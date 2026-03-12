Deportes

Mondo Duplantis volvió a hacer historia en el deporte: saltó 6.31 metros y rompió su propio récord por 15° vez

El sueco batió su marca una vez más durante el Mondo Classic en la ciudad de Uppsala

Guardar

El sueco realizó un salto de 6,31 metros

Armand Duplantis rompió una vez más el techo histórico del atletismo al establecer su decimoquinto récord mundial de salto con garrocha al alcanzar 6,31 metros este jueves, durante el Mondo Classic en la ciudad sueca de Uppsala. El sueco nacido en Estados Unidos, vigente doble campeón olímpico y seis veces campeón mundial, aumentó en un centímetro la marca global que él mismo había impuesto en septiembre de 2025 durante el Mundial de Tokio.

El registro de 6,31 metros eleva a catorce las ocasiones en que Duplantis supera el récord mundial desde febrero de 2020, cuando irrumpió en la historia con un salto de 6,17 metros en Torun, Polonia. Esta racha representa una sucesión sin precedentes: Duplantis suma 130 victorias, incluyendo las 50 más recientes de manera consecutiva, y no ha experimentado una derrota desde el 21 de julio de 2023. En las 84 competencias disputadas desde entonces, triunfó en 82, lo que lo sitúa en un lugar exclusivo incluso frente a leyendas previas.

Armand Duplantis superó por 15°
Armand Duplantis superó por 15° vez su propio récord (Fredrik Persson/TT News Agency via AP)

El protagonismo de Duplantis ha desplazado los límites conocidos desde que destronó al propio Lavillenie el 8 de febrero de 2020. Desde entonces, su palmarés se ha expandido hasta abarcar cuarenta y dos victorias en la Diamond League —con cinco diamantes en su haber— y una colección de títulos: doble oro olímpico en Tokio 2020 y París 2024, tres campeonatos mundiales al aire libre (Oregón 2022, Budapest 2023 y Tokio 2025), tres en pista cubierta (Belgrado 2022, Glasgow 2024 y Nanjing 2025), y cuatro títulos europeos, tres de ellos al aire libre (Berlín 2018, Munich 2022 y Roma 2024).

El salto que llevó a Duplantis al récord fue logrado en su primer intento a 6,31 metros, generando la ovación de sus competidores y la incredulidad del público en el pabellón de Uppsala. El dominio de Duplantis, su secuencia de victorias y el crecimiento constante de su registro han redefinido la vara de excelencia en el salto con garrocha.

Armand Duplantis realizó un salto
Armand Duplantis realizó un salto de 6,31 metros (Fredrik Persson/TT News Agency via AP)

Desde febrero de 2020, cuando rompió el récord de Renaud Lavillenie al superar los 6,16 metros, Duplantis ha mantenido una hegemonía absoluta. Ningún otro atleta ha logrado desplazarlo de la cima. Su metodología para establecer nuevos límites ha llamado la atención del circuito especialista y de la prensa deportiva. Cada avance se produce centímetro a centímetro, una táctica que responde tanto a consideraciones técnicas como económicas.

La estrategia de Duplantis guarda relación con incentivos financieros ofrecidos por World Athletics: según revelaron The Sun y Forbes, el deportista percibe un bono de 100.000 dólares estadounidenses cada vez que impone un nuevo récord del mundo. A la fecha, estas bonificaciones han superado los 1,2 millones de dólares, ya que desde 2020, el sueco ha pulverizado su propia marca en catorce ocasiones, progresando siempre por un centímetro en cada salto récord.

Una norma establecida por la Federación Internacional de Atletismo impide percibir más de un bono por competencia, independientemente de cuántas veces se bata el récord en la misma jornada. Por ello, Duplantis distribuye las mejoras de su registro a lo largo del calendario competitivo mundial, optimizando ingresos y manteniendo el interés en cada aparición. Forbes subrayó este aspecto como parte integral de la política de premios de la disciplina.

Armand Duplantis viene batiendo sus
Armand Duplantis viene batiendo sus propios récords desde 2020 (Fredrik Persson/TT News Agency via AP)

La secuencia de saltos históricos de Duplantis se ha caracterizado por su precisión y constancia: desde los 6,17 metros alcanzados en Torun, Polonia, en febrero de 2020, hasta el nuevo tope de Japón. El ciclo de marcas incluye registros previos como los 6,29 metros del Memorial Gyulai Istvan realizado en Budapest semanas antes a la cita en Tokio.

“Debo mejorar en tantos aspectos para alcanzar un centímetro más”, manifestó recientemente el atleta tras batir los 6,28 metros. “Puede parecer insignificante, pero representa un reto que se agranda con cada salto”, explicó. Estas declaraciones dan cuenta del enfoque metódico de Duplantis y su forma singular de avanzar en la especialidad.

La carrera de Mondo Duplantis, como se lo conoce en el ambiente deportivo, se sigue construyendo sobre logros inéditos. En cada presencia, el sueco reconfigura la vara del salto con garrocha, mientras la audiencia y el mundo del atletismo mantienen la vista en la próxima competencia y el posible aumento, centímetro a centímetro, de lo que parece no tener techo.

La lista de récords mundiales de Duplantis:

  • 6,17 -8 febrero 2020 en Torun (Polonia), en pista cubierta
  • 6,18 - 15 febrero 2020 en Glasgow (Escocia), en pista cubierta
  • 6,19 - 7 marzo 2022 en Belgrado (Serbia), en pista cubierta
  • 6,20 - 20 marzo 2022, en Belgrado (Serbia), en pista cubierta
  • 6,21 - 24 julio 2022, en Eugene (Oregón, Estados Unidos), al aire libre
  • 6,22 - 25 febrero 2023 en Clermont-Ferrand (Francia), en pista cubierta
  • 6,23 - 17 de septiembre de 2023 en Eugene (Oregón, Estados Unidos), al aire libre
  • 6,24 - 20 de abril de 2024 en Xiamen (China), al aire libre
  • 6,25 - 5 de agosto de 2024 en París (Francia) al aire libre
  • 6,26 - 25 de agosto de 2024 en Chorzów (Polonia) al aire libre
  • 6,27 - 28 de febrero de 2025 en Clermont-Ferrand (Francia), en pista cubierta
  • 6,28 - 15 de junio de 2025 en Estocolmo, al aire libre
  • 6,29 - 12 de agosto de 2025 en Budapest (Hungría) - al aire libre.
  • 6,30 - 15 de septiembre de 2025 Tokio (Japón), al aire libre
  • 6,31 - 12 de marzo de 2026 Suecia (Uppsala), en pista cubierta

Temas Relacionados

Armand DuplantisAtletismoSalto con Garrochadeportes-argentina

Últimas Noticias

La áspera discusión de Valentín Barco con un compañero del Racing de Estrasburgo en pleno campo: la sentencia del técnico

El argentino protagonizó un contrapunto con Samir El Mourabet, pero Gary O’Neil le bajó el tono al conflicto: “Hubo un desacuerdo. No lo considero algo negativo para el vestuario, sino todo lo contrario”

La áspera discusión de Valentín

En el duelo de equipos cordobeses, Talleres e Instituto animan la fecha 10 del Torneo Apertura

La T y La Gloria se miden en el Mario Alberto Kempes por la Zona A. En simultáneo, Belgrano visita a Estudiantes de Río Cuarto. Antes, empataron Defensa-Central Córdoba y Riestra-Gimnasia de Mendoza

En el duelo de equipos

La historia detrás del tenista argentino que roció la pelota con un spray en el Challenger de Santiago y encendió la polémica

El episodio protagonizado por Andrea Collarini inundó las redes y despertó dudas entre los fanáticos del deporte. Desde la organización del torneo aclararon que se trató de una acción publicitaria, pero el video reavivó una vieja discusión del circuito: qué dice el reglamento sobre manipular las pelotas durante un partido

La historia detrás del tenista

El sugestivo posteo de Xavi tras la polémica que generó al revelar los motivos por los que Messi no volvió al Barcelona en 2023

El ex entrenador compartió un contundente posteo en sus redes dirigido al actual presidente Joan Laporta

El sugestivo posteo de Xavi

El enorme elogio de Horacio Pagani para Tomás Aranda, el juvenil de Boca: “Es el futuro Messi del fútbol argentino”

El organizador de juego, de 18 años, irrumpió con fuerza en el primer equipo y empieza a ganarse la confianza de Claudio Úbeda

El enorme elogio de Horacio
DEPORTES
La áspera discusión de Valentín

La áspera discusión de Valentín Barco con un compañero del Racing de Estrasburgo en pleno campo: la sentencia del técnico

En el duelo de equipos cordobeses, Talleres e Instituto animan la fecha 10 del Torneo Apertura

La historia detrás del tenista argentino que roció la pelota con un spray en el Challenger de Santiago y encendió la polémica

El sugestivo posteo de Xavi tras la polémica que generó al revelar los motivos por los que Messi no volvió al Barcelona en 2023

El enorme elogio de Horacio Pagani para Tomás Aranda, el juvenil de Boca: “Es el futuro Messi del fútbol argentino”

TELESHOW
Wanda Nara respondió a las

Wanda Nara respondió a las acusaciones de maltrato animal: “Construí un lugar seguro para ellos”

Emily Ceco, la participante de Love is Blind, recordó el calvario que le tocó atravesar con su exmarido: “Me costó mucho denunciarlo”

Luego de sus días en Milán, Wanda Nara y Martín Migueles partieron hacia un paradisíaco destino

Erika de Sautu Riestra habló sobre la discapacidad de su hijo: “Nunca lo vi como una tragedia, sino una bendición”

Wanda Nara y la China Suárez sorprendieron con una nueva coincidencia fashionista: el detalle que se hizo viral

INFOBAE AMÉRICA

Chile y Estados Unidos acordaron

Chile y Estados Unidos acordaron impulsar proyectos conjuntos en el suministro de minerales críticos y tierras raras

El Salvador conmemora 49 años del asesinato de Rutilio Grande y sus acompañantes

El desplome de Wall Street se intensifica: el petróleo cerró por encima de USD 100

Provincia argentina de Tucumán se anima a abrir y trabajar el mercado panameño

Reino Unido señaló a Putin como la “mano oculta” detrás de los ataques iraníes contra instalaciones estratégicas