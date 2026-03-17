Mariano Closs despidió a Marcelo Araujo con un emotivo mensaje en vivo: “Hombre del fútbol como pocos”

Durante la previa del partido entre Racing y Estudiantes de Río Cuarto, el relator argentino interrumpió la transmisión para homenajear a Marcelo Araujo

La noticia sobre el fallecimiento de Marcelo Araujo conmocionó a la comunidad del fútbol argentino durante la madrugada de este lunes. El periodista y relator, cuya voz marcó varias generaciones, murió a los 78 años.

El impacto de la noticia se hizo sentir de inmediato. Mariano Closs, uno de los relatores más reconocidos de la actualidad, interrumpió la previa del encuentro entre Racing y Estudiantes de Río Cuarto para dedicarle unas palabras a quien consideraba una figura insustituible del periodismo deportivo. “Un fuerte abrazo a la familia del señor Marcelo Araujo. Al querido Marcelo. Hombre del fútbol como pocos. También en sus transmisiones, que quedarán en el recuerdo”, expresó el comunicador en el inicio de su relato.

Marcelo Araujo falleció en la madrugada de este lunes a sus 78 años

Marcelo Araujo fue un pionero en la narración deportiva en la televisión argentina. Su carrera se inició en la radio y abarcó varias décadas y múltiples canales, desde sus inicios en la TV en Canal 7, pasando por Canal 9, hasta llegar al 13. En cada etapa, supo imprimir un estilo propio, directo y apasionado, que lo distinguió entre sus colegas y lo acercó al público futbolero de todo el país.

La noticia de su muerte se conoció durante la undécima fecha del Torneo Apertura, en un contexto que evidenció cuánto significó su figura para el ambiente del fútbol. No solo los colegas, sino también los hinchas y exjugadores aprovecharon las redes sociales y los espacios radiales para recordar sus relatos más emblemáticos y agradecerle por su aporte a la cultura popular.

El legado de Araujo está compuesto por momentos que quedaron grabados en la memoria colectiva. Entre sus hitos más recordados se encuentra su narración del último gol de Diego Maradona con la camiseta de la selección argentina. La escena ocurrió durante la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994, en el debut ante Grecia, con un resultado final de 4-0. Aquella jornada, su voz acompañó la histórica jugada y el último grito de gol del 10 con la celeste y blanca, un instante que aún resuena entre los fanáticos.

Mariano Closs describió a Marcelo Araujo como "uno de los relatores más extraordinarios que tuvo nuestro país”

Araujo también siguió a la selección nacional en otras citas mundialistas, como Italia 1990, Francia 98 y Corea-Japón 2002. Cada cobertura estuvo marcada por su capacidad para transmitir la emoción del juego, su conocimiento profundo del deporte y su habilidad para construir relatos que trascendían la simple descripción de los hechos.

Uno de los relatos más citados por los hinchas corresponde al superclásico entre Boca Juniors y River Plate disputado el 9 de mayo de 1999. Aquel día, Martín Palermo fue protagonista de un gol memorable, y la frase de Araujo “776.420 la recaudación para una nueva edición del Superclásico del Fútbol Argentino... Marteeeeeeen... Gooooooooool” quedó instalada como parte del folclore futbolero. Ese grito sintetizó el entusiasmo y la conexión que lograba establecer con el público, sin importar la camiseta.

En las últimas horas, colegas y seguidores destacaron la personalidad de Araujo fuera de los micrófonos. Más temprano, Mariano Closs, en su programa F12 en ESPN, afirmó: “Fue uno de los relatores más extraordinarios que tuvo nuestro país”. El relator también recordó “hicimos algún campo de juego un viernes por la noche, pero con Marcelo coincidí en viajes; él para Canal 13, yo para Telefe, él para Canal 13, yo para América. No he trabajado, no he estado ni en radio ni en ningún lado. Siempre fue un tipo divertido y lo que me tocó estar con él también, la verdad que fue notable. Porque era una persona fresca, como se lo notaba en las transmisiones de fútbol”.