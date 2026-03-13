Se cerró la lista de clasificados para la fase de grupos de las Copas Libertadores y Sudamericana: los bombos y cuándo será el sorteo

Los trofeos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana (REUTERS/Jorge Adorno/File Photo)

La última serie de la fase previa definió al equipo que faltaba para completar los 32 clasificados a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores 2026, cuya estructura definitiva se conocerá en el sorteo del jueves 19 de marzo en la sede central de Conmebol en Luque, Asunción.

El proceso de clasificación, que involucró duelos intensos y definiciones por penales, dejó configurados los bombos para el sorteo e introduce una edición marcada por notables ausencias entre los elencos más tradicionales de Sudamérica.

El partido que definió la última plaza en la Libertadores

Esta semana, la Copa Libertadores definió en su fase previa a los cuatro equipos restantes. En la noche del miércoles, Deportes Tolima aseguró su lugar al vencer por 2-0 a O’Higgins y revertir la serie previa, desplazando al conjunto chileno de la competición, Además, Sporting Cristal había conseguido avanzar desde los doce pasos a pesar de caer ante Carabobo en Lima, situación que forzó la definición hasta los penales y permitió al club peruano sumarse a los clasificados. El primer triunfo de la semana fue para Barcelona de Ecuador, que dio el golpe al eliminar a Botafogo en Brasil e inscribirse en el Bombo 4 del sorteo, el mismo grupo donde quedarán ubicados los clubes provenientes de la fase preliminar. La última plaza se resolvió este jueves e Independiente Medellín venció a Juventud de Las Piedras en Colombia.

La edición 2026 será particular por la cantidad de ausencias de equipos que fueron habituales animadores en los últimos años y a nivel histórico: River Plate, Racing Club, San Pablo, Atletico Mineiro, Botafogo, Santos, Olimpia, Millonarios y Gremio no participarán de la Libertadores.

Luego de dos años, Boca Juniors volverá a jugar la Copa Libertadores (Foto: FOTOBAIRES)

Los bombos de la Copa Libertadores 2026:

El Bombo 1 está conformado por Flamengo, Palmeiras, Boca Juniors, Peñarol, Nacional de Montevideo, LDU Quito, Fluminense e Independiente del Valle.

El Bombo 2 incluye a Libertad, Estudiantes de La Plata, Cerro Porteño, Lanús, Corinthians, Bolívar, Cruzeiro y Universitario.

El Bombo 3 presentará a Junior, Universidad Católica, Rosario Central, Independiente Santa Fe, Always Ready, Coquimbo Unido, La Guaira y Cusco.

En el Bombo 4 se ubican, Universidad Central, Platense, Independiente Rivadavia, Mirassol, Barcelona, Sporting Cristal, Deportes Tolima e Independiente Medellín.

Cabe recordar que los equipos de la instancia previa que no consiguieron su boleto a la Copa Libertadores pasaron a ser cabezas de serie al Bombo 4 de la Copa Sudamericana.

Luego de doce años, River Plate jugará nuevamente la Copa Sudamericana (Foto: FOTOBAIRES)

El cuadro de la Copa Sudamericana 2026 se definió de modo paralelo.

En el Bombo 1 figuran: River Plate, Racing de Avellaneda, América de Cali, San Pablo, Atlético Mineiro, Gremio, Olimpia y Santos.

El Bombo 2 agrupa a Millonarios, San Lorenzo, Bragantino, Palestino, Caracas FC, Vasco da Gama, Tigre y Cienciano.

El Bombo 3 lista a Audax Italiano, Blooming, Academia Puerto Cabello, Montevideo City, Deportivo Cuenca, Independiente Petrolero, Boston River y Macará.

Por último, el Bombo 4 tiene a los perdedores de la última instancia previa de la Libertadores: Botafogo, Juventud de Las Piedras, O’Higgins, Carabobo, además de Recoleta FC, Alianza Atlético, Deportivo Riestra y Barracas Central.

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana

Brasil, Argentina y Uruguay encabezan la representación en ambos certámenes continentales, mientras que clubes como Universidad Central de Venezuela, Coquimbo Unido de Chile, Always Ready de Bolivia y La Guaira de Venezuela simbolizan el avance de ligas menos habituales en la fase de grupos de la Libertadores.

Cabe recordar que en la Copa Libertadores no pueden cruzarse en la fase de grupos dos equipos del mismo país, salvo que uno haya accedido desde las instancias de clasificación. Esta restricción define los posibles emparejamientos durante el sorteo inicial.

En tanto, el sorteo de la fase de grupos de ambos torneos se llevará a cabo el jueves 19 de marzo. El evento determinará la configuración de ambos torneos y despejará las incógnitas sobre los partidos inaugurales y eventuales duelos clásicos. En una semana se conocerá cómo quedarán conformadas las primeras rondas de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

La fase de grupos tendrá lugar entre el 7 de abril y el 28 de mayo. Tras ese periodo, la competición entrará en pausa debido al Mundial 2026. El reinicio está previsto para el 11 de agosto con el inicio de los octavos de final.