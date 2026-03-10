Deportes

Cometió dos bloopers insólitos y fue sustituido a los 17 minutos: la noche de terror del arquero del Tottenham ante Atlético de Madrid

Antonín Kinský sufrió dos caídas que derivaron en sendos goles y el DT lo sacó en el primer cuarto de hora

Guardar

*Los horrores defensivos del Tottenham que propiciaron tres goles en contra en apenas 15 minutos.

En una jornada marcada por errores decisivos, Antonín Kinský, arquero checo del Tottenham Hotspur, fue reemplazado antes de los veinte minutos tras propiciar con dos insólitas caídas la ventaja de 3 goles en apenas 16 minutos para el Atlético de Madrid durante el partido de ida de los octavos de final de la Champions League, principal torneo de clubes europeo. La decisión del entrenador Igor Tudor de sustituirlo apenas iniciado el encuentro revela la magnitud de las dudas en la portería del club londinense y pone en entredicho la continuidad del joven guardameta en la máxima competencia continental.

El desarrollo del encuentro en el estadio Riyadh Air Metropolitano resultó completamente desfavorable para Tottenham. Por causa de una cadena de desaciertos defensivos protagonizados por Kinský, Atlético de Madrid aprovechó para sacar una ventaja de 3 goles en apenas 16 minutos. La reacción del cuerpo técnico fue inmediata: Igor Tudor dispuso el ingreso de Guglielmo Vicario en lugar de Kinský a los 18 minutos del primer tiempo.

*Cuti Romero consoló a su arquero antes de ser reemplazado.

La primera falla del arquero ocurrió a los seis minutos de juego. El checo, de 23 años, resbaló al intentar una salida con el balón en los pies, lo que permitió a Julián Álvarez habilitar a Marcos Llorente para el primer gol de la noche. En el gol de Antoine Griezmann, a los 14 minutos, la responsabilidad recayó principalmente en el defensor Micky van de Ven, sin injerencia directa de Kinský.

El episodio definitivo llegó tres minutos más tarde. Kinský intentó jugar con los pies nuevamente, pero dejó el balón corto dentro de su área. Julián Álvarez interceptó el pase y marcó el tercer gol para Atlético de Madrid con el arco vacío. Este error selló la suerte del portero checo, cuya imagen quedó asociada a esa acción puntual del Tottenham.

Antes de su llegada al fútbol inglés, Kinský desarrolló su carrera deportiva en su país natal, la República Checa, y debutó en Tottenham con expectativas limitadas de minutos. Su rendimiento en la temporada previa había sido escaso, con apenas diez partidos disputados.

El partido ante Atlético de Madrid representaba una nueva oportunidad para asentarse en la titularidad. Sin embargo, tras apenas 18 minutos y dos errores en un cruce de octavos de final por la Champions League, el entrenador del club inglés debió recurrir a Vicario.

Temas Relacionados

deportes-internacionalAntonín KinskýTottenhamAtlético de Madrid

Últimas Noticias

Los dos goles y la asistencia de Julián Álvarez para el Atlético de Madrid tras dos errores del arquero del Tottenham en la Champions

La Araña capitalizó las equivocaciones de la defensa para desnivelar la contienda por la ida de los octavos

Los dos goles y la

Con gol y asistencia de Julián Álvarez, Atlético de Madrid vence al Tottenham por los octavos de la Champions: la agenda completa

El Colchonero se mide a los ingleses en España. En simultáneo, Barcelona y Bayern Múnich saltan a la cancha para iniciar sus eliminatorias. En primer turno, Liverpool cayó con Galatasaray en Turquía

Con gol y asistencia de

La respuesta de Alpine ante los rumores sobre el interés del jefe de Mercedes en comprar parte de la escudería

El equipo francés respondió a las versiones sobre una posible propuesta de Toto Wolff. Los detalles

La respuesta de Alpine ante

Las fuertes críticas de un ídolo del San Pablo a Hernán Crespo tras ser despedido: “No todos los entrenadores son mártires”

El uruguayo Diego Lugano se despachó contra el argentino, quien dejó la conducción técnica del equipo brasileño

Las fuertes críticas de un

Los lujosos autos de las estrellas del City y el United: de los más caros al “modesto” modelo de Guardiola

Los futbolistas de los dos equipos de Manchester fueron filmados en el ingreso y egreso de sus campos de entrenamiento

Los lujosos autos de las
DEPORTES
El gol y la asistencia

El gol y la asistencia de Julián Álvarez para el Atlético de Madrid tras dos bloopers del arquero del Tottenham en la Champions

Con gol y asistencia de Julián Álvarez, Atlético de Madrid vence al Tottenham por los octavos de la Champions: la agenda completa

La respuesta de Alpine ante los rumores sobre el interés del jefe de Mercedes en comprar parte de la escudería

Las fuertes críticas de un ídolo del San Pablo a Hernán Crespo tras ser despedido: “No todos los entrenadores son mártires”

Los lujosos autos de las estrellas del City y el United: de los más caros al “modesto” modelo de Guardiola

TELESHOW
Cami Homs compartió un tierno

Cami Homs compartió un tierno video de Aitana y reaccionó al debate sobre a quién se parece la beba

Maxi López aseguró que quiere tener un mano a mano con Mauro Icardi: “Nos debemos una charla”

Melody Luz mostró el asombroso parecido físico de su hija Venezia con su abuelo Claudio Paul Caniggia

Gastronomía, paisajes y amor: el viaje de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto por el sur de Francia

La tarde en familia de Nicolás Repetto y Florencia Raggi: charlas, mates y abrazos con los nietos

INFOBAE AMÉRICA

Bolsonaro pidió al Supremo de

Bolsonaro pidió al Supremo de Brasil autorización para recibir en prisión a un asesor de Donald Trump

Banco Nacional de Panamá pide al Ejecutivo frenar ley sobre caducidad de créditos aprobada por diputados

Búnkeres, biodiversidad y misterios subterráneos: así es el Sendero de los Toblerones, la región suiza que fusiona historia bélica y naturaleza

Trump advirtió a Irán con una respuesta “nunca antes vista” si el régimen despliega minas en el Estrecho de Ormuz

Centroamérica resiste y proyecta crecimiento arriba del 3% al cierre del año