Deportes

Los mensajes de la Fórmula 1 y Alpine tras la gran carrera de Colapinto en el GP de China: “Orgullosos de ese manejo”

La Máxima y el equipo francés aprovecharon sus redes sociales para destacar la labor del piloto argentino en la carrera en Shanghai

Guardar

Franco Colapinto completó una memorable carrera en el Gran Premio de China. Es que después de un comienzo de fin de semana complicado, en el que quedó lejos de Pierre Gasly en la única tanda de entrenamientos libres, todo mejoró para el piloto argentino. Tanto que acabó en el puesto 10 de la carrera principal y sumó su primer punto desde su llegada al equipo Alpine.

Como era de esperarse, la Fórmula 1 reaccionó a la tarea del oriundo de Pilar en el circuito internacional de Shanghai. “Bravo, Alpine. Una enorme cantidad de puntos el equipo gracias a los puestos 6 y 10”, expresaron las redes de la Máxima junto a una imagen de Colapinto y de su compañero Pierre Gasly. “Franco consigue sus primeros puntos para Alpine”, agregó en otra publicación la categoría luego de la actuación del número 43.

Algo similar ocurrió con la escudería con sede en Enstone, que celebró por partida doble lo que fue la performance de sus dos pilotos. “Vamooos, Francooo. Ese es su primer punto de la temporada”, remarcaron en sus plataformas oficiales. “Tan orgullosos de ese manejo”, fue otro de los mensajes positivos que compartió Alpine tras el décimo lugar que logró Colapinto luego de completar una gran tarea en China. “Sí, equipo. Puntos dobles”, concluyó el equipo destacando que sumaron nueve unidades para el campeonato de Constructores gracias a los ocho puntos que sumó el francés y el restante que logró el argentino.

Los pilotos de Alpine F1
Los pilotos de Alpine F1 Team celebran su sólida actuación al conseguir puntos dobles con un P6 y P10 en el Gran Premio de China.

Conseguir nueve puntos y que tanto Pierre como Franco puntuaran es un gran resultado para el equipo. Ambos pilotos hicieron un trabajo excelente y obtuvieron una buena recompensa para el equipo de vuelta en Enstone después de una dura doble cita al comienzo de la temporada. Es el primer resultado con doble puntuación para el equipo esta temporada y demuestra que podemos ser competitivos y luchar regularmente por los puntos. Sabemos que será una carrera de desarrollo, y el trabajo duro no termina aquí. Seguiremos esforzándonos de cara a Japón y las próximas carreras para mantenernos en la dirección correcta. Además, felicidades a Kimi (Antonelli]) por su primera victoria en la Fórmula 1. Es la primera victoria de un italiano y compatriota desde la de Fisichella con nosotros en 2006., fueron las palabras que utilizó Flavio Briatore para destacar la labor de sus dos pilotos.

Por su parte, Gasly también festejó el doblete en puntos que consiguió Alpine. “Es un gran resultado para el equipo hoy y un fin de semana sólido en general para conseguir que ambos coches lleguen a los puntos. Por supuesto, estoy contento con el resultado, aunque en el fondo el competidor que llevo dentro está un poco molesto por no haber conseguido el quinto puesto, que creo que era alcanzable al final. Me sentí muy cómodo en el coche otra vez hoy, y el ritmo estaba ahí. Mantuvimos al grupo de cabeza a la vista en el primer stint. Con estos coches nuevos, sabíamos que no era cuestión de si iba a haber un coche de seguridad, sino de cuándo. Finalmente sucedió y agrupó a todo el pelotón. En la reanudación por alguna razón no tenía potencia ni turbo y Ollie (Bearman) me adelantó. Con toda la lucha con Max (Verstappen) y otros coches a mi alrededor, perdí terreno con Ollie y tenía una gran brecha que recuperar. Apreté como si cada vuelta fuera una vuelta de clasificación, lo cual fue divertido y conseguí alcanzarlo, sin embargo, no pude acercarme lo suficiente para hacer un adelantamiento. Es un resultado fantástico y aún quedan muchos detalles por pulir. Esperemos que el ritmo que mostramos este fin de semana lo podamos mantener en las próximas carreras”.

Colapinto mostró su bronca por no terminar más adelante, pero igual reflejó el valor de poder sumar sus primeros puntos desde su desembarco en el equipo. “¡Qué carrera y qué gran día para el equipo con ambos coches en los puntos! Estoy contento de sumar mis primeros puntos para Alpine, pero también estoy frustrado y con ganas de más. Algunas cosas no salieron como esperábamos hoy y, aunque volver a los puntos es un buen logro, sé que podíamos haber dado más, lo que augura un buen resultado para las próximas carreras. Hicimos una salida increíble y remontamos muchas posiciones. Estábamos cómodamente en la quinta y sexta posición antes de que saliera el coche de seguridad. Esto neutralizó la parrilla y todos los que llevábamos neumáticos duros nos quedamos en pista, incluyéndome a mí. Después, rodamos un buen rato y, por desgracia, Esteban (Ocon) nos golpeó al salir de boxes. Después vino a disculparse y todo quedó bien. Perdimos algo de carga aerodinámica por los daños en el fondo plano y no teníamos suficiente ritmo ni vueltas para alcanzar a Carlos (Sainz) al final. ¡Teníamos los puntos extra literalmente al alcance de la mano! Enhorabuena también a Pierre. Hoy hubo un buen trabajo en equipo y algunas batallas emocionantes en pista”.

LOS MENSAJES DE LA F1 Y ALPINE TRAS EL GP DE CHINA:

El saludo de la F1
El saludo de la F1 a Colapinto
Alpine celebró el 10° lugar
Alpine celebró el 10° lugar del argentino
"Primeros puntos", dice el cartel
"Primeros puntos", dice el cartel de Alpine junto a Colapinto
"Puntos dobles", destacó Alpine tras
"Puntos dobles", destacó Alpine tras el GP de China

Temas Relacionados

deportes-internacionalFranco ColapintoF1Fórmula 1F1 hoyAlpinePierre GaslyFlavio BriatoreGran Premio de China

Últimas Noticias

Los audios de Colapinto con Alpine en el GP de China: del enojo por una decisión de la F1 que lo complicó a los elogios de su ingeniero

El piloto argentino de 22 años terminó en el 10° puesto en Shanghái y sumó un punto por primera vez desde que corre para el equipo francés

Los audios de Colapinto con

El hito de Carlos Reutemann que igualó Franco Colapinto en la Fórmula 1 después de 44 años

El corredor de Alpine llegó a ubicarse en el 2° puesto durante la carrera en China. Lole fue el último argentino en terminar como escolta en la Máxima

El hito de Carlos Reutemann

Los memes de la brillante actuación de Colapinto en China: el toque de Ocon y cuando fue 2° en la carrera, los focos

El argentino terminó décimo en Shanghái después de una enorme carrera y sumó sus primeros puntos con Alpine en la Fórmula 1

Los memes de la brillante

El insólito choque de Esteban Ocon a Franco Colapinto durante el GP de China de Fórmula 1: la reacción de Flavio Briatore

El piloto de Haas tocó al argentino cuando salió de los boxeos y recibió una penalización de 10 segundos

El insólito choque de Esteban

El análisis de Franco Colapinto tras sumar su primer punto con Alpine en el GP de China de la Fórmula 1: “Estoy con bronca”

El argentino habló sobre la carrera en Shanghai donde fue décimo. El choque de Esteban Ocon y su “mala suerte” por el ingreso del Auto de Seguridad

El análisis de Franco Colapinto
DEPORTES
El hito de Carlos Reutemann

El hito de Carlos Reutemann que igualó Franco Colapinto en la Fórmula 1 después de 44 años

Los memes de la brillante actuación de Colapinto en China: el toque de Ocon y cuando fue 2° en la carrera, los focos

El insólito choque de Esteban Ocon a Franco Colapinto durante el GP de China de Fórmula 1: la reacción de Flavio Briatore

El análisis de Franco Colapinto tras sumar su primer punto con Alpine en el GP de China de la Fórmula 1: “Estoy con bronca”

Radiografía de la carrera de Colapinto en el GP de China de F1: sobrepasos y maniobras defensivas para completar una fantástica labor

TELESHOW
Panam reflexionó sobre el fenómeno

Panam reflexionó sobre el fenómeno de Kidzapalooza y confesó su secreto para mantener su espíritu joven intacto

Quiénes son los artistas destacados que se presentan este domingo en Lollapalooza: Sabrina Carpenter, Doechii y Deftones

De la guerra de vedettes al chat de mamis: la relación de Wanda Nara y Evangelina Anderson a lo largo del tiempo

Natalia Oreiro: “Empecé a vaciarme de mi propia historia para entregarle mi cuerpo a la de otros”

Santiago Fillol, el guionista argentino de Sirat, la película candidata al Oscar: “Es un privilegio no buscado”

INFOBAE AMÉRICA

Por ahora, Delcy Rodríguez

Por ahora, Delcy Rodríguez

Taiwán detectó un repunte de aviones militares chinos tras semanas de inusual calma

La Guardia Revolucionaria de Irán amenazó con “perseguir y matar” al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu

De Carter a Trump, Estados Unidos ya no cree las mentiras del régimen cubano

Asesinatos de periodistas y auge de las “zonas silenciadas”: crece la preocupación en Ecuador por la violencia contra la prensa