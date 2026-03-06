Otro dolor de cabeza para Scaloni rumbo a la Finalíssima y el Mundial: Paulo Dybala se operó la rodilla

Dybala, al quirófano y baja por al menos un mes (REUTERS/Alessandro Garofalo)

Paulo Dybala fue sometido este martes a una cirugía artroscópica en la rodilla izquierda en la clínica Villa Stuart de Roma, tras detectarse una pequeña rotura parcial del menisco externo. El delantero argentino de la Roma deberá esperar al menos 45 días para recuperarse y su posible regreso a la cancha se proyecta para finales de abril, según precisaron los medios italianos Sky Sports y Corriere della Sera. De esta forma, el cordobés quedó descartado para la Finalissima ante España y permanece en duda su presencia en el Mundial 2026.

El diagnóstico, confirmado luego de que Dybala abandonara el entrenamiento grupal el 5 de febrero por una molestia en la rodilla, obligó a una intervención programada tras una consulta con el doctor Petrucci. El profesor Mariani, responsable de la operación, explicó a Sky Sport 24 que se optó por una artroscopia tras hallar una rotura longitudinal completa del menisco externo, lo que ocasionaba pérdida de movilidad en la articulación. De acuerdo con Mariani, “son 45 días de baja por traumatología, y su regreso a los terrenos de juego lo decidirá el cuerpo técnico de la Roma y Gasperini”.

Esto representa otro dolor de cabeza para Lionel Scaloni, que ya contemplaba otras bajas seguras por lesión: Juan Foyth (afuera de la Finalissima y el Mundial por una rotura de tendón de Aquiles izquierdo) y Giovani Lo Celso (out de la Finalissima por una lesión miotendinosa proximal de grado moderado del recto anterior de su muslo derecho). Además, están entre algodones Lautaro Martínez (por su distensión de sóleo izquierdo iría al banco contra España), Nicolás Tagliafico (recuperado de un severo esguince de tobillo derecho), Leandro Paredes (repuesto tras una lesión similar), Leonardo Balerdi (infección en un oído) y Nicolás González (volvió a estar en el banco de suplentes y no entró en el último cotejo del Atlético Madrid tras un desgarro en el muslo derecho).

Dybala, out de la Finalissima y con un pie afuera del Mundial (REUTERS/Rodrigo Valle)

Hay que aclarar que si bien Dybala, campeón del mundo en 2022, siempre está dentro de la consideración del cuerpo técnico liderado por Scaloni, no fue convocado en todo 2025 y parecía haber perdido mucho terreno en la Albiceleste. Su última citación fue en septiembre de 2024, cuando sumó minutos en los duelos ante Chile y Colombia por Eliminatorias (anotó un tanto en la goleada 3-0 ante Chile en el Monumental).

Con esta intervención, Dybala se perderá además varios partidos cruciales para su equipo, incluida la doble eliminatoria europea contra el Bolonia, y quedará fuera de la recta final de la temporada, afectando notablemente las opciones del equipo romano en las próximas semanas.

Antes del parate internacional, el atacante no disputará compromisos importantes: Génova (8 de marzo), los dos choques frente a Bolonia por los octavos de final de la Europa League (12 y 19 de marzo), Como (15 de marzo) y Lecce (22 de marzo). Además, probablemente estará ausente para el enfrentamiento contra Inter (5 de abril), el partido ante Pisa (12 de abril) y los posibles cuartos de final de la Europa League (9 y 16 de abril). La fecha estimada para su regreso sería el enfrentamiento ante Atalanta (19 de abril), aunque su presencia en ese duelo aún no está garantizada.

El objetivo de su club es que Dybala logre recuperarse plenamente para reforzar al equipo en el desenlace de la temporada. La continuidad de Dybala con Roma quedó en duda luego de perderse 14 partidos en lo que va del año. El contrato del jugador concluye en junio, y esta nueva ausencia prolongada incrementa la incertidumbre respecto a su futuro en el equipo de la capital. Mientras tanto, Boca Juniors mira de reojo su situación ya que plantea ir a la carga por él en el siguiente mercado.