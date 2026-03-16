12 frases de Coudet tras el triunfo de River Plate ante Sarmiento: qué mejoró el equipo y el contundente mensaje a los juveniles

En el estreno de Eduardo Coudet como director técnico de River Plate en el Estadio Monumental, el Millonario se impuso por 2 a 0 sobre Sarmiento de Junín y se posicionó en el quinto lugar de la Zona B del Torneo Apertura 2026, a apenas tres puntos del líder, Independiente Rivadavia. Tras el encuentro, el Chacho valoró lo hecho por sus dirigidos en la conferencia de prensa.

“Tengo sensaciones lindas de volver al Monumental, el equipo ha tenido una buena actuación. Podemos seguir mejorando, tenemos que seguir mejorando. El arranque del partido nos costó un poco leerlo. Necesitábamos atacar los espacios, no soltar la pelota a partir de algún duelo, que era lo que iba a romper esa igualdad en el hombre a hombre. Después, empezamos a atacar los espacios y a generar. Nos han generado una que apareció Santi (Beltrán), pero uno como entrenador busca el ideal”, comenzó el Chacho en su análisis.

“Tenemos que seguir agarrando confianza, siento que tenemos que interpretar mejor los momentos de la gente y de este estadio, porque por momentos hay que aprovechar los enviones anímicos, pero estoy siendo demasiado exigente, ganamos muy bien y también fuimos inteligentes, venimos de jugar hace poquito y entiendo que todos queremos hacer muchos goles, pero también dosificar un poco la carga es normal y lógico”, sostuvo el DT.

El Millonario consolidó una racha invicta de cuatro fechas gracias a los goles de Sebastián Driussi de taco e Ian Subiabre. El encuentro quedó condicionado a los 40 minutos del primer tiempo, cuando Gabriel Díaz fue expulsado tras recibir correctamente la segunda tarjeta amarilla por decisión del árbitro Darío Herrera.

Luego, el Chacho se refirió a los goles de los delanteros: “Necesito que en esa cantidad de gente de buen pie todos tengan posibilidades y hoy sucedió eso, todos han tenido chances de hacer goles y ese es el ideal. Después, es indiferente quien los haga si ganamos, pero tenemos la obligación de generarles a los delanteros. Hoy lo hemos hecho y el partido pasado también. A veces, no es buscar un responsable puntual, sino que el equipo tiene que generarles situaciones, como nosotros les pedimos que nos ayuden en la parte defensiva”.

“Todos tenemos responsabilidad para defender y en la generación de juego. Todavía estamos ansiosos, no solo el equipo, el afuera también. Se puede mejorar mucho, necesitamos tiempo en trabajo. En diez días, creo que el equipo va agarrando la idea, porque los entrenadores pensamos diferente, a pesar de que es una idea parecida a la que ha jugado River siempre”, añadió.

Eduardo Coudet ganó su segundo partido al frente de River Plate (FOTOBAIRES)

El próximo partido del conjunto de Núñez será el domingo 22 de marzo a las 17:45 frente a Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Antonio Candini, por la fecha 12 del Apertura. Más adelante, recibirá a Belgrano de Córdoba por la jornada 13 en el Monumental,

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Confianza: “Intento ver quién es el que mejor está mejor del grupo. Me parece que el otro día con Huracán lo hicimos bien. Tener un poco más de volumen de juego, porque ponemos un volante más con Kendry (Páez), utilizándolo como un segunda punta, pisando el área y saliendo a jugar. A Joaquín (Freitas) también lo veo bien, simplemente que estamos creciendo de a poco. Vamos a ir agarrando confianza, la gente va ir confiando un poquito más en nosotros y eso nos ayuda. Ganar dar mucha tranquilidad, pero la forma también es importante. Tener volumen de juego, tener situaciones e ir entendiéndonos es fundamental”

Subiabre: “Lo veo bien. En ese juego interno que intentamos, tanto él como Tomás (Galván), encajan en eso. A mi me gustan los equipos físicos que van mejorando en ese aspecto y necesitamos que se vayan acostumbrando a eso y de a poco vamos a ir sosteniendo eso en el tiempo, que salga más fluido”.

La intensidad: “Siempre lo tenés que volver a ver al partido, pero algunas cosas se vieron en la totalidad del partido la reacción ante la pérdida y hemos recuperado muchas pelotas a partir de perder y entender que el compromiso es de los 10 jugadores de campo, ser inteligentes; si tenemos que volver a lastimar o es cuando tenemos que respirar, porque no se puede jugar así los 90 minutos. Encuentro muchas cosas positivas y cosas que vamos a ir mejorando en el tiempo y automatizando, para mí es muy importante saber qué va a hacer el compañero y eso lo vamos a ir encontrando con los días de trabajo”.

Kendry Páez: “Tenía un golpe, por eso salió. Es alguien de juego, que puede salir a asociarse en juego interno. Somos más largos con Cache (Montiel) de ese lado, tenemos más profundidad. Vamos agarrando cosas, también podía ser Joaquín (Freitas), o Juanfer (Quintero) que recién hoy cumple las tres semanas de la lesión muscular que tuvo. Va a ser fundamental que sea un grupo competitivo y que estén parejos los niveles. A partir de hoy, va a ser importante darle un buen nivel de trabajo a los que no les tocó jugar”

Juveniles: “Conociendo el club, en situaciones difíciles, a los chicos de River es a los que menos les cuesta jugar. Obviamente, tienen otro respaldo de afuera, les ha tocado jugar. Cuando te dan la camiseta en este club, lo importante es que no la devuelvas. Lo dije en un principio, no miro documentos, ni nacionalidad, miro al que mejor está en la semana. Es donde evaluamos, el día a día es lo que puede hacer jugar o no a cada uno. Que lo entiendan así. El otro día, hicimos una práctica antes de Huracán y Joaquín (Freitas) jugó con la Reserva, no quiere decir que no puede arrancar de titular. Es una competencia en la que cada uno tiene que buscar su mejor nivel”.

Santiago Beltrán: “Es un chico que trabaja muy bien. No me gusta destacar los casos individuales. Tenemos participación de Santi, de Rivero, de Subiabre, de Galván, de Joaquín, de chicos jóvenes que han tenido la oportunidad con Marcelo (Gallardo). No es algo que no ha sucedido antes. Si lo toman con seriedad y absorben lo que pasa en cada partido, van a ir creciendo todos, como espero que lo haga el equipo. Siempre cuando les generás a los jóvenes una estructura y un respaldo se les hace todo más fácil”.

Partidos cerrados: “La interpretación del juego es importantísima, todos los equipos son físicos en espacios reducidos, pero es la historia de este club; tenés que acostumbrarte a jugar este tipo de partidos. A mí me ha tocado jugar y la diferencia acá son los últimos 30 metros, puede ser una constante o no y tendrá que ser nuestro hábitat natural. Nos costó leer ese ataque de espacios, una vez que lo leímos empezamos a generar. Estamos creciendo. Vamos a ir pasito a pasito para adelante y mostrando que tenemos buen equipo”.

Sorteo de la Copa Sudamericana y descanso: “Mañana van a tener descanso. La expectativa es la mejor, lo que toque será bienvenido. Sí que hay lugares que desde la logística se hacen más difíciles. Si sucede en el sorteo, nos adaptaremos. Cuando arranque, tendremos la necesidad de encontrarnos bien como grupo, no solo como un 11. Eso va a ser fundamental y vamos a trabajarlo”.