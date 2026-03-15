Las reacciones de Antonelli, Russell y Hamilton al ver en la TV el choque de Ocon a Colapinto: “¡Uou!”

Ocurrió durante el Gran Premio de China de la Fórmula 1

El choque de Ocon a Colapinto durante el Gran Premio de China de Fórmula 1 generó reacciones inesperadas de los pilotos Kimi Antonelli, George Russell y Lewis Hamilton, quienes observaban la repetición instantes después de la competencia.

En ese momento, Antonelli (Mercedes), quien ganó su primera carrera en la Máxima, exclamó de inmediato “Oh”, mientras que Russell (Mercedes) y Hamilton (Ferrari) reaccionaron con un prolongado “Uou”. La sorpresa de los protagonistas al ver el impacto quedó reflejada en sus expresiones, que transmitieron el asombro por la maniobra ocurrida en la vuelta 33 del Circuito Internacional de Shanghái.

Tras ver el accidente en la televisión, los tres pilotos manifestaron su asombro con onomatopeyas y miradas que evidenciaron la magnitud del incidente. Al mismo tiempo, Esteban Ocon, responsable del contacto, se declaró culpable ante los medios y en redes sociales, y ofreció disculpas públicas a Franco Colapinto, quien terminó décimo y sumó su primer punto con Alpine pese a los daños sufridos en su monoplaza. Flavio Briatore, asesor de Alpine, elogió el esfuerzo del equipo tras obtener 10 puntos en el inicio de la temporada.

El choque fue de tal magnitud que Pierre Gasly se acercó en rueda de prensa para saludar a su compañero de escudería y preguntarle cómo se encontraba.

Tras la carrera, Esteban Ocon, piloto de Haas, asumió su responsabilidad y ofreció disculpas tanto en rueda de prensa como en redes sociales. “Es mi culpa. Me equivoqué, lo malinterpreté. Estoy contento con que aún así Franco haya logrado los puntos porque hizo una muy buena carrera. Merecía la penalidad hoy, eso está muy claro”, declaró el galo.

El francés fue sancionado con 10 segundos de penalización por causar la colisión en la curva posterior a la salida de boxes. También se disculpó en sus redes sociales: “En primer lugar, mis más sinceras disculpas a Franco; asumo toda la responsabilidad por lo ocurrido y me alegro de que haya conseguido sumar puntos, ya que ha hecho una carrera fantástica”, publicó Ocon.

El choque de Ocon a Colapinto, al detalle

Franco Colapinto, quien logró su primer punto con Alpine, detalló las consecuencias del impacto. “Tuve mucho daño en el piso y la parte trasera derecha quedó toda rota y perdí muchos puntos de carga (aerodinámica)”, explicó ante la prensa acreditada. Como respuesta al mensaje público del francés, Colapinto comentó: “¡No pasa nada, amigo! Gracias por las disculpas”. Minutos después, el piloto argentino reiteró que todo quedó aclarado, generando un ambiente de cordialidad entre ambos tras el episodio en pista.

Respuesta de Alpine y análisis tras el Gran Premio de China

Desde la escudería Alpine, la valoración fue positiva pese al contratiempo. Flavio Briatore, asesor principal del equipo, destacó: “Conseguir nueve puntos y que tanto Pierre como Franco puntuaran es un gran resultado para el equipo. Ambos pilotos hicieron un trabajo excelente y obtuvieron una buena recompensa para el equipo de vuelta en Enstone, después de una dura doble cita al comienzo de la temporada”, resaltó.

El sexto puesto de Pierre Gasly y el décimo de Colapinto permitieron a Alpine alcanzar 10 unidades en el arranque de la temporada 2026 de Fórmula 1. El incidente entre Ocon y Colapinto fue analizado internamente, pero la escudería celebró la capacidad de sus pilotos para sobreponerse y sumar puntos de importancia estratégica.

El argentino venía de ser 14° en el inicio de la temporada en el Gran Premio de Australia. La actividad en la Máxima volverá en el fin de semana del 27 al 29 de marzo con el Gran Premio de Japón.