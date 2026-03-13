River venció a Huracán en el estreno de Coudet y Belgrano trepó a la punta: así están las tablas del Torneo Apertura

River derrotó a Huracán por la fecha 10 del Torneo Apertura

Este jueves, por la décima jornada del Torneo Apertura, River Plate superó 2-1 a Huracán en el debut de Chacho Coudet como técnico. El duelo, disputado en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, estuvo repleto de jugadas polémicas, penales cobrados y dos expulsiones: Facundo Colidio en el Millonario y Lucas Carrizo por el lado del Globo.

Sebastián Driussi abrió el marcador de cabeza, Jordy Caicedo igualó de penal y Gonzalo Montiel selló la victoria también desde los doce pasos. Incluso, Hernán Galíndez le atajó un penal a Juan Fernando Quintero. Con este resultado, el conjunto de Núñez escaló al quinto puesto de la Zona B con 14 puntos, mientras que Huracán quedó octavo con 12 unidades.

Defensa y Justicia igualó 1-1 frente a Central Córdoba en Florencio Varela. Elías Pereyra anotó el tanto inicial para el equipo local y Michael Santos empató con un penal que generó el enojo visible del técnico Mariano Soso hacia el árbitro. Con este resultado, el Halcón quedó en la octava posición con 13 puntos, aunque fuera de los playoffs por diferencia de gol. Mientras, el equipo dirigido por Lucas Pusineri se ubicó en el undécimo lugar.

Deportivo Riestra empató sin goles ante Gimnasia de Mendoza en su estadio. El Malevo sumó su sexto punto y permanece en la penúltima posición de su grupo, en tanto que el Lobo mendocino alcanzó nueve unidades, alejándose de los últimos puestos. Por su parte, Talleres se llevó una victoria 2-0 contra Instituto en el Estadio Mario Alberto Kempes, con goles de Valentín Dávila y Rick Jhonatan Lima Morais. Así, el conjunto cordobés ascendió al sexto puesto de la Zona A con 14 puntos. Instituto, por su parte, sigue antepenúltimo con 8, solo por encima de Riestra.

En otro encuentro, Belgrano venció 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto como visitante; de esa manera desplazó a Independiente Rivadavia y quedó como único líder de la Zona B con 18 puntos. En cambio, el conjunto local se mantiene en el último lugar con apenas cuatro unidades.

Este miércoles, el clásico disputado en la Bombonera terminó empatado 1-1 entre Boca Juniors y San Lorenzo. Santiago Ascacibar puso en ventaja al Xeneize, pero Gregorio Rodríguez igualó para la visita. Ambos suman 13 puntos en la Zona A, aunque el equipo de la Ribera presenta mejor diferencia de gol.

Newell’s y Platense igualaron 1-1 en el Coloso Marcelo Bielsa, por la Zona A. Facundo Guch abrió el marcador con un tiro libre para el equipo rosarino, y Augusto Lotti empató en el tramo final para el Calamar. A La Lepra le anularon un gol a Walter Mazzantti por una infracción previa. El equipo dirigido por Frank Darío Kudelka sigue sin conocer la victoria y permanece en el fondo de la tabla, mientras Platense ocupa el quinto puesto.

El duelo entre Argentinos Juniors y Rosario Central concluyó sin goles en la Paternal. Mientras tanto, Gimnasia La Plata logró imponerse 2-1 a Banfield como visitante, con un nuevo gol de Nicolás Barros Schelotto, hijo de Guillermo, actual técnico de Vélez. Atlético Tucumán y Aldosivi repartieron puntos con un 1-1, e Independiente Rivadavia cayó 2-1 frente a Barracas Central para cerrar la actividad del miércoles.

La fecha había comenzado el martes con cuatro partidos, destacándose un empate vibrante 4-4 entre Independiente y Unión en el Estadio Libertadores de América. El gol definitivo lo marcó Juan Fedorco a los 99 minutos, lo que selló un desenlace agónico. El equipo santafesino se adelantó con un penal convertido por Cristian Tarragona y amplió la diferencia con goles de Brahian Cuello, Mateo Del Blanco y Maizon Rodríguez, aprovechando las falencias defensivas del local. Ignacio Pussetto descontó antes del entretiempo, mientras en la segunda mitad Gabriel Ávalos convirtió un penal y acortó la distancia junto al tanto decisivo.

De forma simultánea, Tigre y Vélez igualaron 1-1 en el Estadio José Dellagiovanna. David Romero abrió el marcador para el Matador con un gol de taco a los 27 minutos, aunque luego salió lesionado. En la segunda etapa, Braian Romero empató para el Fortín mediante un penal, sancionado por mano de Federico Alvarez tras una disputa con Lisandro Magallán.

En el cierre de la jornada del martes, Racing empató sin goles como visitante ante Sarmiento de Junín en el Estadio Eva Perón. El equipo de Avellaneda jugó toda la segunda parte con un hombre menos por la expulsión de Marco Di Césare. el conjunto local sumó un nuevo empate y continúa en la zona baja, mientras que Racing quedó séptimo con 12 puntos.

La novena jornada no se disputó debido al paro decretado en rechazo a la citación judicial a Chiqui Tapia y otros directivos. La reprogramación de esa fecha hará que se juegue el fin de semana del 3 de mayo, moviendo los playoffs: los octavos de final se jugarán el domingo 10 de mayo, los cuartos el miércoles 14, las semifinales el domingo 17 y la final el domingo 24 de mayo.

Viernes 13 de marzo

20:00 Estudiantes – Lanús (Zona A) -ESPN Premium-