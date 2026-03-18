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La historia de Gabriel Rojas y Tomás Palacios, las dos sorpresas de Lionel Scaloni en la lista de la selección argentina

El lateral izquierdo de Racing y al marcador central de Estudiantes de La Plata fueron convocados para el partido amistoso frente a Guatemala

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Gabriel Rojas levanta el trofeo
Gabriel Rojas levanta el trofeo de la Copa Sudamericana con Racing, mientras Tomás Palacios controla la pelota con la camiseta de Estudiantes

Lionel Scaloni dio la lista de convocados de la selección argentina para el partido amistoso del martes 31 de marzo frente a Guatemala en La Bombonera, que será el último compromiso por fecha FIFA antes del Mundial 2026. En la nómina de 28 elegidos sobresalen dos jugadores que estarán por primera vez entrenando en el predio de Ezeiza: Gabriel Rojas y Tomás Palacios.

Rojas, lateral izquierdo de 28 años, nació en Burzaco, Buenos Aires, y se inició en las divisiones inferiores de San Lorenzo, club en el que debutó como profesional en noviembre de 2016 bajo la conducción técnica de Diego Aguirre. En el Ciclón tuvo un destacado paso por las juveniles, fue campeón de reserva y recibió la distinción de mejor jugador formativo de la institución.

Sin embargo, el jugador fue cedido a préstamo en 2019 a Peñarol de Uruguay tras cumplir 59 partidos en San Lorenzo. Retornó al club de Boedo, pero en 2022 se marchó en condición de libre al Querétaro de México tras no ponerse de acuerdo con la renovación de su contrato. Su estadía en el fútbol azteca fue fugaz. Apenas 19 partidos antes de retornar a la Argentina para fichar en Racing. En la Academia de Gustavo Costas encontró su mejor versión, acumula 123 partidos, 4 goles y dos títulos internacionales. Además, es uno de los jugadores más queridos por los hinchas y actualizó su vínculo hasta el 31 de diciembre de 2028 debido a sus grandes actuaciones.

Gabriel Rojas, una de las
Gabriel Rojas, una de las figuras de Racing, arenga al público. El lateral izquierdo fue convocado por Lionel Scaloni (REUTERS/Agustin Marcarian)

Gabriel Rojas también tuvo un paso por la selección argentina durante su etapa juvenil. En 2016 fue convocado para disputar el Torneo de L’Alcudia con la Selección Sub 20 que llegó hasta la final. El agregado es que Juan Antonio Pizzi quiso tentar al lateral para jugar bajo la bandera de Chile por el vínculo de un tío con el país trasandino. Esto no prosperó debido a temas reglamentarios y al interés del jugador por representar a la Albiceleste, algo que podrá concretar gracias a la convocatoria de Scaloni.

La otra cara nueva en la Selección es Tomás Palacios, un defensor de 22 años y 1.96 metros de altura que se encuentra a préstamo en Estudiantes de La Plata. Con 8 partidos en el Pincha, el joven pampeano que surgió de las inferiores de Talleres de Córdoba tiene un buen juego aéreo y también puede desempeñarse como lateral derecho en caso de que la situación lo requiera.

Su buen rendimiento en la Sexta División de Talleres provocó que el Cacique Alexander Medina lo hiciera entrenar con la Primera hasta debutar con el equipo principal, con el que participó en 17 ocasiones de partidos oficiales. En 2024 fue cedido a préstamo a Independiente Rivadavia de Mendoza, donde fue una de las figuras. Su rendimiento hizo que el Inter de Milán decidiera comprar su ficha en unos 7 millones de dólares en agosto de 2024. El conjunto neroazzurro lo terminó dando a préstamo al Monza de la Serie A, donde jugó 8 encuentros antes de ser cedido a préstamo y con opción de compra a Estudiantes.

Tomás Palacios fue figura en
Tomás Palacios fue figura en Independiente Rivadavia antes de ser transferido al Inter de Milán

Junto a Rojas y Palacios también figuran apellidos que ya estuvieron en la Selección, pero que ahora recibieron un espaldarazo de cara a la Copa del Mundo: ellos son Valentín Barco (Racing Estrasburgo de Francia), Máximo Perrone (Como de Italia), Gianluca Prestianni (Benfica de Portugal) y el Flaco José López (Palmeiras de Brasil).

Este llamado también dejó un análisis en el costado de las ausencias, porque no figuran ni el segundo goleador de la Ligue 1 Joaquín Panichelli (14 tantos detrás de Mason Greenwood, con 15), ni el mediocampista del Real Madrid Franco Mastantuono y tampoco el extremo del Chelsea Alejandro Garnacho.

Al mismo tiempo, la lista de lesionados obligó a marginar a otros experimentados como Lautaro Martínez (Inter de Milán) y Lisandro Martínez (Manchester United), aunque en ambos casos se decidió preservarlos por los distintos problemas musculares que sufrieron en los últimos días que, de todos modos, no los marginará de la Copa del Mundo. En este escenario de bajas por lesión hay que sumar además al mediocampista Giovani Lo Celso (Betis), quien está todavía en recuperación de una lesión miotendinosa del recto anterior del muslo derecho, y al atacante Paulo Dybala (Roma), con un problema en la rodilla.

La Asociación del Fútbol Argentino
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) presentó la nómina de jugadores seleccionados por Lionel Scaloni para el partido amistoso contra Guatemala.

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