Argentina confirmó un nuevo amistoso en La Bombonera previo al Mundial 2026: el rival elegido

La selección argentina jugará con Zambia Crédito: AFP

La selección argentina jugará su segundo partido amistoso de la última Fecha FIFA previa al Mundial 2026 ante Zambia el próximo martes 31 de marzo a las 20:15 en el estadio La Bombonera, según informó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en sus canales oficiales.

El ente que rige el fútbol a nivel nacional también expresó su agradecimiento a la Federación de Fútbol de Guatemala por su disposición a competir en el país, pese a las limitaciones reglamentarias impuestas por la FIFA.

De este modo, este amistoso se suma al ya anunciado ante la selección de Mauritania y el elenco que dirige Lionel Scaloni tendrá dos pruebas ante equipos africanos, las que serán las últimas posibilidades para el DT ajustar la lista de convocados y realizar pruebas antes de definir el plantel que defenderá la corona obtenida en Qatar.

La selección argentina anunció su partido amistoso contra Zambia, con Lionel Messi, a disputarse el 31 de marzo en La Bombonera.

La reprogramación responde a la reciente suspensión de la Finalíssima contra España y del amistoso ante Qatar, que obligó a la AFA a modificar por completo la preparación de la Albiceleste.

El calendario original contemplaba dos encuentros de nivel europeos en sedes neutrales, pero las negociaciones no prosperaron y tanto la Finalíssima como el duelo contra Qatar fueron cancelados. Esta situación, explicó Claudio Tapia, presidente de la AFA, durante una entrevista en Fox Sports: “Estamos trabajando para que el 27 y el 31 nuestra selección y nuestro capitán, el mejor jugador del mundo, se pueda despedir del país como tiene que ser”.

Lionel Scaloni y Lionel Messi durante un entrenamiento de la selección argentina (REUTERS/Pablo Morano)

La última semana de marzo será crucial para Scaloni, ya que estos encuentros serán los últimos antes de definir la lista definitiva que viajará a Estados Unidos, México y Canadá para participar en el Mundial que se inaugurará el 11 de junio con el partido entre México y Sudáfrica. En ese sentido, la FIFA habilitó una ventana adicional de amistosos entre el 1 y el 9 de junio, pensada ya para planteles cerrados.

Durante la preparación, Scaloni sorprendió al incluir a Franco Mastantuono (Real Madrid) y Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo) en la convocatoria, sumados a la nómina que había difundido dos días antes y que también presentó novedades locales, como Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata) y Gabriel Rojas (Racing Club). Se quedaron al margen por lesión Lautaro Martínez, Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez, mientras que Mastantuono, Alejandro Garnacho y Panichelli inicialmente no habían sido tenidos en cuenta por decisión técnica. Entre los jugadores que llegan desde el exterior destacan Valentín Barco (Racing Estrasburgo), Máximo Perrone (Como), Gianluca Prestianni (Benfica) y José López (Palmeiras), quienes aspiran a integrar la nómina final para el Mundial.

El cronograma de Argentina para el Grupo J del Mundial 2026 quedó definido: debutará el martes 16 de junio frente a Argelia en el Kansas City Stadium a las 22.00 (hora argentina), tendrá su segundo partido ante Austria el lunes 22 de junio a las 14.00 en el Dallas Stadium, y cerrará la fase de grupos contra Jordania el sábado 27 de junio a las 23.00, también en Dallas.

LA LISTA DE CONVOCADOS DE ARGENTINA

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella, Francia) y Juan Musso (Atlético Madrid, España).

Defensores: Nahuel Molina (Atlético Madrid, España), Gonzalo Montiel (River Plate, Argentina), Cristian Romero (Tottenham, Inglaterra), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella, Francia), Marcos Senesi (Bournemouth, Inglaterra), Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal), Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata, Argentina), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon, Francia), Gabriel Rojas (Racing Club, Argentina) y Marcos Acuña (River Plate, Argentina).

Mediocampistas: Franco Mastantuono (Real Madrid, España), Leandro Paredes (Boca Juniors, Argentina), Máximo Perrone (Como, Italia), Alexis Mac Allister (Liverpool, Inglaterra), Enzo Fernández (Chelsea, Inglaterra), Valentín Barco (Racing Estrasburgo, Francia), Rodrigo De Paul (Inter Miami, Estados Unidos) y Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, Alemania).

Delanteros: Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo, Francia), Lionel Messi (Inter Miami, Estados Unidos), Nicolás Paz (Como, Italia), Gianluca Prestianni (Benfica, Portugal), Nicolás González (Atlético Madrid, España), Giuliano Simeone (Atlético Madrid, España), Thiago Almada (Atlético Madrid, España), José López (Palmeiras, Brasil) y Julián Álvarez (Atlético Madrid, España).