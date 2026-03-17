El impacto que generó en la F1 la actuación de Franco Colapinto en China: un informe elogió sus “agallas” para sumar puntos en Alpine

Franco Colapinto (Photo by Paul Crock / AFP)

Franco Colapinto logró romper una racha negativa al sumar su primer punto con Alpine en el Gran Premio de China en la Fórmula 1. Después de completar una gran actuación, que incluyó su espectacular largada para pasar del puesto 12 al 6°, sumado a la recuperación luego de ser chocado por Esteban Ocon en la parte final de la carrera, el argentino logró superar adversidades en una prueba en la que demostró su capacidad conductiva en la nueva era de la Máxima.

En ese contexto, el sitio especializado AutoSport le dedicó al argentino un informe en el que destacaron su tarea en el circuito asiático. Bajo el título “Olvídese de la mala suerte; la tenaz actuación de Colapinto en Shanghai merece reconocimiento”, el cronista Jake Boxall-Legge hizo un análisis y remarcó que su 10° ubicación no reflejó el desempeño del corredor, quien mostró “velocidad, capacidad defensiva y resistencia” ante la adversidad en una carrera marcada por circunstancias que escaparon a su control.

La actuación en China representa una señal positiva para Colapinto, cuya permanencia en la Fórmula 1 más allá de 2026 dependerá de mantener y potenciar este nivel competitivo. Según expuso la revista, la importancia de este resultado radica en el contexto: Colapinto logró terminar entre los 10 primeros y cortar una racha de 24 carreras sin sumar puntos. Este dato, coloca en perspectiva la magnitud de la sequía y resalta la necesidad imperiosa que tenía el argentino de obtener resultados tangibles, más aún en una parrilla donde su puesto fue motivo de cuestionamientos internos y externos.

En el reporte, AutoSport siguió el paso a paso de Franco en la segunda fecha del año en la Máxima. Colapinto partió el Gran Premio con neumáticos duros, una elección estratégica que, en circunstancias normales, le permitía extender su primer relevo y aspirar a ingresar por puntos. Sin embargo, el ingreso del coche de seguridad en la vuelta 10 desatado por el abandono del Aston Martin de Lance Stroll por un nuevo fallo de batería, alteró el panorama táctico. Los seis primeros autos aprovecharon entonces para detenerse en boxes, lo que colocó a Colapinto segundo, aunque sin margen para replicar la jugada sin hipotecar su estrategia general. Una detención temprana le habría obligado a parar de nuevo y los neumáticos duros representaban la mejor alternativa para la distancia completa.

Colapinto sumó sus primeros puntos desde su llegada a Alpine

En la continuidad del análisis, y a pesar de tener el desgaste como enemigo, Colapinto defendió durante varias vueltas el quinto puesto frente a los Ferrari, George Russell, los Haas y Max Verstappen. Allí fue cuando el oriundo de Pilar realizó maniobras defensivas que destacó la F1 como “Tributo a la Muralla China”, que el periodista destacó a FC por sus “agallas”.

Otro de los aspectos que remarcó el medio fue el choque que sufrió Colapinto. Al ingresar a boxes en la vuelta 32, el ex piloto de Williams se encontró con Ocon a la salida del pitlane. El intento de adelantamiento del francés derivó en un toque que provocó un trompo al A526 del argentino. “Perdió más de seis segundos y sufrió daños en el piso de su monoplaza y en los neumáticos nuevos de compuesto medio. Fue decisivo, ya que finalizó a menos de un segundo de Carlos Sainz y perdió opciones de llegar, como mínimo, al noveno lugar. En el mejor de los escenarios, el incidente lo privó de terminar séptimo”, recalcó el reporte.

Acto seguido, luego de llegar por primera vez a la zona de puntos desde su llegada a Alpine, la reconocida publicación estableció que la prueba en China debería convertirse en un antes y después para el futuro de Franco en la Fórmula 1. “Shanghai necesita ser el punto de inflexión en la carrera de Colapinto y debiera aliviar parte de la presión sobre él. Lo que no sabemos es cuán constante podrá ser Alpine a lo largo del año, ya que el coche se vio bien en China y en las pruebas de Baréin. Fue una sorpresa que Melbourne resultara tan mal para el equipo pero, esté donde esté el coche, Gasly será una referencia sensata del ritmo máximo del A526”, indicó el sitio.

Para terminar, el periodista decidió explicar por qué eligió dedicar la columna a Colapinto tras acabar en el décimo lugar de la grilla. “Está bien resaltar las actuaciones poco reconocidas; mientras Mercedes y Ferrari acapararon mayormente la atención en China, igual que las carreras de Ollie Bearman y Pierre Gasly, Colapinto realizó una actuación tan meritoria como la de aquellos que finalizaron entre los seis primeros, pero una que quedó eclipsada por los infortunios”.