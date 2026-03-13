“Hay una diferencia considerable”: Mercedes explicó la clave de su éxito que puso en jaque al campeón de la Fórmula 1

El nuevo reglamento de la Fórmula 1 modificó varias cuestiones, aunque la principal fue en los motores, donde ganó terreno la energía eléctrica y se la equiparó 50-50 con la combustión interna. Ese cambio volvió trascendental la optimización del “complejo arte de la gestión energética”, según definió el diario The Guardian. Una asignatura que Mercedes entendió a la perfección, como lo expuso su director, Toto Wolff, mientras se conocen detalles detrás de la clave de su éxito en la previa a la carrera Sprint de este sábado en el Gran Premio de China.

“Estoy muy satisfecho, o podemos estar satisfechos con cómo ha ido. Hay una diferencia considerable con respecto a los demás. Pero para mí, la clasificación sprint y también la carrera sprint se parecen un poco a la pequeña carrera del fin de semana”, declaró el jefe de la escudería en declaraciones a Sky Alemania.

Estos dichos, de los cuales también se hizo eco el portal especializado Motorsport, exponen el abrumador dominio del team de George Russell y Andrea Kimi Antonelli con el detalle de que el inglés se impuso en todos los registros desde la tercera práctica libre en Australia. Tuvo los mejores tiempos en ese ensayo, en la Q1, Q2 y Q3, ganó la carrera principal en Oceanía, se quedó con la cima en el primer entrenamiento en el GP de China y en los tres filtros de la clasificación en la Sprint.

George Russell ganó el GP de Australia y su compañero, Kimi Antonelli, quedó segundo (Crédito: Reuters/Hollie Adams)

El minucioso análisis del periodista Giles Richards en The Guardian detalla que las Flechas Plateadas le sacaron hasta más de ocho décimas a Isack Hadjar (Red Bull), su rival más cercano, en la Qualy del GP de Australia. Incluso, el dúo Russell-Antonelli se impuso en el evento principal y aventajaron por más de 12 segundos a Charles Leclerc, quien se quedó en el último escalón del podio para Ferrari. Además, el vigente campeón Lando Norris (McLaren) salió quinto y terminó a más de 50 segundos del ganador.

Este dato no es menor porque esa última escudería posee los mismos motores Mercedes que los líderes, al igual que Williams y Alpine, los otros equipos cliente del equipo británico. “El reglamento estipula que los motores de los clientes deben ser idénticos a los del equipo oficial”, aclaran desde el matutino inglés. ¿Dónde sacan la diferencia entonces? En la gestión energética.

La generación de cero de este nuevo motor le dio la posibilidad a Mercedes de comprender este idioma antes que los demás. “En cierto modo, se trata de un nuevo lenguaje y una nueva forma de pensar”, señaló Andrea Stella, director de McLaren, a la hora de hablar sobre el manejo del software que delimita los lugares donde el monoplaza deberá recargar energía, incluso si eso conlleva bajar la velocidad en plena recta. Y The Guardian fue en la misma sintonía: “Ahora es tan vital como cualquier ventaja aerodinámica bajo el reglamento anterior”.

El dominio de Mercedes pone en jaque al campeón de la Fórmula 1, Lando Norris (Crédito: Reuters/Maxim Shemetov)

Además, Toto Wolff añadió en qué sector del circuito internacional de Shanghai sacan las mayores diferencias: “Creo que nuestra gran ventaja aquí está principalmente en las curvas. Se puede ver en ciertos casos: (Pierre) Gasly (Alpine), por ejemplo, fue el más rápido en las rectas, pero nuestra ventaja está en las curvas”.

Esto quedó a las claras con un informe de Motorsport firmado por Jake Boxall-Legge. El redactor se apoyó en los datos arrojados por el GPS. Allí, se observa que los Mercedes ceden un poco de velocidad hacia el final de las rectas, pero recuperan ese tiempo perdido con una velocidad mínima mayor en las curvas: “Esto le permitió salir antes de las curvas y acelerar más al salir de ellas. Esto supuso una ventaja constante de 5 km/h sobre el Alpine de Gasly”. Por su parte, el McLaren de Lando Norris se acercó en los giros, pero llegó a ser 7 km/h más lento en la recta trasera del trazado, que se extiende por más de 1,2 kilómetros y se trata de una de las más largas de todo el calendario.

En la nota publicada este viernes por el matutino británico, hacen hincapié en que no insinúan que Mercedes “esté ocultando información a sus clientes, sino que ha entregado todo lo que exigen las normas y que su mayor experiencia trabajando con el motor es algo que sus rivales tendrán que aprender”. “Ferrari y Red Bull también deberían beneficiarse del desarrollo de sus motores como fabricantes, y si la nueva fórmula ofrece grandes ventajas, es ahí donde podrían empezar a recortar distancias”, escribió Richards.

La sonrisa de Toto Wolff muestra el excelente clima que se vive en Mercedes con estos primeros resultados (Crédito: Reuters/Mark Peterson)

Más allá de esto, el coche continúa como un “factor clave” y el “chasis ejemplar” que presentaron las Flechas Plateadas se contrapone a los problemas expuestos por Norris en McLaren con un auto con “dificultades en las curvas y un desgaste excesivo de los neumáticos delanteros”. Tanto el campeón del mundo como su compañero de equipo Oscar Piastri han destacado que la optimización de la unidad de potencia marca la diferencia por encima del manejo de un piloto o la configuración que tenga o no un monoplaza y, en este ítem, Russell se impuso a los otros 21 pilotos, incluido su ladero Kimi Antonelli.

“Estoy muy contento de que la integración de la unidad de potencia y el chasis funcione bien. El coche va sobre rieles, y la mayor parte de la ganancia de tiempo por vuelta que tenemos es en las curvas”, se mostró feliz Toto Wolff, luego de un trabajo arduo para poner el mejor monoposto sobre el asfalto: “Hemos visto en el pasado equipos que han dicho que lo iban a concentrar todo en el año siguiente y luego han fracasado. Hemos puesto mucho esfuerzo en el coche de 2026, quizá un poco antes que algunos de los demás”.

El 1-2 de Russell y Antonelli para la Sprint de 19 vueltas, que iniciará a las 0 de este sábado (hora argentina), marcará para qué está Mercedes en un circuito distinto a Melbourne, ya que China posee un gran potencial energético por sus zonas de frenado intenso y sus curvas de velocidad media. “Su dominio indicará su verdadero nivel de desarrollo”, firmó The Guardian. Y todo se verá en este fin de semana.

Así quedó la grilla de largada de la carrera Sprint del Gran Premio de China de Fórmula 1 (Foto: @F1)