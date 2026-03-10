Deportes

La peculiar frase con la que el técnico del Tottenham justificó el cambio del arquero Antonín Kinský en la derrota ante el Atlético

Igor Tudor ofreció una explicación inusual para el mundo del fútbol. Asimismo, el experimentado arquero De Gea le brindó un gran respaldo en las redes sociales al portero de los Spurs

El director técnico Igor Tudor
El director técnico Igor Tudor gesticula en el banquillo del Tottenham mientras se ve al arquero Antonín Kinský en un recuadro.

La dura derrota del Tottenham Hotspur en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League quedó atravesada por una decisión inédita de su entrenador Igor Tudor. El técnico reconoció, tras la derrota 5-2 frente al Atlético de Madrid en el estadio Riyadh Air Metropolitano, que cometió un error al elegir a Antonín Kinský como titular en el arco y que la rápida sustitución del joven guardameta respondió a la necesidad de protegerlo tras dos graves fallos iniciales.

El inicio del partido resultó determinante. Antonín Kinský, de 23 años, falló en una salida con los pies a los seis minutos y luego dejó corto un pase en su área, lo que derivó en dos goles para Atlético de Madrid en apenas un cuarto de hora. La reacción del cuerpo técnico fue inmediata: Tudor ordenó el ingreso de Guglielmo Vicario a los 17 minutos, una decisión que sorprendió por su inmediatez y por la instancia decisiva en la que se produjo.

*Los horrores defensivos del Tottenham que propiciaron tres goles en contra en apenas 15 minutos.

En conferencia de prensa, Igor Tudor ofreció una explicación inusual para el mundo del fútbol. “Sucedieron cosas muy raras... Llevo quince años entrenando, nunca hago este tipo de cosas. Era necesario preservar al chico, preservar al equipo. Fue una situación increíble. Nada que comentar”, sostuvo el entrenador.

Tudor añadió: "Fue antes del partido y una decisión correcta de tomar en el momento en que estamos bajo presión sobre Vicario en otra competición. Tony es un portero muy bueno, así que fue, para mí, la decisión correcta. Después de que pasó esto, por supuesto, es fácil decir que no fue la decisión correcta. Así que también le expliqué a Tony, hablamos después, ya sabes, es el tipo adecuado y un buen portero".

El defensor y capitán argentino tuvo una charla segundos antes de que Igor Tudor decidiera sustituir a Antonín Kinský

La sustitución de un arquero antes de los veinte minutos en una eliminatoria de Champions League generó repercusiones. Instantes antes del cambio, el capitán argentino Cristian Romero dialogó con Tudor junto al banco de suplentes, lo que abrió el debate sobre la confianza en el joven portero. Tras la modificación, Romero se acercó a consolar a Kinský, quien abandonó el campo visiblemente afectado.

*Cuti Romero consoló a su arquero antes de ser reemplazado.

El respaldo a Antonín Kinský trascendió el vestuario de Tottenham. El experimentado arquero español David De Gea, actualmente en Fiorentina y con pasado en Atlético de Madrid, publicó un mensaje de apoyo en sus redes sociales: “Nadie que no haya sido portero puede entender lo difícil que es jugar en esta posición. Mantén la cabeza en alto y volverás a ir”.

El gran respaldo del arquero
El gran respaldo del arquero David De Gea a Antonín Kinský tras sus errores en el juego ante el Atlético de Madrid

El partido siguió cuesta arriba para Tottenham Hotspur, que pese a los descuentos de Pedro Porro y Dominic Solanke vio cómo la diferencia resultó irremontable. El club londinense, que invirtió 210 millones de euros en el último mercado, quedó cerca de la eliminación y a un punto de la zona de descenso en la Premier League.

El Atlético de Madrid obtuvo una victoria determinante por 5-2 ante el Tottenham en el Estadio Metropolitano, asentando su candidatura a cuartos antes del partido de vuelta en Inglaterra. El encuentro quedó condicionado desde el inicio por tres errores graves de la defensa visitante: dos resbalones del arquero Antonín Kinský y una caída del defensor Micky Van de ven, derivaron en los goles de Marcos Llorente, Antoine Griezmann y Julián Álvarez en los primeros quince minutos.

La presión llevó al entrenador de los Spurs a reemplazar a Kinský a los 17 minutos por Guglielmo Vicario. Antes del descanso, Robin Le Normand amplió la diferencia dejando el marcador en 4-0. El defensor Pedro Porro descontó con el 4-1, pero la reacción del Tottenham fue neutralizada por una nueva aparición de Álvarez, que anotó el segundo en su cuenta personal con un contraataque rápido, estableciendo el 5-1 parcial. En el tramo final, Dominic Solanke achicó la brecha para cerrar el resultado con un 5-2. Estos goles posicionan al Atlético de Madrid con una ventaja considerable de cara a la revancha, donde el ganador enfrentará al vencedor del cruce entre Barcelona y Newcastle.

