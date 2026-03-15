Los mensajes de la Fórmula 1 y Alpine tras la gran carrera de Colapinto en el GP de China: “Orgullosos de ese manejo”

Franco Colapinto completó una memorable carrera en el Gran Premio de China. Es que después de un comienzo de fin de semana complicado, en el que quedó lejos de Pierre Gasly en la única tanda de entrenamientos libres, todo mejoró para el piloto argentino. Tanto que acabó en el puesto 10 de la carrera principal y sumó su primer punto desde su llegada al equipo Alpine.

Como era de esperarse, la Fórmula 1 reaccionó a la tarea del oriundo de Pilar en el circuito internacional de Shanghai. “Bravo, Alpine. Una enorme cantidad de puntos el equipo gracias a los puestos 6 y 10”, expresaron las redes de la Máxima junto a una imagen de Colapinto y de su compañero Pierre Gasly. “Franco consigue sus primeros puntos para Alpine”, agregó en otra publicación la categoría luego de la actuación del número 43.

Algo similar ocurrió con la escudería con sede en Enstone, que celebró por partida doble lo que fue la performance de sus dos pilotos. “Vamooos, Francooo. Ese es su primer punto de la temporada”, remarcaron en sus plataformas oficiales. “Tan orgullosos de ese manejo”, fue otro de los mensajes positivos que compartió Alpine tras el décimo lugar que logró Colapinto luego de completar una gran tarea en China. “Sí, equipo. Puntos dobles”, concluyó el equipo destacando que sumaron nueve unidades para el campeonato de Constructores gracias a los ocho puntos que sumó el francés y el restante que logró el argentino.

Los pilotos de Alpine F1 Team celebran su sólida actuación al conseguir puntos dobles con un P6 y P10 en el Gran Premio de China.

“Conseguir nueve puntos y que tanto Pierre como Franco puntuaran es un gran resultado para el equipo. Ambos pilotos hicieron un trabajo excelente y obtuvieron una buena recompensa para el equipo de vuelta en Enstone después de una dura doble cita al comienzo de la temporada. Es el primer resultado con doble puntuación para el equipo esta temporada y demuestra que podemos ser competitivos y luchar regularmente por los puntos. Sabemos que será una carrera de desarrollo, y el trabajo duro no termina aquí. Seguiremos esforzándonos de cara a Japón y las próximas carreras para mantenernos en la dirección correcta. Además, felicidades a Kimi (Antonelli]) por su primera victoria en la Fórmula 1. Es la primera victoria de un italiano y compatriota desde la de Fisichella con nosotros en 2006., fueron las palabras que utilizó Flavio Briatore para destacar la labor de sus dos pilotos.

Por su parte, Gasly también festejó el doblete en puntos que consiguió Alpine. “Es un gran resultado para el equipo hoy y un fin de semana sólido en general para conseguir que ambos coches lleguen a los puntos. Por supuesto, estoy contento con el resultado, aunque en el fondo el competidor que llevo dentro está un poco molesto por no haber conseguido el quinto puesto, que creo que era alcanzable al final. Me sentí muy cómodo en el coche otra vez hoy, y el ritmo estaba ahí. Mantuvimos al grupo de cabeza a la vista en el primer stint. Con estos coches nuevos, sabíamos que no era cuestión de si iba a haber un coche de seguridad, sino de cuándo. Finalmente sucedió y agrupó a todo el pelotón. En la reanudación por alguna razón no tenía potencia ni turbo y Ollie (Bearman) me adelantó. Con toda la lucha con Max (Verstappen) y otros coches a mi alrededor, perdí terreno con Ollie y tenía una gran brecha que recuperar. Apreté como si cada vuelta fuera una vuelta de clasificación, lo cual fue divertido y conseguí alcanzarlo, sin embargo, no pude acercarme lo suficiente para hacer un adelantamiento. Es un resultado fantástico y aún quedan muchos detalles por pulir. Esperemos que el ritmo que mostramos este fin de semana lo podamos mantener en las próximas carreras”.

Colapinto mostró su bronca por no terminar más adelante, pero igual reflejó el valor de poder sumar sus primeros puntos desde su desembarco en el equipo. “¡Qué carrera y qué gran día para el equipo con ambos coches en los puntos! Estoy contento de sumar mis primeros puntos para Alpine, pero también estoy frustrado y con ganas de más. Algunas cosas no salieron como esperábamos hoy y, aunque volver a los puntos es un buen logro, sé que podíamos haber dado más, lo que augura un buen resultado para las próximas carreras. Hicimos una salida increíble y remontamos muchas posiciones. Estábamos cómodamente en la quinta y sexta posición antes de que saliera el coche de seguridad. Esto neutralizó la parrilla y todos los que llevábamos neumáticos duros nos quedamos en pista, incluyéndome a mí. Después, rodamos un buen rato y, por desgracia, Esteban (Ocon) nos golpeó al salir de boxes. Después vino a disculparse y todo quedó bien. Perdimos algo de carga aerodinámica por los daños en el fondo plano y no teníamos suficiente ritmo ni vueltas para alcanzar a Carlos (Sainz) al final. ¡Teníamos los puntos extra literalmente al alcance de la mano! Enhorabuena también a Pierre. Hoy hubo un buen trabajo en equipo y algunas batallas emocionantes en pista”.

LOS MENSAJES DE LA F1 Y ALPINE TRAS EL GP DE CHINA:

El saludo de la F1 a Colapinto

Alpine celebró el 10° lugar del argentino

"Primeros puntos", dice el cartel de Alpine junto a Colapinto

"Puntos dobles", destacó Alpine tras el GP de China