El ataque de furia de Mariano Soso con el árbitro por el penal que le dio el empate a Central Córdoba ante Defensa: “¡Sos indigno!”

Una revisión prolongada del VAR derivó en un penal decisivo y en la explosión de Mariano Soso con insultos al árbitro principal

El encuentro entre Defensa y Justicia y Central Córdoba concluyó con empate 1-1, pero la atención se centró en una situación polémica que marcó el desenlace en el encuentro correspondiente a la fecha 10 de la Zona A del Torneo Apertura.

Elías Pereyra fue quien abrió el marcador para el local, mientras que la igualdad llegó de penal a los 74 minutos, ejecutado por Michael Santos. El origen de esa sanción fue una jugada en el área local, en la que Emiliano Amor disputó la pelota con el delantero uruguayo. Un roce entre ambos bastó para que el árbitro Bryan Ferreyra cobrara penal para Central Córdoba. La decisión, asistida por Gastón Monzón Brizuela en el VAR, fue confirmada tras la revisión. Además, Defensa y Justicia jugó con uno menos desde el minuto 64, tras la expulsión de Mateo Aguiar.

La revisión del VAR se extendió varios minutos y mantuvo en vilo a todos en el estadio. Finalmente, el árbitro principal regresó al campo y comunicó que revertía su decisión inicial: sancionó penal al considerar que Emiliano Amor pisó a Michael Santos, aunque en la acción no quedó claro que la mano del defensor apoyada en la espalda del delantero fue la que lo hizo caer. Esa resolución encendió la furia de Mariano Soso, quien no ocultó su enojo y dirigió insultos tanto a Ferreyra como al cuarto árbitro, convencido de que la jugada no ameritaba sanción.

El motivo de enojo del entrenador de Defensa y Justicia fue la infracción que cobró Bryan Ferreyra ante el llamado del VAR

Ya sobre el final, el entrenador le reprochó a Ferreyra lo ocurrido, expuso toda su ira y ofreció un discurso cargado de frustración, que rápidamente se hizo viral.

“Están empañando el fútbol argentino, viejo. ¡Date cuenta! ¿Cómo podés dormir? ¿Cómo carajo podés dormir después? No tenés dignidad, viejo. No podés pasar porque sos indigno, eso te pasa. ¿Qué te pasa por dentro, loco?”, lanzó Soso a la distancia desde el vestuario hacia Ferreyra, quien se mantuvo en silencio, observándolo junto a la terna arbitral, mientras ambos estaban separados por algunos metros.

La bronca del técnico continuó expresándose sin filtros: “Sos indigno, qué te pasa por dentro, qué le pasa a tu gente a tu familia, qué te pasa, eso preguntate, que es lo más jodido de todo, no que me putee la gente a mí, lo roto que estás moralmente, estás quebrado, por eso no podés sostener la mirada”.

Defensa y Justicia empató con Central Córdoba tras un polémico penal (@ClubDefensayJus)

Soso quedó convencido de que la falta no existió. Incluso, Central Córdoba no reclamó la acción. Sin embargo, tras el llamado del VAR y una espera de cuatro minutos, el árbitro modificó su decisión y cobró el penal. El equipo local, además de la expulsión sufrida, se vio condicionado por la sanción que permitió el empate visitante.

El resultado dejó a Defensa y Justicia con 13 puntos en la Zona A, y por diferencia de gol fuera de las plazas de playoffs. Por su parte, Central Córdoba acumula 9 unidades y permanece lejos de los puestos de clasificación. El próximo compromiso de los dirigidos por Mariano Soso será ante San Lorenzo este lunes y el conjunto de Lucas Pusineri se medirá ante Deportivo Riestra el próximo martes.