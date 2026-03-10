Independiente quiere ubicarse como escolta de su zona cuando reciba a Unión de Santa Fe: hora, TV y posibles formaciones

Independiente vs Unión

Independiente tendrá un duro escollo esta tarde noche en Avellaneda en la que será su novena presentación en la Zona A del Torneo Apertura 2026: Unión de Santa Fe viajó con el plan de al menos sotenerse en el podio del grupo. En el estadio Libertadores de América-Enrique Bochini, hay promesa de buen fútbol a partir de las 19:45, con arbitraje de Andrés Merlos (televisará TNT Sports).

El Rojo está a seis puntos del líder Vélez y tiene claro que, en caso de sumar de a tres, pasará la línea del Tatengue y se ubicará al menos hasta que juegue Estudiantes (recibirá el viernes a Lanús, en La Plata), como único escolta de un Fortín que visitará hoy, al unísono, a Tigre en Victoria. Los de Gustavo Quinteros encontraron cierto volumen de juego en las últimas presentaciones y pretenden mostrar otro buen semblante en condición de local.

Sin embargo, los dirigidos por Leonardo Madelón son uno de los conjuntos más parejos del certamen y están de racha: ganaron sus últimos tres encuentros (ante Aldosivi, Sarmiento e Instituto de Córdoba) y van por más, luego de la postergación del choque ante Talleres de Córdoba. Si el Tate gana, también se apoderará del segundo puesto a la espera de lo que haga Vélez.

Probables formaciones:

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Lautaro Millán, Iván Marcone, Ignacio Malcorra; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos y Matías Abaldo. DT: Gustavo Quinteros

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Alex Maizon Rodriguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón

Estadio: Libertadores de América-Enrique Bochini

Hora: 19.45

Árbitro: Andrés Merlos

Televisará: TNT Sports

NEWELL’S-PLATENSE

Luego del fuerte golpe que significó la derrota en el clásico, Newell’s intentará ganar por primera vez en el campeonato de la mano de Frank Darío Kudelka, que admitió que el club y el equipo están en zona roja y no hay tiempo para lamentos. Enfrente estará el Platense de Walter Zunino, que fue un hueso de roer para más de uno en lo que va de competencia y se ilusiona con dar batalla ya que figura en zona de clasificación a octavos de final.

Los rosarinos figuran 26° en la tabla de promedios y están últimos en la Anual. La situación es crítica y por eso en la última semana se aprovecharon dos cupos disponibles para refuerzos: Martín Ortega, libre de Tigre, y Walter Mazzantti, a préstamo desde Independiente (ambos jugadores se concentraron para el compromiso de esta noche). La Lepra saldrá a la cancha con la necesidad imperiosa de ganar por primera vez para al menos superar momentáneamente a Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto, y alcanzar a Deportivo Riestra y Atlético Tucumán en la general 2026.

Los de Vicente López arrastran un invicto de cuatro partidos incluidos tres empates sin goles ante Boca, Defensa y Justicia y Riestra, más el triunfo contra Barracas Central. En lo que va de la temporada, solamente registraron una derrota (ante Independiente). Vale recordar que la próxima semana, todo el Mundo Calamar estará pendiente del sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, la primera que disputará en su historia.

Probables formaciones:

Newell’s: Williams Barlasina; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Nicolás Goitea, Gabriel Risso Patrón; Walter Núñez, Rodrigo Herrera, Luca Regiardo, Valentino Acuña; Luciano Herrera y Juan Ramírez. DT: Frank Darío Kudelka

Platense: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Maximiliano Amarfil, Bautista Merlini, Guido Mainero, Franco Zapiola; Augusto Lotti y Tomás Nasif. DT: Walter Zunino

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa

Hora: 22.00

Árbitro: Luis Lobo Medina

Televisará: TNT Sports