Deportes

Es la nueva gran promesa del fútbol mundial y dejó tendido en el césped a Gabriel Heinze en la práctica

Max Robert Dowman, de apenas 15 años, sorprende con la casaca del Arsenal, incluso en los entrenamientos

Heinze hace el ridículo ante Max Robert Dowman

El Arsenal cuenta con una de las joyas más prometedoras del momento. Figuras de la talla de Rio Ferdinand y el propio Mikel Arteta no ocultan su admiración por Max Robert Dowman y en las últimas horas el joven atacante ridiculizó a Gabriel Heinze en un entrenamiento de Los Gunners.

Con apenas 15 años, el adolescente nacido en Chelmsford en 2009 ha vuelto exponer todo su talento, cuando el ex central de la selección argentina intentó marcarlo. El Gringo, ayudante de campo de Arteta, cayó en medio del área al chocar con él durante una práctica y el joven que había brillado en los amistosos de pretemporada, resolvió en el área con determinación y volvió a generar comparaciones con estrellas como Lamine Yamal o el propio Lionel Messi, cuando tuvo una aparición deslumbrante en el Barcelona.

La nueva perla ya ostenta el récord como el goleador más joven en la historia de la Youth League. Con 14 años y 263 días, ha irrumpido en el primer equipo del Arsenal, desplazando el foco de atención de los seis refuerzos que llegaron durante este mercado de pases: Zubimendi, Gyökeres, Madueke, Mosquera, Norgaard y Kepa.

Su irrupción no solo ha sorprendido a los hinchas, sino que también ha obligado al cuerpo técnico a replantear la gestión de los jóvenes talentos en el club.

Max Dowman y Heinze
Max Dowman y Heinze

Durante la victoria del conjunto británico frente al Milan por la mínima diferencia, Dowman disputó 24 minutos en los que la defensa italiana no logró frenar sus constantes gambetas, aprovechando su perfil zurdo y su habilidad para jugar a pierna cambiada. Ese desempeño no pasó desapercibido para los expertos. El ex defensor del Manchester United, Rio Ferdinand expresó su entusiasmo ante el talento del chico: “¿Para qué estamos en el fútbol? Para emocionarnos y entretenernos. Todo el mundo sabe que me brota otra energía cuando hablo de jóvenes talentos. Me sucedió con Mainoo, con Foden, con Cole Palmer, con Doué, con Lamine Yamal... Son jugadores que te hacen levantarte del asiento y decir: Ohhh, dame más de eso”. Posteriormente, el ex central focalizó su atención en Dowman: “El jugador del que les hablo ahora ha disputado solo un amistoso de pretemporada. Ya hablé de él en noviembre: Max Dowman. No olvidéis su nombre. El Arsenal ha sacado otra joya de Hale End. Se ha convertido en uno de los debutantes más jóvenes contra el Milan. Es pronto, pero parece que Declan Rice lo ha tomado bajo su protección. Es el mejor jugador de 15 años de Inglaterra, probablemente de Europa y quizá del mundo”.

La influencia de Dowman no se limitó al partido contra el Rossonero. En el choque ante el Newcastle (triunfo por 3 a 2), ingresó a los 15 del segundo tiempo en reemplazo de Saka y, con una nueva jugada individual, provocó el penal que le permitió a Odegaard asegurar la victoria para Los Gunners. La actuación del joven canterano llevó al entrenador Mikel Arteta a declarar que “es especial”. “Lo que ha hecho contra el Newcastle en el tiempo que ha estado en el campo es algo ciertamente inusual para un joven de 15 años. Estamos muy contentos de tenerle con nosotros”, subrayó el DT.

A pesar de su precoz irrupción, el joven no podrá superar a su compañero Ethan Nwaneri (15 años y 181 días) como el debutante más joven en la historia de la Premier League. Sin embargo, su progresión y el respaldo de figuras del club, refuerzan la percepción de que el futuro del fútbol inglés podría pasar por sus pies.

