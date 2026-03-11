Las críticas al técnico del Tottenham tras el cambio del arquero Kinsky por sus errores ante Atlético de Madrid: “No es humano”

*Los horrores defensivos del Tottenham que propiciaron tres goles en contra en apenas 15 minutos.

La sustitución de Antonin Kinsky a los 17 minutos durante el partido de Champions League entre Tottenham y Atlético de Madrid desató una ola de críticas contra el entrenador Igor Tudor, quien fue acusado de “no ser humano” en su gestión del vestuario. La decisión dejó al joven portero checo en el centro de un escándalo deportivo que sacudió tanto a los aficionados como a ex jugadores y especialistas.

La noche del 10 de marzo en el estadio Metropolitano, Tottenham Hotspur visitó a Atlético de Madrid en la ida de los octavos de final de la Champions League. Igor Tudor, técnico de los Spurs, sorprendió al alinear como titular a Antonin Kinsky, un guardameta de 22 años que no disputaba un partido oficial desde octubre y que hacía su debut en la máxima competición europea. La apuesta fue arriesgada y el desenlace resultó devastador: tras dos errores del portero, el equipo inglés se encontraba perdiendo 3-0 antes del minuto 15.

“Sucedieron cosas muy raras... Llevo quince años entrenando, nunca hago este tipo de cosas. Era necesario preservar al chico, preservar al equipo. Fue una situación increíble. Nada que comentar”, comenzó su defensa el entrenador. Y luego, sobre su decisión, añadió: “Fue antes del partido y una decisión correcta de tomar en el momento en que estamos bajo presión sobre Vicario en otra competición. Tony es un portero muy bueno, así que fue, para mí, la decisión correcta. Después de que pasó esto, por supuesto, es fácil decir que no fue la decisión correcta. Así que también le expliqué a Tony, hablamos después, ya sabes, es el tipo adecuado y un buen portero”.

La presión de los locales fue un factor determinante. El propio Antoine Griezmann reconoció en Movistar que “metimos mucha presión y los errores vienen por presión nuestra, porque el campo resbala mucho. ¡Pero nosotros estamos acostumbrados!”. El césped resbaladizo propició un primer error en la salida de Kinsky, cuyo pase terminó en los pies de Lookman y, tras una rápida secuencia, en el primer gol de Marcos Llorente. Minutos después, otro fallo del portero permitió el 3-0 para el Atlético.

La reacción de Igor Tudor fue inmediata. Ordenó el ingreso de Guglielmo Vicario, habitual titular, y sustituyó a Kinsky a los 17 minutos de la primera parte. Tudor justificó su decisión con estas palabras: “Por el bien del muchacho y por el bien del equipo”. El entrenador añadió que nunca había hecho algo similar en sus quince años de carrera, pero consideró necesario “preservar al chico y al equipo” en una situación que calificó de “increíble”.

La escena en el Metropolitano tuvo impacto no solo en el marcador, sino también en la percepción pública. Daily Mail relató que varios jugadores del Tottenham, como João Palhinha y Conor Gallagher, se apresuraron a consolar a Kinsky al salir del campo. El público local, lejos de la burla, despidió al portero con aplausos de simpatía. Sin embargo, la actitud del entrenador generó indignación. El ex portero inglés Joe Hart criticó con dureza la gestión de Tudor en TNT Sports: “¡Incluso el estadio se apiadó de él y lo aplaudió! Tudor ni siquiera lo confortó. Si eso es gestión de personal estoy estupefacto. Eso no sucede ni en ligas de aficionados. Eso no es un trato humano”.

El debate sobre la decisión de Tudor se extendió también a ex jugadores y comentaristas. Peter Schmeichel, leyenda del Manchester United, opinó en declaraciones reproducidas por El País que el cambio “tendrá repercusiones para el resto de la carrera de Kinsky. Todo el mundo del fútbol recordará este momento cada vez que escuchemos su nombre. [Tudor] debería haberlo aguantado al menos hasta el descanso. Lo que ha hecho ha sido destruir una carrera”. En la BBC, el ex guardameta de los Spurs, Paul Robinson, calificó la sustitución como “muy egoísta por parte del entrenador; sabe que no estará aquí mucho tiempo. Lo sustituyó para preservarse a sí mismo, sin pensar en que el chico tiene toda una carrera por delante”.

La controversia adquirió matices morales y profesionales. El ex futbolista Steve McManaman, en declaraciones reproducidas por Daily Mail, consideró que “no tengo problema con la sustitución, pero ve y dile ‘no te preocupes’. Eso toma cinco segundos. Luego sigues adelante. La imagen es pésima, no haces nada para ayudar la carrera de ese chico”. A juicio de McManaman, la situación representó “la peor gestión de grupo posible”.

La tormenta mediática no tardó en alcanzar a la dirigencia de Tottenham Hotspur. De acuerdo al rotativo británico, el club inició una investigación interna sobre el manejo del vestuario y la gestión de la portería. El futuro de Igor Tudor quedó en entredicho tras cosechar cuatro derrotas consecutivas y encajar 14 goles, con el equipo acercándose peligrosamente a los puestos de descenso en la Premier League.

En medio de la crisis, Antonin Kinsky recibió muestras de apoyo de colegas como David de Gea, quien escribió en redes sociales: “Nadie que no haya sido portero puede entender lo difícil que es jugar en esa posición. Mantén la cabeza en alto y volverás a jugar”.

La decisión de Tudor instaló una grieta en el debate futbolístico británico. Según El País, solo en tres ocasiones previas un arquero había sido sustituido antes de los 20 minutos en este torneo, nunca por razones técnicas.

Mientras la directiva del Tottenham evalúa alternativas en el banquillo, la carrera de Antonin Kinsky quedó marcada por un episodio que, para muchos, trasciende lo deportivo. El propio Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid, evitó opinar sobre la decisión de Tudor, aunque reconoció: “Siempre hay motivos para tomar decisiones. No es problema mío”.