Con cuatro atrapantes series comienzan los octavos de final de la Champions League: la agenda de la jornada

Barcelona, Atlético Madrid, Liverpool y Bayern Múnich intentarán comenzar con el pie derecho las eliminatorias de la máxima competencia europea de clubes

Lamine Yamal, Julián Álvarez, Alexis Mac Allister y Harry Kane, figuras destacadas de sus equipos, se preparan para una jornada clave en la UEFA Champions League.

Los 16 equipos más fuertes de Europa avanzaron a los octavos de final de la Champions League tras superar la fase de grupos y los playoffs. En esta instancia comenzarán los duelos de eliminación directa, con partidos de ida y vuelta. En la jornada inicial, Barcelona visitará a Newcastle en Inglaterra, Galatasaray será local ante Liverpool, Bayern Múnich enfrentará a Atalanta en Italia y Atlético Madrid recibirá a Tottenham.

Todos los partidos de la jornada

Galatasaray vs Liverpool

Galatasaray y Liverpool inaugurarán la fecha en el Rams Park de Estambul, donde los ingleses buscarán lograr su primer triunfo como visitantes ante equipos turcos en la Champions League. Hasta ahora, Liverpool acumula tres derrotas y un empate en este tipo de enfrentamientos. El equipo de Merseyside atraviesa una etapa de buenos resultados y llega a los octavos de final en una posición favorable.

Hora: 11.45 Ciudad de México / 12.45 Perú, Colombia y Ecuador / 13.45 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 14.45 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Fox Sports / DGO / Disney +

Estadio: Rams Park

Newcastle vs Barcelona

Barcelona se enfrentará a Newcastle este martes en St James’ Park, en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League. El conjunto catalán accedió de manera directa a esta instancia, alcanzando por vigésima vez los octavos de final del torneo. Newcastle, en cambio, disputó el playoff frente a Qarabag, al que superó con un marcador global de 9-3 tras imponerse 6-1 como visitante y 3-2 en casa. En la fase de grupos, Barcelona ya venció a Newcastle por 2-1.

Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Fox Sports / DGO / Disney +

Estadio: St. James Park

Atalanta vs Bayern Múnich

Bayern Múnich jugará este martes ante Atalanta en el New Balance Arena de Bérgamo, en el encuentro de ida de los octavos de final de la Champions League. El equipo alemán, que finalizó en el segundo puesto de la fase de grupos y solo perdió puntos en su visita al Emirates Stadium, buscará consolidar su rendimiento en las rondas eliminatorias bajo la dirección de Vincent Kompany, con el objetivo de sumar su séptimo título en la competencia. Atalanta, por su parte, ya eliminó a un conjunto alemán en la presente edición tras revertir un 0-2 frente a Borussia Dortmund y lograr una victoria por 3-0 como local en los playoffs.

Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: ESPN 2 / DGO / Disney +

Estadio: New Balance Arena

Atletico Madrid vs Tottenham

Atlético de Madrid enfrentará a Tottenham Hotspur en el Riyadh Air Metropolitano, en el primer partido de los octavos de final de la Champions League 2025-2026. El conjunto dirigido por Diego Simeone buscará aprovechar el factor local en el inicio de la eliminatoria. Desde la llegada de Simeone, Atlético no ha perdido ningún partido de eliminatoria de Champions League en su estadio, sumando 7 victorias y 4 empates en el Vicente Calderón, y 6 victorias y 2 empates en el Metropolitano. La única derrota como local en esta instancia ocurrió ante Chelsea, aunque el encuentro se disputó en Bucarest debido a las restricciones por la pandemia.

Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: ESPN / DGO / Disney +

Estadio: Metropolitano

