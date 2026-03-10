“Me va a mantener despierto esta noche”: el director de Alpine reveló la preocupación que le genera el GP de China de Fórmula 1

Steve Nielsen anticipó las dificultades del fin de semana en China con el formato Sprint (Prensa Alpine)

El inminente Gran Premio de China en formato Sprint genera máxima preocupación dentro de Alpine ante el ajuste a los nuevos reglamentos técnicos de la Fórmula 1, ya que sus ingenieros tendrán apenas 60 minutos de entrenamientos libres para analizar el comportamiento de los flamantes coches A526 y preparar la competencia que se desarrollará en el Circuito Internacional de Shanghái.

Según declaró Steve Nielsen, director deportivo de la escudería, al medio Motorsport, la escasa ventana para pruebas supone un desafío técnico “increíblemente difícil”. “Me va a mantener despierto esta noche”, aceptó, situando a todos los equipos ante una exigencia inédita.

En la más reciente carrera, celebrada en Melbourne, Alpine logró sumar su primer punto del año gracias al desempeño de Pierre Gasly. Este resultado significó un alivio para la escudería, luego de que las dificultades para adaptar los autos a los nuevos procedimientos se evidenciaran desde los ensayos.

La jornada dejó al descubierto el efecto negativo de las penalizaciones previas a la salida para el otro piloto, Franco Colapinto, por un error del equipo que fue asumido por el propio Nielsen.

La presión aumenta al considerar que el formato Sprint, cuya carrera se realiza los sábados y su extensión es un tercio de la competencia principal de los domingos, reduce el trabajo en pista a una única sesión de práctica de una hora, una diferencia notable respecto a los tradicionales fines de semana con tres entrenamientos.

Franco Colapinto buscará en Shanghái sumar sus primeros puntos con Alpine (Photo by Mark Thompson/Getty Images)

Nielsen advirtió que “en China solo tendremos una sesión de 60 minutos para ponernos al día con todo esto”, subrayando la magnitud del reto y la importancia de evitar errores en cada decisión técnica. Desde su punto de vista, esta restricción implica priorizar tareas fundamentales como “despliegue y recuperación de energía, neumáticos y la unidad de potencia”, elementos determinantes en el rendimiento de los monoplazas de la generación actual.

El área aerodinámica enfrentará restricciones severas: solo podrán ejecutarse ajustes mínimos en los coches dados los plazos tan breves. “No vas a cambiar el alerón delantero o trasero ni algo así, puedes cambiar pequeños ajustes y cosas por el estilo”, afirmó Nielsen. Comparar diferentes configuraciones, como variantes de alerón, queda descartado para los equipos con solo una hora disponible antes de iniciar la clasificación para la carrera Sprint.

El margen de error en la elección y gestión de los neumáticos será decisivo. Nielsen admitió que “si te equivocas con los neumáticos, es una diferencia de rendimiento enorme. Y lo mismo si lo haces bien”. De hecho, señaló que un fallo en la estrategia de gomas afectó la clasificación en Australia: "No acertamos del todo el sábado cuando se trató de los neumáticos. Así que creo que eso tuvo incidencia“.

Sobre la exigencia particular del circuito de Shanghái y el nuevo formato, Gasly compartió el diagnóstico de su director deportivo. Expresó que “quien llegue en la mejor situación tendrá una ventaja enorme”, destacando el nivel de incertidumbre que genera la reducción del tiempo de práctica comparado con fines de semana convencionales: "El tiempo que nos llevó llegar a algo que no fuera subóptimo en la clasificación con tres sesiones de entrenamientos, creo que va a ser un desafío muy duro, pero va a ser lo mismo para todos“, planteó el francés.

Tanto desde el equipo como entre los pilotos, la preocupación es compartida: el fin de semana Sprint en China no permitirá margen para errores en la puesta a punto de coches con una tecnología todavía en fase de exploración. Las próximas jornadas, entonces, serán un banco de pruebas acelerado donde cada decisión técnica podrá definir el equilibrio entre el éxito y un retroceso inesperado en la temporada.