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El impresionante remate teledirigido de Nahuel Molina que se clavó en el ángulo en el partido entre Atlético Madrid y Getafe

El lateral argentino convirtió el que seguramente sea el mejor tanto del fin de semana en el mundo

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Nahuel Molina dio la nota para abrir el cero en el estadio Metropolitano de Madrid, en el encuentro entre Atlético y Getafe por la Fecha 28 de la liga española. El lateral derecho cargó la barra de potencia desde aproximadamente 35 metros y dejó prácticamente inmóvil al arquero rival, que solamente atinó a observar en primer plano cómo el esférico se clavaba en su ángulo al minuto 8 del cotejo.

El Aleti, que tiene como titulares a los argentinos Molina, Juan Musso, Nicolás González y Thiago Almada (Julián Álvarez y Giuliano Simeone arrancaron en el banco), busca los tres puntos para acomodarse en el podio del campeonato, aprovechando el empate de ayer de Villarreal ante Alavés. En el elenco azulón, que marcha en el noveno puesto de la tabla, son titulares el defensor Zaid Romero y el delantero Luis Vázquez.

Este es el gol número 21 del defensor cordobés en su carrera a nivel clubes, ya que anteriormente había marcado uno en Defensa y Justicia, uno en Rosario Central y 10 en Udinese de Italia (fue su noveno con la camiseta del Colchonero y el segundo en la actual temporada, en la que también aportó tres asistencias). Mientras por estas horas se define si se disputará la Finalissima entre la selección argentina y España, Lionel Scaloni suspira tranquilo porque sabe que cuenta con uno de los laterales derechos campeones del mundo en alto nivel.

Molina convirtió un golazo ante
Molina convirtió un golazo ante el Getafe (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Vale mencionar que Molina venía de ser suplente en la goleada 5-2 del Atlético al Tottenham de Inglaterra en condición de local por la ida de los octavos de final de la Champions League. Diego Simeone aplicó rotación entre los partidos y decidió resguardar a varios emblemas que habían sido iniciales, como los argentinos Giuliano y Julián Álvarez. La definición de esa llave tendrá lugar en Londres el próximo miércoles (a partir de las 17, hora argentina).

Pero el calendario no les dará tregua a los del Cholo, ya que inmediatamente después afrontarán dos encuentros que posiblemente definan su rumbo en el certamen doméstico: visitará al Real Madrid en el Santiago Bernabéu (domingo 22/3) y recibirá al Barcelona (sábado 4 de abril, luego del parate por la Fecha FIFA).

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