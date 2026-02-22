La brutal sentencia de Flavio Briatore sobre la nueva Fórmula 1 y su futuro

Flavio Briatore, Jefe de Alpine, con Franco Colapinto durante la pretemporada en Baréin

La transformación tecnológica que experimenta la Fórmula 1 avivó el debate interno sobre la identidad y el futuro de la categoría. Flavio Briatore, asesor de Alpine, lanzó una advertencia sobre el riesgo de que la categoría reina se convierta en “un mero ejercicio de ingeniería” y se aleje de sus raíces competitivas. El italiano es polémico, directo, pero también lleva en sus espaldas una experiencia de 40 años en la Máxima y es voz autorizada.

La tendencia a la electrificación en la F1, con modos específicos para rectas y curvas, inquieta a quienes valoran la relación simple y directa entre coche y piloto. “Creo que sí. De todos modos, los aficionados solo entienden el 20 %”, sentenció Briatore a Motorsport, al ser consultado sobre si la nueva reglamentación podía resultar demasiado enredada para el gran público.

Para Briatore, factores como los continuos debates sobre límites de pista son solo la punta del iceberg de una minuciosidad que resta transparencia y aleja a los seguidores. “Al menos tenemos que explicar lo que realmente está pasando”, exigió el italiano de 75 años. Considera que para los pilotos “se convirtió en un juego completamente diferente”.

Desde esta temporada, los motores a combustión erogan la misma potencia que los eléctricos, lo que obliga a los pilotos a un ahorro de energía, que a su vez recargan con las frenadas. Además, los corredores deben gestiona para poder tener energía extra para poder efectuar los sobrepasos ante la eliminación del DRS.

Franco Colapinto sobre el flamante Alpine A526 (Prensa Alpine F1 Team)

Por ejemplo, Briatore recurre a la Fórmula E para ilustrar el peligro de que la F1 pierda su esencia como deporte y se transforme en una competición de ingenieros. “¿Se acuerdan cuando inició la Fórmula E? Di Grassi (Luca) ganó con 50 años o algo así”, ironizó. “La gente de la F1 intentó conducir esos coches y fue imposible. ¿Por qué? Porque conducir esos coches era más un ejercicio de ingeniería. Y eso es precisamente hacia donde nos dirigimos ahora”.

La preocupación del ex jefe de equipo apunta a un cambio de prioridades: la gestión de la batería y la administración de la energía comienzan a eclipsar a la velocidad pura. Para el directivo de Alpine, si la gestión de la batería supera la importancia de pisar a fondo el acelerador, la F1 corre serio peligro de perder su alma. “Normalmente, para adelantar se pisa a fondo el acelerador. Ahora hay que levantar el pie”, describió. Y añadió: “Lo que es seguro es que, hasta ahora, la F1 no ha hecho mucho para que el espectador comprenda esta parte”.

Pese a su escepticismo con el rumbo tecnológico, Briatore reconoce los avances comerciales alcanzados bajo la gestión de Liberty Media y su director general, Stefano Domenicali. “Comercialmente, la mejora es increíble. Hace diez años, teníamos que llamar a todas las puertas hasta que nos dolían los dedos. Hoy en día, la gente te llama. Es un juego completamente diferente”, afirmó. El grupo inversor estadounidense desde 2017 es dueño de Formula One Management, la empresa que tiene a cargo los derechos comerciales de la F1.

Aun así, advierte sobre la necesidad de mantener intactos ciertos elementos que definen la identidad de la F1: “Tenemos que conservar las carreras, tenemos que conservar el sonido. Eso es la F1”, expuso.

Flavio Briatore regresó a la estructura de Enstone a mediados de 2024. Es la base del equipo Benetton que él condujo durante más de una década y ganó dos títulos con Michael Schumacher y otros tantos con Fernando Alonso, ya bajo la denominación de Renault. Como lo hizo con el alemán y el español, también vio talento en el argentino Franco Colapinto, quien se incorporó al team galo a fines de 2024 y debutó como piloto titular el 18 de mayo de 2025 en Imola.