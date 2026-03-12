Del dardo a la F1 por no “ocultar” su maniobra al pedido a Alpine para ahorrar dinero: las perlitas de Colapinto en China

En la antesala al Gran Premio de China, Franco Colapinto participó del media day de la Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Shanghái. El argentino habló sobre su impresionante maniobra en la largada de Australia al esquivar al Racing Bulls de Liam Lawson, que fue furor en la categoría a pesar de que la transmisión oficial no la mostró en un principio. Además, revolucionó el paddock con los nuevos stickers de su termo y su fanatismo por el mono Punch, al punto de que le hará un pedido a Alpine para poder verlo en persona.

En diálogo con el periodista Juan Fossaroli para ESPN, el representante albiceleste de 22 años puntualizó sobre el fantástico movimiento que realizó en el inicio de la carrera en Melbourne para evitar un trágico accidente. “Es un reflejo y una reacción natural que tenemos los pilotos. Estuvo muy ajustado. Muy cerca de ser un desastre. También para el equipo, por las partes del auto y las mejoras que vienen a futuro. Hubiera sido un accidente muy grande. Creo que estuve bien de reflejos. Es un poco el trabajo que hacemos los pilotos. Es el estar preparado para estas situaciones que pueden venir en cualquier momento”, comentó el pilarense.

Inmediatamente, hizo alusión a cómo se viralizó la maniobra en redes sociales a pesar de que nunca se la mostró en la transmisión oficial. “Viste cómo empezaron a aparecer cámaras. La F1 la había guardado, no querían sacar nada”, destacó Colapinto entre risas.

“Cuando la ves por primera vez es bastante impresionante. No lo pasaron, estaban tratando de guardarlo. No lo querían mostrar. Fue una situación bastante peligrosa y creo que no querían mostrarlo tanto. Pero salió por todos lados al final. Era bastante obvio que iba a salir. Son temas de coches nuevos. Estos procedimientos son muy complicados. Al final tuve los reflejos para salir. Había largado muy bien”, agregó en un tono distendido.

*Colapinto mostró los stickers de su termo

El argentino de Alpine también mostró la cantidad de stickers que tiene pegados en su termo, con la flamante incorporación del mono Punch. “Hicimos un upgrade, lo mejoramos. Me regalaron muchos stickers en China e hicimos unas mejoras. Agregamos a Punch, mi animal favorito”, afirmó Colapinto.

Cuando el periodista le preguntó al piloto si iba a viajar a Tokio para visitar el zoológico en el que se encuentra, bromeó: “Tengo unas ganas... Estoy intentando que Alpine me lleve porque no quiero gastar plata en el transporte. Es muy lejos”.

Hay que recordar que en Australia, Colapinto mostró que es un fiel seguidor del pequeño mono que se hizo viral porque su madre lo dejó de lado y él tomó un peluche como apego. “Ya sé que nos importan un montón los animales de Australia, pero a mí me importa Punch. ¿No te importa Punch? Es mi imperio romano”, dijo entre risas en un gracioso juego en sus redes sociales, en el que tanto Pierre Gasly como él descubrieron animales característicos del país de Oceanía a través de sonidos.

El piloto argentino llegó al circuito de China

En su llegada al paddock en China, la escudería publicó un video en el que se lo puede ver al argentino caminando con su mate y el termo, con un detalle especial. “Tengo un Punch. Tengo un Punch y agregué algunos stickers”, le dijo al filmmaker de Alpine en la charla. “Este es tu Imperio Romano ahora”, le respondió el empleado del equipo francés, a lo que Franco cerró: “Sí, y Messi diciendo ‘Vamos, Franco’”.

Además de los mencionados stickers del mono Punch y el de Lionel Messi, Franco tiene varios en los que está con Lewis Hamilton, quien es uno de sus máximos referentes en el automovilismo.

“Tenemos un mate. Una cola de ‘Cola-Pinto’. Las tres estrellas del Mundial. Tenemos un Franco cuadradito de Minecraft. Tenemos a Franco mini de Las Vegas. Este Lewis es bárbaro. Los chinos haciendo stickers son bárbaros”, sumó el joven albiceleste.

*Colapinto palpitó lo que será el GP de China

En otro plano, Colapinto también puntualizó sobre lo que será su participación por primera vez en el Circuito Internacional de Shanghái. “Va a ser mucho más fácil. Es un circuito mucho más rico en energía. Australia creo que fue una primera experiencia, tanto para los pilotos como los fanáticos, un poco exagerada de cómo va a ser. Nos quedábamos sin energía a mitad de la recta y después era sobrevivir”, argumentó el argentino.

En esta misma línea, mencionó: “Creo que acá no va a pasar eso. Hay frenadas fuertes, después una recta muy larga, pero el resto de la pista va a ser más fácil de controlar. Hay que entender todo con el equipo. Es un circuito nuevo, diferente. Otros equipos que van a andar mejor. El que entienda y se adapte más rápido va a ser muy importante. Es un circuito difícil, muy técnico que no lo conozco”.

La actividad en el Gran Premio de China comenzará el viernes 13 de marzo a las 00:30 (hora argentina) con la única práctica libre, ya que habrá carrera Sprint. La atracción principal dará inicio a las 04:00 del domingo.

