La contundente postura de Flavio Briatore sobre el rendimiento de Alpine: la exigencia que marcó para Colapinto y Gasly

Alpine está mostrando un rendimiento más fuerte en el fin de semana del Gran Premio de China en comparación al debut en Australia. Los monoplazas del team francés dieron un salto en su rendimiento y Pierre Gasly quedó 7° en la clasificación para la carrera Sprint. Franco Colapinto, por su parte, tuvo problemas en Shanghái y largará 16°. Flavio Briatore, asesor ejecutivo del equipo, fue contundente sobre el desempeño del equipo en el arranque de la Fórmula 1 y estipuló cuáles son los objetivos.

“No estamos nada contentos. Nuestro rendimiento fue muy débil. Fue una combinación de diferentes factores, y sabemos cuál es el principal problema que tenemos en el coche. Intentamos resolverlo lo antes posible”, afirmó Briatore en la conferencia de prensa oficial de la FIA sobre la presentación de Alpine en Melbourne. Vale recordar que Steve Nielsen, director de Alpine, comentó que el monoplaza A526 tiene una “lesión aerodinámica” que provoca problemas en curvas de alta velocidad. La solución está prevista para el GP de Japón.

A pesar de la disconformidad que expresó de forma rotunda, Briatore resaltó el punto que sumó Gasly al quedar décimo: “Por lo demás, fue la primera carrera y hace mucho que no tenemos puntos en la carrera en Fórmula 1. Al menos tenemos un punto con Pierre. Sucedió, ya pasó, es imposible cambiar el resultado”. El asesor ejecutivo también confirmó que Mercedes mantiene negociaciones para comprar acciones de Alpine.

Falvio Briatore habló sobre el debut de Alpine en la temporada 2026 de la F1 (REUTERS/Hollie Adams)

El directivo italiano compartió la conferencia de prensa de la FIA con Jonathan Wheatley, team principal de Audi, y de Laurent Mekies, líder de Red Bull. En este contexto, cuando fue consultado sobre cuáles son los objetivos de Alpine en la temporada 2026, Briatore respondió de forma categórica.

“¡Terminar por delante de él (por Audi), si es posible! ¡Cerca de él (por Red Bull), si es posible! Esto es lo que buscamos. Buscamos estar P7, P8, P6, este rango de la competencia que tenemos. Tenemos a los cuatro mejores equipos, incluido Laurent, son muy, muy fuertes, y después de eso está todo el resto. Así que luchamos para estar por delante de todos los demás”, comentó el italiano de 75 años.

Respecto a las metas del team con sede en Enstone, a Briatore le preguntaron qué hace falta para que Alpine vuelva a ganar carreras. “Esta es una pregunta muy difícil. No lo sé. Intentamos hacer lo mejor posible y mejorar año tras año. Pero ahora tenemos todo para ser competitivos. Estamos muy contentos con el motor que tenemos. Estamos bastante contentos con todo el equipo. Claro, hemos hecho muchos cambios en el equipo y necesitamos preparar la base”, respondió.

En esta misma línea, agregó: “Lleva algunos años, como a todos. Queremos ganar y ya veremos. Simplemente estamos trabajando duro y viendo qué pasa. Pero estamos muy comprometidos, Renault está comprometido y el equipo está comprometido. Así que ya veremos. Hacemos nuestro mejor esfuerzo como todos los demás”.

Alpine comenzó el fin de semana en China con un rendimiento más firme en comparación con Australia (AP Photo/Vincent Thian)

Flavio Briatore también brindó su punto de vista sobre el flamante reglamento técnico de la Máxima, el cual criticó hace algunas semanas. “Es muy pronto para emitir un juicio definitivo. Necesitamos ver la situación. Siempre hay conversaciones con la FIA y con los equipos. Tratamos de encontrar la mejor solución para el deporte, la mejor solución para los equipos y para el espectador. Ahora estamos en una etapa muy, muy temprana para emitir un juicio contundente”, aseveró en la conferencia de la FIA.

Al mismo tiempo, habló sobre otro de los temas que mantiene en vilo a la F1: las largadas de las carreras. “Creo que para el piloto es diferente, un procedimiento diferente para comenzar la carrera. Estamos en la curva de aprendizaje. Solo tenemos una carrera por el momento y claro, para el piloto es un gran cambio. Hay que pensar más, hay que prepararse mejor, y es realmente diferente a antes”, argumentó.

Respecto a la posibilidad de realizar más modificaciones en el reglamento, comentó: “Ahora, lo que tenemos que hacer, como dijo Laurent (Mekies), es trabajar en el área de seguridad. Si es algo que tenemos que modificar con la FIA y con los ingenieros, y estamos hablando todo el tiempo. Si encontramos que creemos que está mal, si es un peligro para el piloto, claro, algo tiene que cambiarse. Por el momento, para el piloto, es un trabajo diferente. La salida es un aspecto completamente diferente al del año pasado”.

La actividad en el Circuito Internacional de Shanghái seguirá el sábado 14 de marzo a partir de las 00:00 con la carrera Sprint. Posteriormente, desde las 04:00, se realizará la clasificación para definir la grilla de salida para el evento principal del Gran Premio de China, que se realizará el domingo 15 a las 04:00.