Boca Juniors buscará arrimarse a la cima en el clásico ante San Lorenzo: hora, TV y formaciones

El partido se podrá ver a través del pack fútbol en la señal ESPN Premium

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Boca Juniors y San Lorenzo, correspondiente a la fecha 10 de la Zona A del Torneo Apertura.

El Xeneize y el Ciclón se verán las caras este miércoles 11 de marzo, desde las 19.45, en el estadio Alberto J. Armando (La Bombonera). El árbitro principal será Pablo Echavarría, mientras que sus asistentes serán Maximiliano Del Yesso y Pablo González. El encargado del VAR será Silvio Trucco y el del AVAR será Mauro Ramos Errasti.

El Xeneize, que viene de vapulear a Lanús en la Fortaleza, llega entonado a este compromiso y con un invicto de cuatro encuentros, lo que le permite ostentar 12 unidades y figurar en el sexto lugar de la Zona A, a siete del líder Vélez.

El Ciclón, por su parte, igualó 0-0 en la jornada pasada en su excursión a Córdoba para enfrentar a Talleres y al igual que su contrincante posee 12 unidades, lo que lo posiciona dentro de los puestos de clasificación a playoffs.

