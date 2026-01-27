El presidente de River Plate Stefano Di Carlo anunció la obra de ampliación y techado del Estadio Monumental: “Es un día histórico”

El presidente millonario, Stefano Di Carlo, comunicó la noticia a través de las redes sociales del club

El presidente de River Plate, Stefano Di Carlo, hizo oficial el ambicioso proyecto de ampliación y techado del estadio Monumental, una iniciativa que marca un hito en la historia de la institución. Con esta serie de reformas, además de modernidad y vanguardia para el uno de los escenarios icónicos de la Argentina, la capacidad total que hoy en día es de 85.018 espectadores, pasará a ser de 101.000, convirtiéndose en el segundo más grande del mundo.

“Es un día histórico, que tiene antecedentes, que tiene un recorrido, que tiene que ver con un proceso histórico. Acá no hay ninguna cuestión fundacional. Esta es una construcción colectiva, un sueño colectivo hecho realidad, que data de más de ochenta y cinco años, que tuvo lugar con uno de nuestros grandes íconos, Antonio Liberti, que compró estas tierras, que fue continuado después por el presidente Grossi, que emplazó este estadio y que años más tarde, otro ex presidente del club, Enrique Pardo, ha cerrado la herradura y ha permitido este gran estadio, esta historia, que hoy tiene la posibilidad de ser continuada con una nueva administración, que comenzó hace 12 años con Rodolfo D’Onofrio, con Jorge Brito, y de la que yo me siento orgulloso de haber formado parte y hoy estar al frente", comenzó Di Carlo.

Entre los puntos clave anunciados, la dirigencia detalló que la nueva estructura girará en torno a una tribuna 360°, sostenida por una estructura perimetral de columnas. Esta ampliación sumará 16.000 nuevas localidades equipadas con butacas rojas y blancas, formando en altura una gran bandera alrededor del estadio. Las nuevas ubicaciones estarán destinadas en su totalidad a los socios de River Plate, y estarán cubiertas por el techado, cuya extensión protegerá casi la totalidad de los espectadores, llevando al recinto a un nivel de confort y modernización sin precedentes.

Una toma aérea del estadio Monumental de River (@riverplate)

De acuerdo con el anuncio, el plazo estimado para la ejecución será de tres años y se prevé que las obras comiencen en abril de este año. Para lograrlo, River Plate se apoyó en la colaboración con la firma alemana SVP, reconocida por la cobertura de estadios emblemáticos a escala global, como el Riyadh Air Metropolitano, el Tottenham Hotspur Stadium, el Allianz Arena, el Estadio Maracaná y el Santiago Bernabéu, entre otros.

El financiamiento se desglosa como una cuestión central del proyecto. Según la dirigencia, los fondos procederán de bancos internacionales con los que ya existen contratos de confidencialidad y gestiones avanzadas. El crédito internacional incluirá tasas supercompetitivas y será cancelado con los propios ingresos que la nueva obra generará. El club subrayó que este modelo respeta el principio de no comprometer los recursos operativos habituales: “El club va a poder después cancelar y poder solventar y afrontar el vencimiento de capital e intereses de ese crédito con los propios ingresos corrientes que esta nueva obra genera”.

El esquema financiero elegido procura replicar la lógica seguida en anteriores etapas de obras, evitando desfinanciar las actividades centrales de River Plate. A tal efecto, el presidente detalló que el proceso constará de diversas instancias para garantizar rigurosidad y precisión en cada avance, además de la elevación formal del proyecto a la Comisión Directiva y la Asamblea de Representantes de Socios para su validación institucional.

El presidente Di Carlo expresó un reconocimiento explícito a los 350.000 socios, afirmando: “Son quienes sostienen a River en todo momento y quienes permiten que River tenga el orgullo de decir, como asociación civil sin fines de lucro, que puede emprender una obra de esta envergadura, sostenida fundamentalmente, como siempre ha sido, con el esfuerzo de sus socios”.

EL COMUNICADO COMPLETO DE RIVER PLATE:

El Club Atlético River Plate informa a sus socios, socias, hinchas y a la opinión pública en general que el club avanzará formalmente hacia la construcción de una nueva bandeja 360° y el techado de la totalidad de las tribunas del Mâs Monumental. La obra llevará la capacidad del estadio a 101.000 personas, transformándolo así en el segundo más grande del mundo para un club de fútbol.

Durante el último año, River Plate trabajó junto a Schlaich Bergermann Partner (SBP), la compañía alemana líder mundial en ingeniería de techos para grandes estadios y responsable de proyectos icónicos como el Riyadh Air Metropolitano, el Tottenham Hotspur Stadium, el Allianz Arena, el Estadio Maracaná y el Santiago Bernabéu, entre otros. Con su acompañamiento técnico se desarrolló y finalizó el pliego ejecutivo, un documento que contempla con precisión cada aspecto referido a la factibilidad de la obra y que permite al club avanzar con el llamado a licitación.

Siguiendo las recomendaciones de SBP, River convocó a diez empresas de referencia cuyo conocimiento técnico está directamente vinculado con el tipo de estructura requerida para la nueva bandeja y el techo del estadio. La apertura de sobres está prevista durante el mes de febrero y se estima la firma del contrato con la empresa ganadora dentro de los 30 días posteriores. El inicio de obra está proyectado para la primera semana de abril.

El nuevo diseño permitirá incorporar unos 16.000 lugares adicionales en la nueva bandeja sin costo para socios, llevando de 24.000 a 40.000 las ubicaciones sin cargo extra dentro del estadio. En este sentido, las nuevas ubicaciones que se incorporarán como parte de esta etapa no tendrán esquemas de preventa ni mecanismos de comercialización anticipada, con el objetivo de fortalecer el acceso de los socios al estadio, que pasará a contar con el 40% de sus ubicaciones sin aranceles adicionales al pago de la cuota social. En otro orden, el 100% de las nuevas butacas adquiridas serán íntegramente rojas y blancas y se utilizarán para formar una bandera 360° en las actuales tribunas altas.

Stefano Di Carlo, presidente de River Plate (CARP)

La obra tendrá un plazo aproximado de 36 meses, con un costo estimado que superará los 100 millones de dólares. El valor exacto del desarrollo se sabrá dependiendo del resultado de la licitación.

El proyecto contará con dos fuentes de financiamiento. La primera será un crédito de largo plazo con entidades financieras internacionales, que ofrecerán tasas preferenciales y un esquema de repago que será solventado con los mismos ingresos que la obra del Monumental generará de manera corriente. Por otra parte, la segunda fuente de ingresos provendrá de un nuevo contrato comercial que involucra distintos activos entre los que se destaca la venta de los derechos del naming por los próximos 10 años.

Al igual que en las obras realizadas hasta hoy, no se afectará el flujo de caja operativo del club. En cuanto a la localía, se verán afectados un máximo de tres partidos durante los tres años que dure el proyecto. Tal como ocurrió en la etapa anterior, una combinación de herramientas permitirá afrontar capital e intereses sin comprometer el presupuesto del fútbol.

En igual sentido, el desarrollo de las obras será planteado de modo tal que no interfiera ni afecte el normal desarrollo ni la vida del Barrio River y priorice cuidar los intereses de los vecinos involucrados. River Plate y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires vienen trabajando de manera conjunta y coordinada desde diciembre de 2023 en pos de fortalecer lazos de cooperación y sinergia que han aportado y seguirán aportando mejoras en favor de una convivencia armónica entre estadio y barrio.

Conforme a la envergadura y el nivel de complejidad de la obra, el club ofrecerá oportunamente una conferencia de prensa conjunta con la compañía alemana SBP, para explicar los aspectos técnicos del proyecto. Lo propio se hará para detallar todo lo referido a las fuentes de financiamiento junto con los actores involucrados. Por otra parte, en lo sucesivo, el presidente elevará el proyecto a los dos órganos de gobierno del club (Comisión Directiva y Asamblea de Representantes) para su respectivo análisis y aprobación.

River Plate continúa así su camino de modernización, crecimiento y liderazgo histórico en materia de infraestructura deportiva, consolidando al estadio que soñó Antonio V. Liberti como el más grande e importante de América y una referencia a nivel global.