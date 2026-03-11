Deportes

Boca Juniors buscará arrimarse a la cima en el clásico ante San Lorenzo: hora, TV y formaciones

El Xeneize intentará asentarse en zona de clasificación a playoffs en su choque contra el Ciclón. Desde las 19.45, por ESPN Premium

Horario y dónde ver Boca Juniors-San Lorenzo:

El partido se podrá ver a través del pack fútbol en la señal ESPN Premium

19.45 Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile

18.45 Venezuela y Bolivia

17.45 Ecuador, Colombia, Perú y Miami (Estados Unidos)

16.45 México

13:00 hsHoy

¿Cómo llega San Lorenzo?

El Ciclón, por su parte, igualó 0-0 en la jornada pasada en su excursión a Córdoba para enfrentar a Talleres y al igual que su contrincante posee 12 unidades, lo que lo posiciona dentro de los puestos de clasificación a playoffs.

12:30 hsHoy

Convocados Boca Juniors:

Este gráfico promocional anuncia el
12:00 hsHoy

¿Cómo llega Boca Juniors?

El Xeneize, que viene de vapulear a Lanús en la Fortaleza, llega entonado a este compromiso y con un invicto de cuatro encuentros, lo que le permite ostentar 12 unidades y figurar en el sexto lugar de la Zona A, a siete del líder Vélez.

11:30 hsHoy

Probables formaciones:

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro DT: Claudio Úbeda.

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Mathias De Ritis; Ezequiel Cerutti, Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Agustín Ladstatter; Luciano Vietto y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

11:15 hsHoy

El Xeneize y el Ciclón se verán las caras este miércoles 11 de marzo, desde las 19.45, en el estadio Alberto J. Armando (La Bombonera). El árbitro principal será Pablo Echavarría, mientras que sus asistentes serán Maximiliano Del Yesso y Pablo González. El encargado del VAR será Silvio Trucco y el del AVAR será Mauro Ramos Errasti.

11:00 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Boca Juniors y San Lorenzo, correspondiente a la fecha 10 de la Zona A del Torneo Apertura.

Boca Juniors buscará escalar posiciones
