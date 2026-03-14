El piloto de Alpine que ayudará a Franco Colapinto y Pierre Gasly en el GP de China de la Fórmula 1

Uno de los hombres de la escudería, Gabriele Mini, trabajará junto a los dos pilotos para mejorar la performance en el inicio de la actividad en Shanghai

Alpine buscará sumar nuevos puntos en la Sprint de este sábado en el Gran Premio de China, que iniciará a las 0 (hora argentina). Las expectativas están puestas en Pierre Gasly porque saldrá desde el séptimo lugar, mientras que Franco Colapinto quedó lejos de su compañero de equipo y deberá luchar desde el 16° puesto en una carrera a 19 vueltas donde solamente los ocho primeros se quedan con unidades, que será importante para el argentino en busca de sumar confianza en su primera vez en el Circuito Internacional de Shanghai.

De cara a esa prueba, la clasificación en la madrugada del sábado y la carrera principal en las primeras horas del domingo, ambos pilotos tendrán la colaboración de una persona clave para maximizar el rendimiento del monoplaza porque Gabriele Mini, integrante de la academia de la escudería, comunicó que trabajará en el simulador durante este fin de semana para ayudar al dúo.

Luego de ser octavo en la carrera del GP de Australia en la Fórmula 2 con MP Motorsport, Mini ya se mostró enfocado en su próxima tarea a través de un video publicado este viernes por Alpine con la frase: “Ahora te toca a ti, Gabriele, se avecina un gran cambio en el simulador durante la noche”.

El italiano de 20 años se mostró ilusionado por esta oportunidad en la escudería. “Hola a todos. Soy Gabriele Mini. Acabo de volver de Australia. Ha sido un fin de semana bastante interesante para mí. He ganado muchas posiciones, he hecho muchos adelantamientos y he venido directamente a Enstone (lugar de la fábrica) para darles una mano a los chicos desde el simulador, en el desarrollo del coche y en el apoyo durante la carrera y, bueno, espero poder ayudar tanto a Pierre como a Franco. Así que sí, tengo muchas ganas de que llegue el fin de semana”.

Gabriele Mini es parte de la Alpine Academy y compite en la F2 junto a otros integrantes del programa de jóvenes pilotos del equipo como el indio Kush Maini (ART Grand Prix) y Alex Dunne (Rodin Motorsport), quien debió abandonar en Australia por un choque con Martinius Stenshorne. El estonio Paul Aron es el principal piloto en esta función, pero sus otros compañeros también luchan por ese lugar, como así también la posibilidad de sumar kilómetros importantes para obtener la Superlicencia en el A526 durante algunas de las prácticas libres de los 24 Grandes Premios de Fórmula 1 del calendario.

Este rol en la Fórmula 1 desempeña un papel crucial dentro de los equipos, más allá de la posibilidad de reemplazar a un titular en caso de lesión o enfermedad para una carrera. Las escuderías deben contar con un corredor alternativo en cada ronda en caso de que los titulares no puedan competir. El rol también está enfocado esencialmente en el desarrollo del auto y la preparación estratégica, algo que abarca múltiples responsabilidades que son clave para el rendimiento del equipo en cada carrera.

El desempeño del italiano desde el simulador puede arrojar datos importantes a la hora de cómo maximizar la gestión de energía en el motor Mercedes de cara a la carrera Sprint de 19 vueltas y la clasificación posterior con vistas a la carrera de este domingo.

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE CHINA

Sábado 14 de marzo

Carrera Sprint a 19 vueltas: 00.00 (Argentina) / 11.00 (China)

Clasificación para la carrera principal: 04.00 (Argentina) / 15.00 (China)

Domingo 15 de marzo

Carrera principal a 56 vueltas: 04.00 (Argentina) / 15.00 (China)