El video de la maniobra de Colapinto en la largada del GP de Australia de la Fórmula 1 desde todos los ángulos: “Pura muñeca”

La maniobra de Franco Colapinto desde todos los ángulos

La primera carrera de la temporada de Fórmula 1 en Australia dejó una de las imágenes más comentadas del fin de semana: el video difundido por la cuenta oficial de F1 mostró, desde todos los ángulos, la reacción de Franco Colapinto para evitar un accidente en la largada. El piloto argentino, al mando del Alpine, protagonizó un momento que rápidamente se volvió viral y fue destacado tanto por fanáticos como por figuras de la propia categoría.

El suceso ocurrió apenas se apagaron las luces rojas en el semáforo de la partida del circuito australiano. El auto de Liam Lawson, integrante de Racing Bulls, se mantuvo detenido en la parrilla, lo que obligó al piloto argentino a tomar una decisión en una fracción de segundo para esquivar el obstáculo. Colapinto, que partió desde la posición 14, se encontró de golpe con el auto de Lawson en el cajón del octavo lugar de salida.

Las cámaras oficiales y la transmisión internacional, reproducida también por Disney+, mostraron con claridad cómo el argentino realizó una maniobra precisa y evitó el contacto tanto con el coche de Lawson como con el muro de boxes.

La reacción de Colapinto pronto generó repercusión en redes sociales. La cuenta oficial de Fórmula 1 con más de 45 millones de seguidores, publicó el video del momento desde distintos ángulos y acompañó las imágenes con el mensaje: “Tremenda reacción de Franco. ‘Pura muñeca’ Colapinto”. En una publicación posterior, la misma cuenta destacó: “Esas reacciones de Franco Colapinto! Increíble control del coche para evitar que su Alpine hiciera contacto con Liam Lawson o el muro de boxes”. El propio piloto argentino replicó el video en sus redes personales, aumentando el alcance del episodio y sumando mensajes de apoyo y reconocimiento.

*Otra cámara de la maniobra de Colapinto en Australia

El impacto de la maniobra también llegó al paddock. La transmisión oficial mostró a los tres pilotos que ocuparon el podio (George Russell, Kimi Antonelli y Charles Leclerc) observando la repetición de la maniobra y quedaron atónitos ante los reflejos del piloto de Pilar. Durante el repaso de los momentos destacados de la carrera, la imagen de Colapinto esquivando el auto detenido generó expresiones de sorpresa en el grupo de ganadores, quienes analizaron en detalle la reacción del argentino.

En diálogo con el periodista Juan Fossaroli para ESPN, Franco Colapinto relató: “Me podría haber quedado tirado en la largada ya que no sé qué le pasó a Lawson”. El piloto explicó que la maniobra, si bien le permitió evitar el choque y continuar en competencia, le costó varios segundos y un descenso en el clasificador. “Perdí posiciones y terminé en la decimosexta ubicación en los primeros metros”, detalló Colapinto en declaraciones recogidas por la cadena deportiva.

El episodio se convirtió en uno de los focos de la cobertura internacional del Gran Premio australiano. ESPN y la propia Fórmula 1 destacaron la importancia de la maniobra, subrayando que, de haberse producido un impacto, el incidente habría implicado un riesgo considerable para la parte trasera del pelotón. Las imágenes difundidas por la organización permitieron analizar en detalle cómo Colapinto mantuvo el control de su monoplaza en una situación de máxima tensión.

En el plano deportivo, el equipo Mercedes dominó la jornada. George Russell se adjudicó la victoria en el primer Gran Premio del año, secundado por su compañero Kimi Antonelli, quien logró recuperarse tras un accidente en la jornada previa. Ferrari ocupó el tercer lugar con Charles Leclerc, mientras que Lewis Hamilton finalizó cuarto. Max Verstappen, que largó desde la vigésima posición, alcanzó el sexto puesto tras disputar el quinto lugar con Lando Norris. El equipo Alpine sumó un punto gracias al décimo lugar de Pierre Gasly.