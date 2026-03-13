Las llamativas declaraciones del DT del Tottenham luego del polémico cambio del arquero: “Ocurren cosas inusuales”

Igor Tudor tiene el objetivo de salvar al Tottenham del descenso en medio de un clima desolador (Reuters/Matthew Childs)

Tottenham está atravesando uno de los momentos más delicados de su historia. Los Spurs están sumerguidos en una pésima racha de resultados y pelean por el descenso en la Premier League. En medio de este contexto, afronta una plaga de lesiones que mantienen a un plantel notablemente mermado. El director técnico Igor Tudor calificó la situación como “única” en su carrera antes del duelo contra el Liverpool. Además, hizo hincapié en el polémico cambio del arquero Antonin Kinsky a los 17 minutos en el partido contra el Atlético de Madrid.

“Tenemos muchos problemas para armar el once inicial. Así son las cosas en este club. Sucede todo el tiempo. Empezamos a construir y luego pasa algo, como una tarjeta roja en el último partido o tres o cuatro lesiones”, destacó el entrenador croata en la conferencia de prensa previa a la visita a Anfield por la fecha 30 del certamen inglés, según difundió el medio inglés BBC.

Tottenham afrontará el partido a un punto de caer en la zona roja y no podrá contar con 13 futbolistas por bajas, incluido el argentino Cristian Cuti Romero por un choque con Joao Palhinha —tampoco jugará— en el duelo contra el Atlético de Madrid. “Es algo muy raro, nunca me había encontrado en esta situación en mi carrera. Es muy inusual, pero hay que aceptarlo e intentar cambiar lo que esté a nuestro alcance”, analizó Tudor.

Además de la baja del marcador central de la selección argentina, que es el capitán del equipo, se suman las ausencias de Micky van de Ven por expulsión, Yves Bissouma por una molestia física, Conor Gallagher por fiebre y los lesionados de larga duración James Maddison, Dejan Kulusevski, Rodrigo Bentancur y Mohammed Kudus. ¿Otro dato que enciende las alarmas? Tottenham recibió 17 goles en sus últimas cuatro visitas a Anfield para chocar contra el Liverpool.

En medio de un presente desolador, Cuti Romero no podrá jugar contra el Liverpool (Reuters/Matthew Childs)

Igor Tudor también hizo alusión al polémico cambio del arquero Antonin Kinsky antes de los 20 minutos de partido por los octavos de la UEFA Champions League contra el Atlético de Madrid luego de protagonizar dos errores que terminaron en gol del Colchonero. Cuando le preguntaron si el joven guardameta de 22 años volverá a sumar minutos con los Spurs, fue contundente al afirmar que “seguro que jugará”.

“Es algo muy poco común. Llevo entrenando 15 años y nunca me había ocurrido. Regresó al día siguiente y se mostró muy bien y positivo en el entrenamiento. Nada más. Probablemente sea la primera y última vez que esto sucede en mi vida y en la de mucha gente”, agregó. No obstante, confirmó que el italiano Guglielmo Vicario será el titular en el siguiente compromiso.

Al mismo tiempo, hizo hincapié en las palabras que le dijo dentro del vestuario: “Es el mismo mensaje que tenía antes. Puedes salir y hacerte la víctima. Todo el mundo estaba enviando mensajes de ayuda y de ‘estoy contigo’, y eso también es agradable. Seguro que a lo largo de su carrera cometerá otros errores, pero creo que tiene la fuerza y ​​la calidad necesarias para tener una muy buena carrera”.

*El compacto de la durísima caída contra el Atlético de Madrid por la Champions

Tottenham iniciará la fecha con 29 unidades. En la pelea por el descenso lo acompañan el Nottingham Forest, también con 29, y el West Ham, que tiene 28 puntos y está marcando la zona roja. “No es una situación fácil, no es un momento fácil. Cambiar las cosas supone un gran reto. Como en todo en la vida, puedes elegir cómo ver la situación. Puedes llorar o puedes luchar. Puedes ser la víctima o puedes cambiar algo. Este es el mensaje que les transmití a los jugadores”, argumentó Tudor.

En esta misma línea, sumó: “La botella está medio vacía o medio llena. Aquí no hay nada lleno, hay muchas cosas vacías. Pero los momentos difíciles no duran para siempre. Pasarán. Creo que los jugadores que aprovechen esta oportunidad, que tengan el valor de cambiar estas cosas, se convertirán en mejores personas y mejores jugadores después. Esto nos concierne a todos”.

Después de visitar al Liverpool, los Spurs deberán cerrar la llave de los octavos de la Champions contra el Atlético de Madrid: chocarán el miércoles 18 de marzo a las 17:00 (hora argentina). La ida terminó con un resultado 5-2 a favor del equipo de Diego Cholo Simeone. Luego de esto, tendrá que afrontar un duelo trascendental en la Premier League al recibir al Nottingham Forest, partido que podría marcar el futuro de la pelea por el descenso. Cabe recordar que ya fueron eliminados de la Carabao Cup y de la FA Cup.