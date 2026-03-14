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Autopase, gambeta y corrida “sensacional” de 50 metros: el golazo de una promesa del fútbol que rompió un récord en la Premier League

Max Dowman marcó su primer tanto en siete duelos con el Arsenal y ayudó a su equipo a liquidar el pleito ante Everton como local

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Max Dowman es una de las principales promesas del fútbol mundial. A principios de esta temporada, empezó a trabajar con más continuidad en la Primera del Arsenal de Inglaterra y fue llevado a la pretemporada. El entrenador Mikel Arteta le dio minutos a cuentagotas para facilitar su adaptación a la élite de Europa hasta que este sábado se catapultó a los libros dorados de la Premier League al romper un récord de hace 21 años para transformarse en el goleador más joven en la historia de este certamen.

El juvenil logró la proeza a sus 16 años y 73 días, y significó el 2-0 de los Gunners en la última jugada del partido contra Everton por la fecha 30 del campeonato, luego de haber reemplazado a Martín Zubimendi a los 74 minutos de juego con el resultado sin goles. Curiosamente, desbancó la marca perteneciente a un ex jugador de los Toffees. El 10 de abril de 2005, James Vaughan había anotado un tanto con la camiseta del Everton en la victoria 4-1 sobre Crystal Palace con 16 años, 8 meses y 27 días, según precisó el estadígrafo Silvio Maverino en El Gráfico. Más atrás, figuran los nombres de James Milner (en 2002 con 16 años, 11 meses y 22 días), Wayne Rooney (en 2002 con 16 años, 11 meses y 25 días) y Rio Nguhoma (en 2025 con 16 años, 11 meses y 26 días).

Todo sucedió en el tiempo adicionado del cruce disputado en el Emirates Stadium. Ya había quedado atrás el gol de Viktor Gyökeres a los 88 minutos, que incluyó un centro punzante de Dowman, el pésimo cálculo del arquero Jordan Pickford y el toque de Piero Hincapié para bajarla sobre el segundo palo. En la acción final, Pickford fue al área para buscar el heroico empate, pero dos despejes del dueño de casa activaron el contragolpe conducido por el juvenil.

A continuación, Max Dowman realizó un autopase de cabeza para dejar en el camino a Vitali Mykolenko, gambeteó a Kiernan Dewsbury-Hall en la mitad de cancha, le dio dos toques largos a la pelota sin rivales por superar y culminó la corrida de más de 50 metros con un leve toque de zurda con el arco vacío. “Corrida sensacional. Hizo todo bien: Paciencia, velocidad y gambeta”, lo resumió el comentarista de ESPN, Marcelo Espina.

*El primer gol del Arsenal en un complicado partido ante Everton

El extremo derecho nacido en Chelmsford en 2009 ya había hecho historia reciente en la Premier League porque su debut a los 15 años y 229 días en agosto pasado lo hizo ser el segundo futbolista más joven en la historia del torneo, por detrás de Ethan Nwaneri, quien se estrenó con el Arsenal a los 15 años y 181 días (ahora está cedido en el Olympique de Marsella).

A principios de noviembre, Dowman también emergió como el jugador más joven en disputar la UEFA Champions League: entró en el complemento de la goleada 3-0 ante Slavia Praga en República Checa por la Fase Liga. Lo hizo con 15 años y 308 días. De esta manera, superó el récord de precocidad del alemán Youssoufa Moukoko, que lo materializó con el Borussia Dortmund con 16 años y 18 días. El tercero de la lista es Lamine Yamal con 16 años y 68 días.

En ese momento, Arteta había tenido elogiosas palabras para su prodigio: “En cuanto recibe el primer balón, encara a los rivales, empieza a driblar y provoca una falta. Eso es personalidad, eso es valentía. Eso no se puede enseñar: o se tiene o no se tiene. Da igual lo que diga su pasaporte, si lo pones en esta situación es capaz de adaptarse y rendir a un gran nivel”.

*El resumen del partido

Convirtió su primer gol con esta camiseta al cabo de siete partidos, repartidos entre la Premier League (3), la Liga de Campeones (1), la FA Cup (1) y la Copa de la Liga (2).

Su apellido comenzó a ser conocido en agosto de 2025, cuando tomó notoriedad por un particular momento en uno de los entrenamientos. Con solo 15 abriles, fue a luchar una pelota con Gabriel Heinze en una práctica de fútbol: se la quitó, lo dejó tendido en el césped y definió a la red. Cabe remarcar que el Gringo, de 47 años, es uno de los ayudantes de Arteta en su cuerpo técnico.

Su primera participación en la pretemporada de mitad de 2025 lo tuvo 24 minutos en cancha contra el Milan, que nunca pudo adivinar sus gambetas impredecibles. Su gran rendimiento le valió elogios del ex defensor del Manchester United, Rio Ferdinand: “No olvidéis su nombre. El Arsenal ha sacado otra joya de Hale End. Se ha convertido en uno de los debutantes más jóvenes contra el Milan. Es pronto, pero parece que Declan Rice lo ha tomado bajo su protección. Es el mejor jugador de 15 años de Inglaterra, probablemente de Europa y quizá del mundo”.

Sus cruciales aportes en los dos goles del Arsenal en este fin de semana sacaron adelante un complicado partido como local, que mantiene a los Gunners en la cima de la Premier League con 70 puntos. Los de Arteta buscan quedarse con un torneo que no ganan hace 22 años. Además, el martes intentarán cerrar la serie ante Bayer Leverkusen (1-1) para acceder a los cuartos de la Champions League, el domingo próximo se medirá al Manchester City en la final de la Copa de la Liga y está en los cuartos de final de la FA Cup.

El mensaje del Arsenal para
El mensaje del Arsenal para Max Dowman (Crédito: @Arsenal/X)

La tabla de la Premier League

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