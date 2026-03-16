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Buen centro de Kendry Páez y taco de Driussi: el gol con el que River Plate abrió el marcador frente a Sarmiento

El delantero del Millonario puso el 1-0 a los 40 minutos del primer tiempo en el Monumental

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River Plate se puso en ventaja en el duelo ante Sarmiento, correspondiente a la fecha 11 del Torneo Apertura, con un nuevo tanto de Sebastián Driussi. El equipo de Eduardo Coudet, que tuvo sus primeros minutos como DT del Millonario en el estadio Monumental, puso el 1-0 a poco de que finalizara la primera mitad.

En los minutos previos al gol, River generó varias oportunidades: Aníbal Moreno disparó desde la puerta del área a los 30 minutos, aunque el remate fue débil, y Lucas Martínez Quarta tuvo su ocasión al 35 con un remate desviado por encima del travesaño tras un pase de Kendry Páez.

El desarrollo del encuentro favoreció al conjunto local luego de que Gabriel Díaz fuera expulsado por doble amarilla a los 39 minutos, lo que dejó a Sarmiento con un jugador menos al filo del descanso.

La secuencia del gol de
La secuencia del gol de Driussi

Poco tiempo después de esa expulsión, llegó el mencionado tanto de Driussi. El elenco de Núñez, como varias veces durante la primera mitad, decidió no tirar un centro cuando tuvo un tiro de esquina sobre la banda derecha. La jugada, que parecía desvanecerse, tuvo su punto de inflexión cuando la pelota le quedó en los pies a Páez.

El ecuatoriano recibió el esférico de parte de Aníbal Moreno, se acomodó y sacó un centro venenoso con dirección al corazón del área. Allí esperaba Driussi. El atacante millonario no pudo conectar de cabeza en primera instancia, pero su presencia incomodó al arquero Javier Burrai, quien no pudo contener y el balón quedó a merced del goleador.

Rápidamente, Driussi, al quedar con el arco de espaldas, utilizó su ingenio para marcar su gol número 41 con la camiseta de River: improvisó un taco para mandar la pelota al fondo de la red y decretó el 1-0 a los 40 minutos para la alegría del público local. Pese a que la jugada fue revisada por el VAR por una posible mano del delantero, se constató que no existió tal infracción y el tanto sumó al marcador.

Vale recordar que Driussi venía de convertir en la victoria por 2 a 1 frente a Huracán, en Parque Patricios. En esa oportunidad, marcó el 1-0 parcial con un cabezazo preciso.

Durante el segundo tiempo, el arquero Burrai evitó que la diferencia se ampliara, destacándose en remates de Marcos Acuña, Lautaro Rivero y Tomás Galván. Sin embargo, a los 25 minutos del complemento, Ian Subiabre marcó el segundo tanto tras un pase de Aníbal Moreno y un remate cruzado que, desviado por un defensor, terminó en el palo opuesto del guardametas visitante que poco pudo hacer para evitar una nueva caída de su valla.

Con esta victoria, River llegó a los 17 puntos en la Zona B, se consolidó dentro de los puestos de clasificación a los octavos de final y quedó a tres unidades del líder del grupo, Independiente Rivadavia.

El próximo compromiso para el conjunto Núñez será correspondiente a la fecha 12 del Torneo Apertura: el Millonario deberá viajar a Córdoba para enfrentarse a Estudiantes de Río Cuarto. El encuentro tendrá lugar el domingo 22 de marzo a las 17:45 en el estadio Antonio Candini. Luego, por la jornada 13 del certamen, abrirá nuevamente las puertas del Monumental, esta vez para recibir a Belgrano de Córdoba.

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