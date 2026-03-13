Las polémicas de Huracán-River: del agarrón de Martínez Quarta a Caicedo al penal por mano de Ojeda y las expulsiones

En el primer partido de Eduardo Coudet en el banco de suplentes, River Plate se puso en ventaja ante Huracán en Parque Patricios gracias al gol de Sebastián Driussi. Sin embargo, a los 43 minutos del primer tiempo, el árbitro Nicolás Ramírez sancionó un penal de Lucas Martínez Quarta a Jordy Caicedo, que el ecuatoriano cambió por gol. Fue el primero de tres que marcó el juez, que además expulsó a Facundo Colidio y Lucas Carrizo.

Tras un lateral, un rechazo y el cabezazo de Ignacio Campo que volvió a meter la pelota en el área, le bajaron la pelota a Caicedo, quien estaba apareado por el defensor campeón de América con la selección argentina. Martínez Quarta sujetó de la camiseta al delantero, que cayó al césped. Y el juez principal no dudó: sancionó el remate desde los 12 pasos.

Allí se desataron las protestas, de Martínez Quarta y de Coudet, quien desde el banco alentó la revisión de un offside que no existió. El VAR no llamó a revisar y Caicedo cambió por gol. Ahora bien, ¿qué sucedió en la jugada?

La sujeción es evidente y, aunque no toda sujeción constituye automáticamente una infracción, en este caso hay dos elementos clave que la convierten en penal. Primero, el defensor toma al atacante con una fuerza suficiente como para limitar su libertad de movimiento. Segundo, esa acción se produce en el momento en que el jugador intenta disputar el balón, afectando directamente su capacidad de competir por la jugada.

De acuerdo con el criterio arbitral, cuando una sujeción tiene la intensidad necesaria para desestabilizar al rival o condiciona claramente su posibilidad de jugar el balón, deja de ser un simple contacto y pasa a ser una infracción sancionable. Aquí la acción no es leve ni accidental: el agarre prolonga el contacto, altera la trayectoria del atacante y termina influyendo en el desarrollo de la jugada dentro del área.

Por eso, desde el punto de vista técnico y reglamentario, la decisión de sancionar penal es correcta, ya que la sujeción tiene la fuerza y la incidencia suficientes para impedir una disputa limpia.

No obstante, el enojo en River persistió. Una vez concluida la primera parte, los jugadores rodearon a Ramírez. Primero, Coudet los apartó y luego, a media distancia, volvió a hablarle a la terna arbitral, con una media sonrisa, preguntándole por qué no fue a observar la jugada a la pantalla del VAR.

Hubo más: cuando ambos equipos saltaron al campo en el complemento, Martínez Quarta continuó debatiendo con Ramírez la secuencia hasta que se reanudó el partido.

En el complemento, el juez sancionó otro penal, esta vez de Fabio Pereyra a Ian Subiabre. En la acción se observa cómo el defensor de Huracán llega tarde al cruce sobre el delantero de River. En su intento por disputar el balón, termina impactando con su pierna sobre la zona de la rodilla izquierda de Subiabre. El contacto es claro y se produce antes de que el atacante pudiera continuar con normalidad la acción de juego.

Desde el punto de vista técnico–arbitral, no se trata de una acción temeraria ni de uso excesivo de la fuerza, pero sí de una intervención imprudente. Pereyra calcula mal el tiempo del cruce y, al no llegar al balón, termina golpeando al adversario, afectando su estabilidad y su posibilidad de continuar la jugada.

En esta oportuidad, el arquero Hernán Galíndez le tapó el remate a Juanfer Quintero. Pero la visita tuvo revancha.