Fox Sports 2

MANCHESTER CITY VS REAL MADRID

Vinicius Júnior en la ida frente al Manchester City. El Real Madrid viaja a Inglaterra con un 3-0 en la ida de los octavos de la Champions League (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Manchester City recibirá al Real Madrid en Inglaterra por la revancha de los octavos de final de la Champions League en un duelo que tiene al conjunto español con una ventaja de 3-0, conseguida en la ida disputada en el estadio Santiago Bernabéu.

Los conducidos por Álvaro Arbeloa sacaron una diferencia amplia como local, que incluso pudo ser mayor, gracias a los goles del uruguayo Federico Valverde, quien marcó un hat-trick. Además, los blancos vienen de ganarle 4-1 al Elche por La Liga de España, en la que se encuentran segundos, a cuatro puntos del líder Barcelona.

Por su parte, el elenco de Pep Guardiola deberá hacer un partido perfecto ante su público y así poder avanzar a cuartos. En su última presentación, el City empató 1-1 como visitante del West Ham y está segundo en la Premier League, a nueve puntos de distancia del Arsenal.

Estadio: Etihad Stadium

Árbitro: Clement Turpin

Hora: 17.00

TV: ESPN

ARSENAL VS BAYER LEVERKUSEN

Arsenal quiere cerrar su eliminatoria en Londres ante el duro Bayer Leverkusen (REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Arsenal intentará seguir con su buen andar en la temporada cuando reciba al Bayer Leverkusen en Londres, con el afán de pasar a los cuartos de final de la Champions League.

El encuentro de ida, en Alemania, terminó empatado 1-1, por lo que la serie está abierta. El conjunto local comenzó ganado con el gol al minuto del segundo tiempo de Robert Andrich. Sin embargo, los Gunners reaccionaron en el cierre y consiguieron la igualdad a los 89’ por intermedio de un penal convertido por Kai Havertz.

Estadio: Emirates Stadium

Árbitro: Danny Desmond Makkelie

Hora: 17.00

TV: ESPN 2