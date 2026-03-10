Cometió dos bloopers insólitos y fue sustituido a los 17 minutos: la noche de terror del arquero del Tottenham ante Atlético de Madrid

*Los horrores defensivos del Tottenham que propiciaron tres goles en contra en apenas 15 minutos.

En una jornada marcada por errores decisivos, Antonín Kinský, arquero checo del Tottenham Hotspur, fue reemplazado antes de los veinte minutos tras propiciar con dos insólitas caídas la ventaja de 3 goles en apenas 16 minutos para el Atlético de Madrid durante el partido de ida de los octavos de final de la Champions League, principal torneo de clubes europeo. La decisión del entrenador Igor Tudor de sustituirlo apenas iniciado el encuentro revela la magnitud de las dudas en la portería del club londinense y pone en entredicho la continuidad del joven guardameta en la máxima competencia continental.

El desarrollo del encuentro en el estadio Riyadh Air Metropolitano resultó completamente desfavorable para Tottenham. Por causa de una cadena de desaciertos defensivos protagonizados por Kinský, Atlético de Madrid aprovechó para sacar una ventaja de 3 goles en apenas 16 minutos. La reacción del cuerpo técnico fue inmediata: Igor Tudor dispuso el ingreso de Guglielmo Vicario en lugar de Kinský a los 18 minutos del primer tiempo.

*Cuti Romero consoló a su arquero antes de ser reemplazado.

La primera falla del arquero ocurrió a los seis minutos de juego. El checo, de 23 años, resbaló al intentar una salida con el balón en los pies, lo que permitió a Julián Álvarez habilitar a Marcos Llorente para el primer gol de la noche. En el gol de Antoine Griezmann, a los 14 minutos, la responsabilidad recayó principalmente en el defensor Micky van de Ven, sin injerencia directa de Kinský.

El episodio definitivo llegó tres minutos más tarde. Kinský intentó jugar con los pies nuevamente, pero dejó el balón corto dentro de su área. Julián Álvarez interceptó el pase y marcó el tercer gol para Atlético de Madrid con el arco vacío. Este error selló la suerte del portero checo, cuya imagen quedó asociada a esa acción puntual del Tottenham.

Antes de su llegada al fútbol inglés, Kinský desarrolló su carrera deportiva en su país natal, la República Checa, y debutó en Tottenham con expectativas limitadas de minutos. Su rendimiento en la temporada previa había sido escaso, con apenas diez partidos disputados.

El partido ante Atlético de Madrid representaba una nueva oportunidad para asentarse en la titularidad. Sin embargo, tras apenas 18 minutos y dos errores en un cruce de octavos de final por la Champions League, el entrenador del club inglés debió recurrir a Vicario.