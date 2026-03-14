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Discutió con su rival y le pellizcó los testículos: la insólita expulsión en la victoria del Atlético Madrid sobre Getafe

El defensor Abdel Abqar vio la roja por una agresión contra Alexander Sorloth

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El jugador del Getafe vio la roja en el duelo con Atlético Madrid

El defensor Abdel Abqar del Getafe fue expulsado con tarjeta roja directa en el minuto 55 del partido de La Liga de España disputado ante el Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano, tras pellizcarle la entrepierna a Alexander Sorloth.

Cuando el marcador indicaba el 1-0 a favor del Atlético de Madrid —con un golazo de Nahuel Molina al minuto 8—, el árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias recibió el aviso del VAR acerca de una acción antideportiva. A los 10 minutos del complemento, las imágenes revelaron que Abqar, lejos de cualquier disputa por el balón, pellizcó los testículos del delantero noruego Sorloth mientras ambos caminaban en el centro del campo.

La acción había pasado completamente desapercibida en el desarrollo en directo del partido, lo que motivó la intervención del sistema de videoarbitraje y una posterior revisión prolongada que generó incertidumbre entre los espectadores, que inicialmente relacionaron la revisión con una falta previa del argentino Molina.

El momento en el que
El momento en el que Abdel Abqar es expulsado (REUTERS/Violeta Santos Moura)

La revisión de las imágenes permitió al árbitro constatar la naturaleza de la falta, lo que derivó en la tarjeta roja directa para Abqar. Por su parte, Sorloth fue apercibido con tarjeta amarilla por su reacción posterior, que consistió en agarrar del brazo a Abqar y tirarlo al suelo.

Abqar, defensor central de 27 años nacido en Settat, Marruecos, jugó con este su partido número 17 con el Getafe, siendo esta su primera expulsión en el club. Además, registra siete tarjetas amarillas y dos asistencias desde su llegada desde el Alavés. Esta baja numérica no frenó la insistencia del Getafe, que forzó al arquero argentino Juan Musso a realizar al menos dos intervenciones decisivas, incluida una espectacular parada a un cabezazo de Adrián Liso (que reemplazó al argentino Luis Vázquez) en los minutos finales.

En declaraciones a Movistar LaLiga, Musso describió lo ajustado del desenlace: “Ellos se fueron a por todas. En el segundo tiempo pudimos hacer el segundo y liquidarlo, pero no quiso entrar”. El guardameta argentino valoró además el trabajo del colectivo y la importancia de sostener una racha positiva antes del inminente encuentro de Champions League frente al Tottenham.

El calendario inmediato del Atlético incluye duelos determinantes: visitará al Real Madrid en el Santiago Bernabéu el 22 de marzo y recibirá al Barcelona el 4 de abril, una vez superada la fecha FIFA. En el medio, el miércoles 18/3, deberá disputar la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League ante el Tottenham de Inglaterra. Vale recordar que el elenco que dirige tácticamente Diego Simeone se impuso en la ida de manera contundente con un 5-2 que tuvo una brillante actuación de Julián Álvarez.

Con este resultado, el club rojiblanco, donde también fueron titulares los argentinos Musso, Nicolás González y Thiago Almada, alcanzó la tercera posición del certamen español con 57 puntos, tras el empate del Villarreal ante Alavés. El Getafe, por su parte, donde jugaron de inicio Zaid Romero y Vázquez, se encuentra noveno con 35 unidades y se alejó de los puestos de clasificación a las competiciones europeas. Su próximo compromiso será el 21 de marzo cuando tenga que medirse con el RCD Espanyol.

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