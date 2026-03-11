Sin recorrido y con la marca encima: el espectacular gol de Nicolás Barros Schelotto en el triunfo de Gimnasia ante Banfield

Nicolás Barros Schelotto volvió a destacarse en Gimnasia con un gol de zurda en el triunfo 2-1 ante Banfield, logrando su tercer tanto en el Torneo Apertura 2026. El mediocampista juvenil reafirmó su papel como una de las revelaciones del fútbol argentino gracias a la calidad de sus definiciones.

El gol de Barros Schelotto fue noticia porque consolidó una tendencia: cada uno de sus tres goles en el Torneo Apertura 2026 fue una obra de arte.

El partido se jugó en el estadio Florencio Sola, donde el conjunto dirigido por Fernando Zaniratto se midió con Banfield, bajo el mando de Pedro Troglio. Hacia el final del primer tiempo, con el Lobo en ventaja gracias al tanto de Manuel Panaro, Barros Schelotto recibió el balón dentro del área y, frente a la marca de Sergio Vittor, ejecutó un zurdazo casi sin recorrido que se coló en el ángulo, ampliando la ventaja para el equipo platense.

La jugada del gol que definió el partido

La acción se originó con Nacho Fernández, quien avanzó desde la mitad de la cancha y envió un pase aéreo a Marcelo Torres. El delantero surgido de Boca controló y habilitó a Barros Schelotto, quien, presionado por los rivales, remató de zurda junto al segundo palo: se inventó un espacio que no había. El arquero Facundo Sanguinetti no logró desviar el disparo. Vittor no cubrió bien la pierna izquierda del mediocampista, lo que permitió el ajustado disparo al ángulo superior derecho.

El ascenso de Barros Schelotto: goles decisivos y un inicio soñado

Barros Schelotto ya suma tres goles en nueve partidos en el Torneo Apertura 2026. El primero fue un gol olímpico en su debut ante Racing, abriendo el marcador en El Bosque. En la tercera fecha, marcó de tiro libre frente a Aldosivi, repitiendo la fórmula de goles espectaculares a pelota parada. Además, el juvenil aportó una asistencia a Enzo Martínez tras un tiro libre, clave en el empate ante Tigre.

Su aporte va más allá de los goles: también destaca en la generación de jugadas ofensivas y en la participación decisiva en jugadas colectivas del equipo.

De 19 años, el hijo de Guillermo Barros Schelotto, actual entrenador de Vélez y leyenda de Gimnasia, se formó en la cantera del conjunto platense, pero luego se mudó a Estados Unidos (pasó por el segundo conjunto de Los Ángeles Galaxy y por Ventura County). En 2025 regresó al país y se reinsertó en el Bosque.

Rápidamente consiguió oportunidades y fue parte de la campaña que a fines del año pasado no solo sostuvo al Lobo en la élite, sino que además lo llevó a las semifinales del Torneo Clausura, instancia en la que el equipo cayó en el clásico ante Estudiantes (a la postre, el campeón).

Mediocampista de salida volcado a la izquierda, con su pegada y criterio sigue mostrando un gran nivel desde su irrupción en la élite, siempre salpicado por sus golazos.