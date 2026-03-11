Deportes

“De sueño a pesadilla”: el posteo del arquero del Tottenham que fue reemplazado a los 17 minutos por sus errores

Antonin Kinsky se expresó en sus redes sociales, luego de la noche difícil que vivió en la derrota ante el Atlético Madrid por la Champions League

*Los horrores defensivos del Tottenham que propiciaron tres goles en contra en apenas 15 minutos

Antonin Kinsky rompió el silencio luego de su frustrado debut en la Champions League, marcado por tres goles recibidos antes de los primeros 20 minutos, hecho que llevó al entrenador del Tottenham Hotspur, Igor Tudor, a tomar la decisión de sustituirlo en el arranque del partido, que fue derrota por 5 a 2 contra el Atlético de Madrid.

A los 17 minutos del encuentro disputado en el Metropolitano del equipo colchonero, Kinsky fue reemplazado por Guglielmo Vicario. Dos de los goles que recibió derivaron de errores técnicos del golero al jugar con los pies, una debilidad que resultó determinante para la rápida decisión en el campo. El propio Tudor explicó después que no había tomado antes una medida así y que buscó proteger tanto al jugador como al equipo ante el impacto emocional del momento.

Un día más tarde, Kinsky se expresó en sus redes sociales. “Gracias por los mensajes. De sueño a pesadilla, de nuevo a sueño. Nos vemos”, escribió el checo de 22 años en una historia de su cuenta de Instagram.

La reacción del golero fue luego de las interacciones en redes sociales, que oscilaron entre el apoyo -como el mensaje del ex arquero del Manchester United David de Gea- y una oleada de críticas y burlas que generaron memes sobre su actuación y sustitución.

Esta decisión no solo afectó al resultado deportivo, sino que empujó a Kinsky a una situación compleja en lo psicológico y profesional. El guardameta no había jugado desde octubre y su elección como titular ya era una jugada arriesgada por parte del cuerpo técnico.

La situación reabrió el debate sobre las consecuencias que puede tener un error a este nivel en la carrera de un futbolista. El caso recuerda lo ocurrido con Loris Karius en la final de la Champions League de 2018 entre el Liverpool y el Real Madrid, donde sus fallas bajo los tres palos marcaron un antes y un después en la vida profesional del arquero alemán.

La magnitud del episodio vivido por Kinsky trasciende el marcador: su reemplazo tempranero generó repercusiones inmediatas para su futuro y puso en cuestión la planificación deportiva del club para la siguiente temporada, según informó The Telegraph.

El mencionado medio afirmó que el Tottenham prevé que Kinsky busque una cesión este verano europeo con el objetivo de reconstruir su carrera como arquero titular en otro club. La dirección del club inglés también considera la posibilidad de fichar a dos arqueros nuevos antes del final de la temporada, ya que no solo el futuro de Kinsky está en el aire: la continuidad de Guglielmo Vicario también estaría en duda ante una inminente reestructuración del plantel.

El Tottenham marcha en el 16º puesto en la Premier League y está cerca de la zona del descenso. Además, fue eliminado de la FA Cup y la Carabao Cup. Luego de la caída por goleada en Madrid, el elenco londinense buscará en su casa revertir la llave de octavos de final. El partido de vuelta será el miércoles próximo a las 17.00 (hora de Argentina).

