Armand Duplantis batió su propio récord mundial en salto con garrocha por decimotercera vez: “Simplemente brillante”

El atleta de 25 años ratificó su dominio en la disciplina tras superar la marca de 6.29 metros en Budapest

El atleta sueco superó la marca de 6.29 metros y batió por decimotercera vez su propia plusmarca

Armand Duplantis lo hizo otra vez. El atleta que representa a Suecia volvió a batir su récord del mundo en salto con garrocha al traspasar la vara colocada en 6.29 metros de altura este martes en Budapest, donde consiguió un nuevo hito en su carrera al quebrar por decimotercera ocasión su propia marca.

Mondo, como se conoce al garrochista de 25 años, demostró una vez más que es el amo y señor de la disciplina del atletismo al quebrar por tercera vez en lo que va del año un récord propio, tras lo realizado en Clermont-Ferrand (6.27 metros) en febrero y Estocolmo (6.28) el 15 de junio. En la capital de Hungría pudo superar la barra de los 6.29 metros en su segundo intento. “La gran mayoría de los saltadores de talla mundial solo pueden soñar con llegar a los seis metros. Es simplemente brillante”, relató el comentarista de la transmisión.

Desde que volvió a quebrar la plusmarca en Estocolmo en junio, Duplantis había encadenado tres victorias por encima de los 6 metros (6.13 en Ostrava, República Checa, 6.00 en Eugene, Estados Unidos, y 6.05 en Mónaco). Este martes, durante el Memorial Istvan-Gyulai, el sueco se aseguró la victoria al superar la barra de 6.11 en su primer intento, para vencer al griego Emmanouil Karalis (6.02) y al australiano Kurtis Marschall (5.83).

En su segundo intento, cuando el cartel electrónico marcaba los 6.29 metros de distancia entre la vara y el suelo, Duplantis se elevó con su garrocha, tocó la barra con una pierna y el vientre, pero ésta se mantuvo sobre los soportes y el salto fue validado por los jueces. De esta manera, el atleta nacido en Luisiana, Estados Unidos, mantiene su condición de gran favorito para un conquistar su tercer título mundial consecutivo al aire libre dentro de un mes, en Tokio, Japón (13 al 21 de septiembre).

Armand Duplantis festeja tras haber
Armand Duplantis festeja tras haber conseguido un nuevo récord mundial en salto con garrocha, en Budapest, Hungría (Attila KISBENEDEK / AFP)

Hay un dato que corrobora el dominio absoluto de Duplantis en el salto con garrocha en los últimos cinco años. El prodigio, hijo de un garrochista estadounidense y una heptatleta sueca, venía de obtener el Premio Laureus 2025 al mejor deportista del año y ratificó su condición de líder. Desde el 8 de febrero de 2020, cuando superó los 6.16 metros del francés Renaud Lavillenie en Torum, Polonia, el récord del mundo fue suyo y nadie ha logrado superarlo.

Pero eso no es todo, Mondo siguió elevando la vara en cada torneo y sumó 12 nuevos registros que fueron batidos solamente por él. De los 6.17 metros, el sueco fue saltando un centímetro más hasta traspasar la marca de 6.29, en Budapest. De esta manera, Duplantis se convirtió en el tercer plusmarquista en la disciplina desde que el ucraniano Sergei Bubka se convirtiera en 1985 en el primero en marcar un récord del mundo por encima de los 6 metros.

Entre sus títulos y reconocimientos, Duplantis se destaca por ganar dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y París 2024. Además, tiene dos oros en el campeonato mundial al aire libre, otras tres estrellas en el Mundial de pista cubierta y cuatro Europeos. Todos ellos en salto con garrocha.

Mondo Duplantis, el garrochista récord,
Mondo Duplantis, el garrochista récord, festeja tras saltar 6.29 metros en Budapest (Europa Press)

TODOS LOS RÉCORDS DE ARMAND DUPLANTIS:

  • 6,17 m el 8 febrero 2020 en Torun (Polonia), en pista cubierta
  • 6,18 m el 15 febrero 2020 en Glasgow (Escocia), en pista cubierta
  • 6,19 m el 7 marzo 2022 en Belgrado (Serbia), en pista cubierta
  • 6,20 m el 20 marzo 2022, en Belgrado (Serbia), en pista cubierta
  • 6,21 m el 24 julio 2022, en Eugene (Oregón, Estados Unidos), al aire libre
  • 6,22 m el 25 febrero 2023 en Clermont-Ferrand (Francia), en pista cubierta
  • 6,23 m el 17 de septiembre de 2023 en Eugene (Oregón, Estados Unidos), al aire libre
  • 6,24 m el 20 de abril de 2024 en Xiamen (China), al aire libre
  • 6,25 m el 5 de agosto de 2024 en París (Francia) al aire libre
  • 6,26 m el 25 de agosto de 2024 en Chorzów (Polonia) al aire libre
  • 6,27 m el 28 de febrero de 2025 en Clermont-Ferrand (Francia), en pista cubierta
  • 6,28 m el 15 de junio de 2025 en Estocolmo, al aire libre
  • 6,29 m el 12 de agosto de 2025 en Budapest (Hungría) - al aire libre.

